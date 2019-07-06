Династия Медичи известна покровительством титанам Возрождения — Микеланджело, Донателло и Боттичелли.
На деньги банкиров построили Капеллу Медичи и библиотеку Лауренциана, их коллекция живописи — ядро собрания галереи Уффици.
Гид покажет Дворец Медичи-Риккарди,
На деньги банкиров построили Капеллу Медичи и библиотеку Лауренциана, их коллекция живописи — ядро собрания галереи Уффици.
Гид покажет Дворец Медичи-Риккарди,
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Церковь Санта-Мария-Новелла
- Капеллы Медичи
- Церковь Сан Лоренцо и Библиотека Медичи Лауренциана
- Дворец Медичи-Риккарди
- Площадь Дуомо
- Церковь Санта-Кроче
Описание экскурсии
Индивидуальная пешеходная экскурсия посвященная династии Медичи. Две трети представителей искусства периода итальянского Возрождения жили во Флоренции, потому что здесь их ценили. И одними из самых выдающихся меценатов Флоренции была династия Медичи. Последняя из рода Медичи завещает Великому герцогству Тосканскому всё имущество Медичи «для украшения герцогства, для публичной пользы и для привлечения туристов». В ходе экскурсии мы соприкоснемся с историей этой великой династии, которая неразрывно связана с историей Флоренции. Вы увидите дворец Медичи, базилику Сан Лоренцо, Капеллу Медичи, усыпальницу Лоренцо Великолепного с шедеврами Микеланджело и роскошный мемориал великих герцогов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Санта-Мария-Новелла
- Капеллы Медичи
- Церковь Сан Лоренцо и Библиотека Медичи Лауренциана
- Дворец Медичи-Риккарди
- Площадь Дуомо
- Церковь Санта-Кроче
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в Капеллу Медичи стоит 6 евро (8 во время выставок)
- Билет в Церковь Санта-Кроче стоит 4 евро.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Завершение: У Санта Кроче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
n
n-shmatk
6 июля 2019
Великолепная экскурсия, очень насыщенная, красивая и познавательная. Гид Диана знает много интересных историй и отлично их рассказывает. А ещё параллельно даёт массу полезных советов, которые так нужны новичку во Флоренции. Спасибо большое!
Е
Елизавета
7 янв 2019
r
romvel57
5 дек 2018
Если Вы интересуетесь историей, историей искусства, то Вам интересно будет побывать на содержательной экскурсии, посвященной знаменитому роду Медичи. История Флоренции, ее великих художников, скульпторов и архитекторов самым тесным образом связана с историей этого рода владетельных особ и меценатов. Экскурсовод Татьяна Подгорная отлично владеет материалом и интересно его преподносит, в чем я имела удовольствие удостовериться 30.11.18
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