Эпоха Возрождения на улицах Флоренции и в палаццо Веккьо (в группе)

Погрузитесь в атмосферу Флоренции эпохи Возрождения. Откройте тайны палаццо Веккьо и насладитесь архитектурой и историей города
На этой экскурсии участники смогут полюбоваться великолепными дворцами и соборами Флоренции, исследовать квартал Данте и восхититься скульптурами на площади Синьории. Увлекательный рассказ о Медичи, Микеланджело и Леонардо откроет новые грани
истории.

Прогулка по улицам города и посещение палаццо Веккьо позволят узнать о жизни и амбициях Козимо I Медичи и его супруги. Тайные ходы и загадки фресок Леонардо да Винчи добавят интриги в это путешествие

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Флоренции с древнеримских времён
  • 🎨 Восхититься работами Микеланджело и Леонардо
  • 🏰 Исследовать палаццо Веккьо и его тайные ходы
  • 🌺 Насладиться ароматом белой лилии у Санта-Мария-дель-Фьоре
  • 🗿 Сравнить древнеримские и ренессансные скульптуры
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 12:30

Что можно увидеть

  • Санта-Мария-Новелла
  • Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Врата Рая
  • Площадь Синьории
  • Палаццо Веккьо

Описание экскурсии

На улицах Флоренции

  • Вы узнаете, как жили монахи-доминиканцы в Санта-Мария-Новелла.
  • Рассмотрите фасады некоторых из многочисленных дворцов эпохи Возрождения — а если удастся, то заглянете внутрь.
  • Наполните лёгкие ароматом белой лилии и запрокинете голову, любуясь колокольней и куполом собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
  • Исследуете позолоченные Врата Рая.
  • Погрустите о Данте в его квартале.
  • Убедитесь, что даже зернохранилище во Флоренции не уступает по красоте дворцам.
  • Побываете в музее под открытым небом на площади Синьории и сравните древнеримские скульптуры с работами в стиле ренессанса и маньеризма.

В палаццо Веккио

  • Вы выясните, как здесь спиной к спине работали два признанных гения Возрождения.
  • Раскроете загадку фрески Леонардо да Винчи, скрытой под работой Джорджо Вазари.
  • Познакомитесь с личностью, характером и амбициями Козимо I Медичи и его супруги Элеоноры Толедской. Некоторые аспекты их истории весьма поучительны!
  • Если вас будоражат сюжеты про тайные ходы — вы точно не будете разочарованы! Мы расскажем, кто и зачем построил здесь потайной ход в 14 веке.
  • Изучите прекрасную статую Давида и поймёте, почему она расположена именно на этом месте.
  • Узнаете о ещё одной работе Микеланджело, которая мало кому известна.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец — €17,5 за чел. Заранее покупать билеты не нужно, о них побеспокоится гид.
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам любого возраста.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 10:00 и 12:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€70
Дети 8-14 лет€35
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Santa Maria Novella для экскурсиив 10:00. В 12:30 встреча на площади piazza della Signoria
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
17 сен 2025
Светлана, огромное Вам спасибо за впечатления! Все прошло чудесно.
Светлана, огромное Вам спасибо за впечатления! Все прошло чудесно.Светлана, огромное Вам спасибо за впечатления! Все прошло чудесно.Светлана, огромное Вам спасибо за впечатления! Все прошло чудесно.

Входит в следующие категории Флоренции

