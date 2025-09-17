На этой экскурсии участники смогут полюбоваться великолепными дворцами и соборами Флоренции, исследовать квартал Данте и восхититься скульптурами на площади Синьории. Увлекательный рассказ о Медичи, Микеланджело и Леонардо откроет новые грани
Что можно увидеть
- Санта-Мария-Новелла
- Санта-Мария-дель-Фьоре
- Врата Рая
- Площадь Синьории
- Палаццо Веккьо
Описание экскурсии
На улицах Флоренции
- Вы узнаете, как жили монахи-доминиканцы в Санта-Мария-Новелла.
- Рассмотрите фасады некоторых из многочисленных дворцов эпохи Возрождения — а если удастся, то заглянете внутрь.
- Наполните лёгкие ароматом белой лилии и запрокинете голову, любуясь колокольней и куполом собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
- Исследуете позолоченные Врата Рая.
- Погрустите о Данте в его квартале.
- Убедитесь, что даже зернохранилище во Флоренции не уступает по красоте дворцам.
- Побываете в музее под открытым небом на площади Синьории и сравните древнеримские скульптуры с работами в стиле ренессанса и маньеризма.
В палаццо Веккио
- Вы выясните, как здесь спиной к спине работали два признанных гения Возрождения.
- Раскроете загадку фрески Леонардо да Винчи, скрытой под работой Джорджо Вазари.
- Познакомитесь с личностью, характером и амбициями Козимо I Медичи и его супруги Элеоноры Толедской. Некоторые аспекты их истории весьма поучительны!
- Если вас будоражат сюжеты про тайные ходы — вы точно не будете разочарованы! Мы расскажем, кто и зачем построил здесь потайной ход в 14 веке.
- Изучите прекрасную статую Давида и поймёте, почему она расположена именно на этом месте.
- Узнаете о ещё одной работе Микеланджело, которая мало кому известна.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец — €17,5 за чел. Заранее покупать билеты не нужно, о них побеспокоится гид.
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам любого возраста.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00 и 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€70
|Дети 8-14 лет
|€35
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Santa Maria Novella для экскурсиив 10:00. В 12:30 встреча на площади piazza della Signoria
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
17 сен 2025
Светлана, огромное Вам спасибо за впечатления! Все прошло чудесно.
