Во Флоренции существуют уникальные места, недоступные путешественникам. Я проведу вас туда, куда невозможно попасть без местного жителя. Подстрахую в разговоре с итальянцами и попутно расскажу об истории города. Вы прогуляетесь по роскошной площади Синьории, пройдёте мимо галереи Уффици, а также заглянете на площадь Санта-Кроче.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Терраса аутентичной мастерской

Вы подниметесь на одну из самых уютных террас города. Она возвышается над популярным и многолюдным местом, которое вы увидите с непривычного ракурса. Величественный Дворец Синьории, Коридор Вазари и красные черепичные крыши будут перед вами как на ладони.

Вас встретит семья, которая уже более 70 лет занимается ювелирным делом. Бокал просекко, восхитительный вид на реку и мосты Флоренции, а также рассказы из прошлого и настоящего от местных жителей.

Погреб семейного ресторана

Затем мы направимся в уютный квартал, где находится семейный ресторан. Стены его погреба восходят ко второму веку нашей эры. В коридорах амфитеатра древнеримской эпохи хозяева ресторана хранят ценные бутылки. Здесь вы сможете выпить бокал местного вина (по желанию), узнать о далёком прошлом этого помещения и поговорить о виноделии.

Терраса отеля на вершине средневековой башни (по желанию, бесплатно)

А если останутся силы, можем посетить ещё одну смотровую площадку, откуда открывается головокружительный вид на весь город и холмы Флоренции!

Организационные детали

В зависимости от времени начала экскурсии порядок посещения мест может быть изменён

Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения. Помещения не оборудованы лифтом или эскалатором

На террасе и в погребе мы встретим хозяев и можем поговорить с ними (это зависит от их расписания и занятости). Я переведу ваши вопросы на итальянский и помогу вести диалог

В дождь посещение террасы мастерской невозможно (можем либо перенести экскурсию, либо заменить террасу на прогулку по городу)

Дополнительные расходы