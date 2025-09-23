Эта экскурсия предлагает за два часа увидеть Флоренцию во всей её красе.
Маршрут включает посещение таких знаковых мест, как Базилика Санта-Мария-Новелла, Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и Понте Веккьо. Участники узнают о роли Медичи в истории города и секретах строительства купола Брунеллески.
Экскурсия подойдёт для всех уровней физической подготовки и станет отличным способом познакомиться с культурным наследием города
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать секреты строительства купола Брунеллески
- 🏛️ Посетить ключевые символы Флоренции
- 🎨 Открыть для себя роль Медичи в истории
- 🌉 Пройтись по знаменитому Понте Веккьо
- ☕ Найти лучшие места для отдыха и кофе
Что можно увидеть
- Базилика Санта-Мария-Новелла
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Площадь Республики
- Фонтан Порчеллино
- Площадь Синьории
- Палаццо Веккьо
- Галерея Уффици
- Понте Веккьо
Описание экскурсии
Эта прогулка — отличный способ полюбить Флоренцию с первого взгляда или увидеть её новыми глазами, если вы уже знакомы с городом. В маршруте экскурсии:
- Базилика Санта-Мария-Новелла с её изящным мраморным фасадом и уникальными фресками
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо) — главный символ города
- Площадь Республики — место древнеримского форума с триумфальной аркой и старыми кафе
- Фонтан Порчеллино с фигуркой кабанчика: потереть его пятачок и бросить монетку — традиция, приносящая благополучие
- Площадь Синьории и Палаццо Веккьо — политическое и культурное сердце города
- Галерея Уффици (осмотр снаружи) — один из старейших музеев Европы
- Понте Веккьо — знаменитый мост с ювелирными лавками, живописное место для финала прогулки
Вы узнаете:
- Кто такой Брунеллески и как он построил купол без опалубки
- Почему флорентийцы веками берегут старые дома и переулки
- Какую роль сыграли Медичи в судьбе города
- Где искать настоящие шедевры Леонардо и Боттичелли
- Почему Понте Веккьо пережил Вторую мировую войну
- Где местные покупают панфорте, пьют кофе и отдыхают вдали от туристов
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, без длительных подъёмов — подойдёт для людей любого уровня физической подготовки
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30, 09:00, 13:00, 16:30 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€47
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около базилики Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:00, 13:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вадим — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
23 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, отлично подходит для первого дня во Флоренции. Гидом была Александра, экскурсия получилась живой и познавательной. Во время прогулки пошёл дождь, но это ничуть не помешало.
Л
Лилия
22 сен 2025
Огромная благодарность гиду Алене за интересную и содержательную экскурсию по Флоренции.
A
Alena
22 июл 2025
Флоренция супер! Класс!
С
Светлана
21 июл 2025
Забронировали все экскурсии по Италии через Вадима, все отлично! Наконец-то добрались до Флоренции! Шикарные гиды, интересная подача, рекомендую
Д
Ден
21 июл 2025
Экскурсия прошла отлично, 2 часа пролетели максимально незаметно. Спасибо!
К
Кирилл
21 июл 2025
Хочется сказать одно: если вы планируете поездку во Флоренцию — начните с этой экскурсии. Это не просто прогулка — это путешествие в сердце города, после которого мир уже не будет
К
Катрин
21 июл 2025
Были во Флоренции первый раз. Очень понравилось, спасибо нашему гиду Александре.
А
Алексей
28 июн 2025
Флоренция просто покорила! Гид провёл нас по основным достопримечательностям, но главное — как он это делал: с любовью, с юмором и лёгкостью. За пару часов я узнал больше, чем из
