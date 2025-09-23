Мои заказы

Флоренция за 2 часа: прогулка по сердцу эпохи Возрождения

Погрузитесь в историю Флоренции, пройдя мимо её главных символов. Узнайте о людях, изменивших культуру, и почувствуйте пульс города
Эта экскурсия предлагает за два часа увидеть Флоренцию во всей её красе.

Маршрут включает посещение таких знаковых мест, как Базилика Санта-Мария-Новелла, Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и Понте Веккьо. Участники узнают о роли Медичи в истории города и секретах строительства купола Брунеллески.

Экскурсия подойдёт для всех уровней физической подготовки и станет отличным способом познакомиться с культурным наследием города
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать секреты строительства купола Брунеллески
  • 🏛️ Посетить ключевые символы Флоренции
  • 🎨 Открыть для себя роль Медичи в истории
  • 🌉 Пройтись по знаменитому Понте Веккьо
  • ☕ Найти лучшие места для отдыха и кофе
Что можно увидеть

  • Базилика Санта-Мария-Новелла
  • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Площадь Республики
  • Фонтан Порчеллино
  • Площадь Синьории
  • Палаццо Веккьо
  • Галерея Уффици
  • Понте Веккьо

Описание экскурсии

Эта прогулка — отличный способ полюбить Флоренцию с первого взгляда или увидеть её новыми глазами, если вы уже знакомы с городом. В маршруте экскурсии:

  • Базилика Санта-Мария-Новелла с её изящным мраморным фасадом и уникальными фресками
  • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо) — главный символ города
  • Площадь Республики — место древнеримского форума с триумфальной аркой и старыми кафе
  • Фонтан Порчеллино с фигуркой кабанчика: потереть его пятачок и бросить монетку — традиция, приносящая благополучие
  • Площадь Синьории и Палаццо Веккьо — политическое и культурное сердце города
  • Галерея Уффици (осмотр снаружи) — один из старейших музеев Европы
  • Понте Веккьо — знаменитый мост с ювелирными лавками, живописное место для финала прогулки

Вы узнаете:

  • Кто такой Брунеллески и как он построил купол без опалубки
  • Почему флорентийцы веками берегут старые дома и переулки
  • Какую роль сыграли Медичи в судьбе города
  • Где искать настоящие шедевры Леонардо и Боттичелли
  • Почему Понте Веккьо пережил Вторую мировую войну
  • Где местные покупают панфорте, пьют кофе и отдыхают вдали от туристов

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, без длительных подъёмов — подойдёт для людей любого уровня физической подготовки
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:30, 09:00, 13:00, 16:30 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€47
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около базилики Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:00, 13:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Вадим
Вадим — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Павел
Павел
23 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, отлично подходит для первого дня во Флоренции. Гидом была Александра, экскурсия получилась живой и познавательной. Во время прогулки пошёл дождь, но это ничуть не помешало.
Л
Лилия
22 сен 2025
Огромная благодарность гиду Алене за интересную и содержательную экскурсию по Флоренции.
A
Alena
22 июл 2025
Флоренция супер! Класс!
С
Светлана
21 июл 2025
Забронировали все экскурсии по Италии через Вадима, все отлично! Наконец-то добрались до Флоренции! Шикарные гиды, интересная подача, рекомендую
Д
Ден
21 июл 2025
Экскурсия прошла отлично, 2 часа пролетели максимально незаметно. Спасибо!
К
Кирилл
21 июл 2025
Хочется сказать одно: если вы планируете поездку во Флоренцию — начните с этой экскурсии. Это не просто прогулка — это путешествие в сердце города, после которого мир уже не будет
Если вы ещё сомневаетесь — просто представьте: вы идёте по улочкам под звуки далеких колоколов, солнце скользит по крышам, а рядом — человек, для которого экскурсия — не работа, а призвание. Очень рекомендую. 👍

К
Катрин
21 июл 2025
Были во Флоренции первый раз. Очень понравилось, спасибо нашему гиду Александре.
А
Алексей
28 июн 2025
Флоренция просто покорила! Гид провёл нас по основным достопримечательностям, но главное — как он это делал: с любовью, с юмором и лёгкостью. За пару часов я узнал больше, чем из
Входит в следующие категории Флоренции

