Что можно успеть посмотреть за 1, 5 часа во Флоренции?
Да самые знаменитые и центральные памятники архитектуры, послушать невероятные истории 📖 Флоренции, выпить 🍹 вкуснейший кофе в компании гида и отправить открытку в сторону России, Украины своим близким... И просто хорошо провести время😃
Что входит
Услуги гида
Кофе
Открытка
Что не входит
Дополнительные услуги
Начало
🚩 Площадь Санта Мария Новелла
Место завершения
🏁 Мост
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.