проведет вас в Капеллу Медичи с работами Микеланджело и в церковь Санта-Кроче с фресками Джотто, расскажет как в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре чуть не убили Лоренцо Медичи. Взлеты и падения главной династии Флоренции за 2,5 часа.

Описание экскурсии

Индивидуальная пешеходная экскурсия посвященная династии Медичи. Две трети представителей искусства периода итальянского Возрождения жили во Флоренции, потому что здесь их ценили. И одними из самых выдающихся меценатов Флоренции была династия Медичи. Последняя из рода Медичи завещает Великому герцогству Тосканскому всё имущество Медичи «для украшения герцогства, для публичной пользы и для привлечения туристов». В ходе экскурсии мы соприкоснемся с историей этой великой династии, которая неразрывно связана с историей Флоренции. Вы увидите дворец Медичи, базилику Сан Лоренцо, Капеллу Медичи, усыпальницу Лоренцо Великолепного с шедеврами Микеланджело и роскошный мемориал великих герцогов.