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Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1, 5 часа

5
2 отзыва
Юлия С.
Юлия С. – Гид из Флоренции
Приятная обзорная прогулка 👣 по Флоренции, на которой вы увидите самые важные памятники центра города.

Вы познакомитесь со знаменитыми площадями, дворцами и соборами столицы ⭐️ Тосканы, услышите невероятные истории 📖 о роде Медичи и великих флорентийских творцах.

За небольшое время прогулки вы успеете выпить 🍹 вкуснейший местный кофе и отправить открытку на родину.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €25 за экскурсию

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Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1, 5 часа
Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1, 5 часа

Что вы увидите

  • Базилика Санта-Мария-Новелла
  • Площадь Дуомо
  • Мост Веккьо
  • Галерея Уффици
  • Палаццо Питти
  • Почтовое отделение
  • и др.
Что можно успеть посмотреть за 1, 5 часа во Флоренции?
Да самые знаменитые и центральные памятники архитектуры, послушать невероятные истории 📖 Флоренции, выпить 🍹 вкуснейший кофе в компании гида и отправить открытку в сторону России, Украины своим близким... И просто хорошо провести время😃
Что входит
  • Услуги гида
  • Кофе
  • Открытка
Что не входит
  • Дополнительные услуги
Начало
🚩 Площадь Санта Мария Новелла
Место завершения
🏁 Мост
Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1, 5 часа
Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1, 5 часа
Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1, 5 часа
Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1, 5 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия С.
Юлия С.
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2 отзыва оставили туристы

Юлия С. проводит ещё 5 экскурсий

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