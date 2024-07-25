Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Генуя на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Генуя - город контрастов
Пешая
5 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Генуя - город контрастов: от Боккадассе до Нерви
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
260 за всё до 5 чел.
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Христофор Колумб и Никколо Паганини: Следы великих генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Генуя для вашей фотокамеры
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Генуя для вашей фотокамеры
Прогуляться по центру города и отыскать самые фотогеничные места
Начало: Рядом с центральным вокзалом
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
134 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    25 июля 2024
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Спасибо огромное гиду Светлане за отлично проведенную экскурсию! Мы специально выбрали не просто ознакомительную экскурсию по Генуе, а узкую, интересную
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    тему - Генуя и судьбы двух гениев - Колумба и Паганини. Ничего лучше такого подхода не открывает душу города моряков и музыкантов Генуи!!!! Светлана отлично владеет историческим материалом, маршрут построен очень профессионально, не тяжело даже для людей в возрасте, какими являемся мы. С уважением, Сергей и Елена.

  • A
    Alla
    2 июля 2024
    Генуя для вашей фотокамеры
    Получили массу удовольствия от общения с эрудированным, веселым и влюбленным в свое дело молодым человеком. Обязательно порекомендую своим знакомым Андрея. Спасибо за замечательно проведенное время и знакомство с Генуей.
    Получили массу удовольствия от общения с эрудированным, веселым и влюбленным в свое дело молодым человеком. ОбязательноПолучили массу удовольствия от общения с эрудированным, веселым и влюбленным в свое дело молодым человеком. ОбязательноПолучили массу удовольствия от общения с эрудированным, веселым и влюбленным в свое дело молодым человеком. ОбязательноПолучили массу удовольствия от общения с эрудированным, веселым и влюбленным в свое дело молодым человеком. ОбязательноПолучили массу удовольствия от общения с эрудированным, веселым и влюбленным в свое дело молодым человеком. ОбязательноПолучили массу удовольствия от общения с эрудированным, веселым и влюбленным в свое дело молодым человеком. ОбязательноПолучили массу удовольствия от общения с эрудированным, веселым и влюбленным в свое дело молодым человеком. ОбязательноПолучили массу удовольствия от общения с эрудированным, веселым и влюбленным в свое дело молодым человеком. ОбязательноПолучили массу удовольствия от общения с эрудированным, веселым и влюбленным в свое дело молодым человеком. ОбязательноПолучили массу удовольствия от общения с эрудированным, веселым и влюбленным в свое дело молодым человеком. Обязательно
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Генуя для вашей фотокамеры
    Ну что сказать - просто не передать словами всей полноты чувств и эмоций от Генуи, от правильно выбранной экскурсии и
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    от нашего гида! Спасибо огромное Андреа за время проведенное с ним! Никаких сухих цифр и дат, экскурсия прошла на одном дыхании, как будто читали исторический роман. Каждое здание Генуи хранит свои тайные странички, в которые ты погружаешься слушая Андреа. А чего стОят милые уголки Генуи, которые открывает Андреа для великолепных открыточных фото?! Можно много писать о нашей экскурсии, но лучше попробовать оценить все это самому. Открою одну маленькую тайну - Андреа талантливый оперный тенор и нам посчастливилось услышать его исполнение! Обязательно вернемся на Лигурийское побережье за новыми впечатлениями и общением с нашим новым другом!

  • С
    Светлана
    4 декабря 2023
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Со Светланой мы путешествуем по Генуе уже во второй раз! И вновь было много интересных впечатлений. Большая благодарность Светлане, за чудесную Геную!
  • И
    Игорь
    30 октября 2023
    Генуя - город контрастов
    Все понравилось
  • А
    Анатолий
    30 августа 2023
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Большое спасибо нашему знающему, заботливому и внимательному гиду Светлане! Очень интересно было слушать, а, главное, экскурсия построена максимально комфортно именно для
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    нас, рассказ логичен, разнообразен и интересен. Многое впечатлило и запомнилось. Желаем Светлане успехов и здоровья. Рекомендуем провести со Светланой приятные дни в Генуе.

  • М
    Мария
    25 февраля 2020
    Генуя - город контрастов
    Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенное время. Я осталась очень довольна, прекрасные впечатления от прогулки, от общения с гидом
  • Е
    Евгения
    16 октября 2019
    Генуя - город контрастов
    Громадное спасибо Ирочке за чудесное времяпровождение … мы окунулись в итальянскую сказку!!!!! Очень внимательная, обаятельная и профессиональная девушка!!! ’ 💐💓

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Генуя в августе 2024
Сейчас в Генуя в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 260. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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