Экспресс-прогулка по Флоренции: коротко о главном

Максимум достопримечательностей за минимум времени
Вы увидите 3 жемчужины города и погрузитесь в его красоту, искусство и дух Ренессанса. Мы поговорим о шедеврах Уффици и эпохе Медичи, архитектуре и великих итальянцах. Поделимся рекомендациями для самостоятельного визита в галерею.

Лёгкая прогулка подойдёт всем, кто хочет быстро познакомиться с Флоренцией и посетить основные локации.
Описание экскурсии

  • Площадь Пьяцца дель Дуомо — начнём в самом сердце Флоренции. Вы узнаете, как создавался собор Санта-Мария-дель-Фьоре, чем уникален купол Брунеллески и почему эта площадь стала символом города.
  • Галерея Уффици — пройдём к легендарному музею Ренессанса. Мы расскажем, какие шедевры хранятся внутри, как связаны Медичи и искусство и что важно знать тем, кто позже планирует посетить музей самостоятельно.
  • Площадь Санта-Кроче. Здесь, в базилике, которую называют «пантеоном Флоренции», покоятся Микеланджело, Галилей и другие великие итальянцы. Поговорим о том, почему этот район считается одним из самых атмосферных и творческих в городе.

Организационные детали

  • Маршрут проходит в центре города, расстояния короткие, все объекты осматриваем снаружи.
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00 и 16:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€41
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1013 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

€41 за человека