Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ Ни один другой город 🏙️ в Европе, на протяжении отдельно взятой эпохи, не дал миру такого числа выдающихся мастеров.

Почему Флоренцию называют колыбелью Возрождения? Здесь еще в 13в. проявились новаторские тенденции в искусстве и культуре: Чимабуэ, Джотто, Данте. А в 15в. здесь работают такие крупные художники как: Мазаччо, Брунеллески, Донателло…

Флоренция подарила миру таких гениев как Леонардо, Микеланджело, Галилей. Здесь набирал свою силу талант Рафаэля, а именем знаменитого флорентийца- мореплавателя Америго Веспуччи назван целый материк, -Америка!

Почему именно во Флоренции зародился Ренессанс? Логичный вопрос, но не стоит искать однозначного ответа, ведь он будоражит умы исследователей до сих пор. Благоприятный климат: щедрое солнце ☀️, чистый воздух? Или благоприятная атмосфера, благодаря " эффекту Медичи»?

Предложенный тур проходит среди многочисленных свидетельств блистательной эпохи Возрождения. В зависимости от времени и личных интересов во время данной экскурсии 🧭 можно посетить следующие достопримечательности:

1. Капеллу Бранкаччи (итал. Cappella Brancacci), которая находится в церкви Санта-Мария-дель-Кармине и является одним из наиболее выдающихся художественных произведений раннего Ренессанса.

2. Церковь ⛪ Санто-Спирито, интерьер которой представляет собой один из самых совершенных образцов архитектуры эпохи Возрождения,

3. Галерею Уффицы.

4. Площадь Синьории, музей 🖼 под открытым небом.

5. Кафедральный Собор Санта -Мария- дель- Фьоре со знаменитым куполом Филиппо Брунеллески.

6. Дворец Медичи (итал. Palazzo Medici-Riccardi) модель жилого дома богатой семьи эпохи Возрождения.

7. Церковь Сан-Лоренцо, первая ренессансная церковь, построенная по проекту Филиппо Брунеллески.