Вы прогуляетесь по роскошной площади Синьории, пройдёте мимо галереи Уффици, а также заглянете на площадь Санта-Кроче.
Описание экскурсии
Терраса аутентичной мастерской
Вы подниметесь на одну из самых уютных террас города. Она возвышается над популярным и многолюдным местом, которое вы увидите с непривычного ракурса. Величественный Дворец Синьории, Коридор Вазари и красные черепичные крыши будут перед вами как на ладони.
Вас встретит семья, которая уже более 70 лет занимается ювелирным делом. Бокал просекко, восхитительный вид на реку и мосты Флоренции, а также рассказы из прошлого и настоящего от местных жителей.
Погреб семейного ресторана
Затем мы направимся в уютный квартал, где находится семейный ресторан. Стены его погреба восходят ко второму веку нашей эры. В коридорах амфитеатра древнеримской эпохи хозяева ресторана хранят ценные бутылки. Здесь вы сможете выпить бокал местного вина (по желанию), узнать о далёком прошлом этого помещения и поговорить о виноделии.
Терраса отеля на вершине средневековой башни (по желанию, бесплатно)
А если останутся силы, можем посетить ещё одну смотровую площадку, откуда открывается головокружительный вид на весь город и холмы Флоренции!
Организационные детали
- В зависимости от времени начала экскурсии порядок посещения мест может быть изменён
- Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения. Помещения не оборудованы лифтом или эскалатором
- На террасе и в погребе мы встретим хозяев и можем поговорить с ними (это зависит от их расписания и занятости). Я переведу ваши вопросы на итальянский и помогу вести диалог
- В дождь посещение террасы мастерской невозможно (можем либо перенести экскурсию, либо заменить террасу на прогулку по городу)
Дополнительные расходы
- €25 с человека за посещение частной террасы и просекко
- €7–14 с человека за бокал вина в погребе, в зависимости от типа вина (по желанию)
- Кофе/Капучино — €2/4 (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы посетили 2 террасы, любовались городом, его крышами, архитектурой,