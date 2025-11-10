Индивидуальная
до 4 чел.
Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя для вашей фотокамеры
Любите уникальные фото? Откройте для себя скрытые уголки Генуи и создайте лучшие кадры. Секретные лифты и панорамы ждут вас
Начало: Морской вокзал Генуи или ж/д вокзал Stazione Princ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€360
€400 за всё до 6 чел.
-
10%
Водная прогулка
Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи
Познакомиться со сказочными городами, где оживают легенды о море, поэтах и пиратских сокровищах
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400
€444 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра10 ноября 2025Андрей - прекрасный экскурсовод. Экскурсия была интересной, разносторонней. Не смотря на погоду мы влюбились в Геную с ее грустными львами. И в этом точно большая заслуга Андрея!
- РРушания1 ноября 2025Спасибо большое,Андрей! За такое короткое время мы узнали и увидели много интересного. Андрей опытный гид- историк! Показывал самые интересные места, ходили пешком по узким улицам, грамотно ответил на все наши вопросы. Экскурсия подходит всем, можно и с детьми. Всем советую
- ННАТАЛЬЯ19 октября 2025Все прошло на высшем уровне. Рекомендую. О
- ААлександр13 октября 2025Экскурсия с Андреем прошла на отлично. Много исторических фактов о Генуи. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Увидели много интересных локаций по городу. Посоветовал другие места для самостоятельного посещения.
- РРегина5 октября 2025Рекомендую Андрея! Грамотный рассказчик, приятный человек, внимателен к пожеланиям!!!
- ЕЕлена30 сентября 2025Экскурсия по Генуе прошла на отлично. Экскурсовод Андрей показал нам множество красивых мест в Генуе. Прокатились на горизонтально-вертикальном лифте. Посмотрели средневековый замок. И в конце экскурсии спел нам в храме, своим замечательным голосом. Мы в восторге от всего!
- ННадежда17 сентября 2025Экскурсия была живой, интересной, запоминающей. Все понравилось. Было замечательно. Время пролетело незаметно.
- ААлександр31 августа 2025Спасибо за увлекательную экскурсию по Генуе! Андрей великолепный расказчик, мы услышали не сухие исторические факты, а историю жизни людей этого города. И отдельная благодарность за великолепные снимки в самых живописных местах!
- ЕЕлена26 августа 2025Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию! Очень динамично и занимательно! Узнали много интересных и необычных фактов о Генуе.
- ООлег23 июля 2025Спасибо большое за приятную, интересную и познавательную экскурсию. Прошлись по старым улочкам, посмотрели красивые панорамные виды и даже послушали от Андрея оперное исполнение в обалденной акустике средневекового храма!
Андрею спасибо большое за приятные эмоции и за интересную экскурсию!!!
- VValery16 июня 2025Замечательный тур. Буду рекомендовать Илиану всем!
- EEKATERINA11 июня 2025Мы остались в полном восторге от экскурсии!!! 💖🔥🌹
Посмотрели много красоты, сделали много фото, услышали потрясающие рассказы и исторические факты.
Это самая лучшая экскурсия за наше путешествие!!!
Хочется вернуться в Геную ещё раз и встретиться с Андреем, чтобы побродить по этому городу.
- ММарина9 июня 2025Замечательная экскурсия. Экскурсовод- настоящий энтузиаст Генуи. Обращает внимание экскурсантов на такие мелочи, которые составляют истинную физиономию города. До экскурсии утром мы прошлись по тому же маршруту самостоятельно и можем оценить разницу в увиденном и запомнившемся. Искренне рекомендую эту экскурсию любому!
- ННадежда8 июня 2025Экскурсия по Генуе с Андреем — это настоящее открытие.
Андрей — лицензированный гид, который умеет рассказывать легко, насыщенно и очень информативно.
- ООльга3 июня 2025Спасибо Андрею! Очень коммуникабельный и гибкий. Индивидуально подошел к нашей экскурсии, построил маршрут исходя из того, что мы уже видели. Показал очень интересные места, куда бы сами мы точно не попали!
- ММарианна31 мая 2025Мы с друзьями были в Генуе всего один день из нашего круиза, но это был отличный и очень интересный день,
- ССветлана11 мая 2025Остались очень довольны, время пролетело незаметно. Андрей провел нас интересным маршрутом, для первого знакомства с городом- очень ёмко и познавательно. Восполнили пробелы в знаниях истории и архитектуры.
- РРезеда6 мая 2025Мы заказали экскурсию накануне с лайнера, довольно таки в позднее время, но он сработал очень оперативно, проинструктировал нас по всем
- ММария1 мая 2025Генуя — город с богатой историей, потрясающей архитектурой и уникальной атмосферой, а экскурсия с гидом Андреем сделала путешествие еще более
- ЕЕлена22 апреля 2025Заказали экскурсию с Андреа. Супер! Было очень интересно! Кроме того, оказалось, что Андреа - оперный певец!!! По случаю возле оперного
