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Флоренция — колыбель Эпохи Возрождения

5
11 отзывов
Natalia N.
Natalia N. – Гид из Флоренции
В зависимости от времени и личных интересов вы сможете сами составить маршрут экскурсии 🧭 по предложенным достопримечательностям.

Увидеть капеллу Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине, один из самых старых европейских музеев, музей 🖼 под открытым небом и дворец меценатов Флоренции эпохи Возрождения, семьи Медичи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €150 за экскурсию

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Флоренция — колыбель Эпохи Возрождения
Флоренция — колыбель Эпохи Возрождения

Что вы увидите

  • Капелла Бранкаччи
  • Церковь Санто-Спирито
  • Галерея Уффици
  • Площадь Синьории
  • Базилика Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Палаццо Медичи-Риккарди
  • Церковь Сан-Лоренцо
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ Ни один другой город 🏙️ в Европе, на протяжении отдельно взятой эпохи, не дал миру такого числа выдающихся мастеров.
Почему Флоренцию называют колыбелью Возрождения? Здесь еще в 13в. проявились новаторские тенденции в искусстве и культуре: Чимабуэ, Джотто, Данте. А в 15в. здесь работают такие крупные художники как: Мазаччо, Брунеллески, Донателло…
Флоренция подарила миру таких гениев как Леонардо, Микеланджело, Галилей. Здесь набирал свою силу талант Рафаэля, а именем знаменитого флорентийца- мореплавателя Америго Веспуччи назван целый материк, -Америка!
Почему именно во Флоренции зародился Ренессанс? Логичный вопрос, но не стоит искать однозначного ответа, ведь он будоражит умы исследователей до сих пор. Благоприятный климат: щедрое солнце ☀️, чистый воздух? Или благоприятная атмосфера, благодаря " эффекту Медичи»?

Предложенный тур проходит среди многочисленных свидетельств блистательной эпохи Возрождения. В зависимости от времени и личных интересов во время данной экскурсии 🧭 можно посетить следующие достопримечательности:

  • 1. Капеллу Бранкаччи (итал. Cappella Brancacci), которая находится в церкви Санта-Мария-дель-Кармине и является одним из наиболее выдающихся художественных произведений раннего Ренессанса.
2. Церковь ⛪ Санто-Спирито, интерьер которой представляет собой один из самых совершенных образцов архитектуры эпохи Возрождения,
3. Галерею Уффицы.
4. Площадь Синьории, музей 🖼 под открытым небом.
5. Кафедральный Собор Санта -Мария- дель- Фьоре со знаменитым куполом Филиппо Брунеллески.
6. Дворец Медичи (итал. Palazzo Medici-Riccardi) модель жилого дома богатой семьи эпохи Возрождения.
7. Церковь Сан-Лоренцо, первая ренессансная церковь, построенная по проекту Филиппо Брунеллески.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Флоренция — колыбель Эпохи Возрождения
Флоренция — колыбель Эпохи Возрождения
Флоренция — колыбель Эпохи Возрождения
Флоренция — колыбель Эпохи Возрождения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Natalia N.
Natalia N.
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11 отзывов оставили туристы

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