Вы увидите 3 жемчужины города и погрузитесь в его красоту, искусство и дух Ренессанса. Мы поговорим о шедеврах Уффици и эпохе Медичи, архитектуре и великих итальянцах. Поделимся рекомендациями для самостоятельного визита в галерею.
Лёгкая прогулка подойдёт всем, кто хочет быстро познакомиться с Флоренцией и посетить основные локации.
Описание экскурсии
- Площадь Пьяцца дель Дуомо — начнём в самом сердце Флоренции. Вы узнаете, как создавался собор Санта-Мария-дель-Фьоре, чем уникален купол Брунеллески и почему эта площадь стала символом города.
- Галерея Уффици — пройдём к легендарному музею Ренессанса. Мы расскажем, какие шедевры хранятся внутри, как связаны Медичи и искусство и что важно знать тем, кто позже планирует посетить музей самостоятельно.
- Площадь Санта-Кроче. Здесь, в базилике, которую называют «пантеоном Флоренции», покоятся Микеланджело, Галилей и другие великие итальянцы. Поговорим о том, почему этот район считается одним из самых атмосферных и творческих в городе.
Организационные детали
- Маршрут проходит в центре города, расстояния короткие, все объекты осматриваем снаружи.
- С вами буду я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€41
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1013 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
