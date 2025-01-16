Секретная Флоренция: от уютной террасы до древнеримского погреба

Рассмотреть Понте-Веккьо с террасы старой мастерской и побывать в гостях у флорентийских семей
Во Флоренции существуют уникальные места, недоступные путешественникам. Я проведу вас туда, куда невозможно попасть без местного жителя. Подстрахую в разговоре с итальянцами и попутно расскажу об истории города.

Вы прогуляетесь по роскошной площади Синьории, пройдёте мимо галереи Уффици, а также заглянете на площадь Санта-Кроче.
5
1 отзыв
Секретная Флоренция: от уютной террасы до древнеримского погреба
Секретная Флоренция: от уютной террасы до древнеримского погреба
Секретная Флоренция: от уютной террасы до древнеримского погреба
Ближайшие даты:
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апр26
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Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Терраса аутентичной мастерской

Вы подниметесь на одну из самых уютных террас города. Она возвышается над популярным и многолюдным местом, которое вы увидите с непривычного ракурса. Величественный Дворец Синьории, Коридор Вазари и красные черепичные крыши будут перед вами как на ладони.

Вас встретит семья, которая уже более 70 лет занимается ювелирным делом. Бокал просекко, восхитительный вид на реку и мосты Флоренции, а также рассказы из прошлого и настоящего от местных жителей.

Погреб семейного ресторана

Затем мы направимся в уютный квартал, где находится семейный ресторан. Стены его погреба восходят ко второму веку нашей эры. В коридорах амфитеатра древнеримской эпохи хозяева ресторана хранят ценные бутылки. Здесь вы сможете выпить бокал местного вина (по желанию), узнать о далёком прошлом этого помещения и поговорить о виноделии.

Терраса отеля на вершине средневековой башни (по желанию, бесплатно)

А если останутся силы, можем посетить ещё одну смотровую площадку, откуда открывается головокружительный вид на весь город и холмы Флоренции!

Организационные детали

  • В зависимости от времени начала экскурсии порядок посещения мест может быть изменён
  • Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения. Помещения не оборудованы лифтом или эскалатором
  • На террасе и в погребе мы встретим хозяев и можем поговорить с ними (это зависит от их расписания и занятости). Я переведу ваши вопросы на итальянский и помогу вести диалог
  • В дождь посещение террасы мастерской невозможно (можем либо перенести экскурсию, либо заменить террасу на прогулку по городу)

Дополнительные расходы

  • €25 с человека за посещение частной террасы и просекко
  • €7–14 с человека за бокал вина в погребе, в зависимости от типа вина (по желанию)
  • Кофе/Капучино — €2/4 (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Севиль
16 янв 2025
Дарья очень классный гид, с лёгким позитивным вайбом! Мы гуляли по городу, все было очень легко, по-итальянски🤌🥰 не мешал даже флорентийский дождь)

Мы посетили 2 террасы, любовались городом, его крышами, архитектурой,
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стенами, пили просекко, пробовали флорентийский десерт-печенье. Затем мы спустились в погреб другого здания, касались стен 2 века…. было очень интересно узнать, как менялся облик города с годами, как город меняли его жители.

Кстати, касательно героев Флоренции, мне очень запомнилась экскурсия с Дарьей именно благодаря новым знакомствам, экскурсия была получилась невероятно доброй. Посещая террасы и погреб, я познакомилась с милыми итальянцами-владельцами тех мест, узнала об их жизни, работе, планах, мечтах, детях, родителях, то есть я почувствовала себя дома💗

Также Дарья оставила рекомендации по Тоскане, я продолжила свое путешествие по ним и осталась в полном восторге.

Я рекомендую эту экскурсию всем, если вы впервые в Италии или "уже видели всё"!

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