Юлия С. – Гид из Флоренции

Приятная обзорная прогулка 👣 по Флоренции, на которой вы увидите самые важные памятники центра города.



Вы познакомитесь со знаменитыми площадями, дворцами и соборами столицы ⭐️ Тосканы, услышите невероятные истории 📖 о роде Медичи и великих флорентийских творцах.



За небольшое время прогулки вы успеете выпить 🍹 вкуснейший местный кофе и отправить открытку на родину.