Необычные дома в Генуя

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Генуя на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
На машине
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Генуя для вашей фотокамеры
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя для вашей фотокамеры
Любите уникальные фото? Откройте для себя скрытые уголки Генуи и создайте лучшие кадры. Секретные лифты и панорамы ждут вас
Начало: Морской вокзал Генуи или ж/д вокзал Stazione Princ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива
Пешая
6 часов
-
10%
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€360€400 за всё до 6 чел.
Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи
5 часов
-
10%
1 отзыв
Водная прогулка
Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи
Познакомиться со сказочными городами, где оживают легенды о море, поэтах и пиратских сокровищах
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400€444 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    10 ноября 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Андрей - прекрасный экскурсовод. Экскурсия была интересной, разносторонней. Не смотря на погоду мы влюбились в Геную с ее грустными львами. И в этом точно большая заслуга Андрея!
  • Р
    Рушания
    1 ноября 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Спасибо большое,Андрей! За такое короткое время мы узнали и увидели много интересного. Андрей опытный гид- историк! Показывал самые интересные места, ходили пешком по узким улицам, грамотно ответил на все наши вопросы. Экскурсия подходит всем, можно и с детьми. Всем советую
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    19 октября 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Все прошло на высшем уровне. Рекомендую. О
  • А
    Александр
    13 октября 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Экскурсия с Андреем прошла на отлично. Много исторических фактов о Генуи. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Увидели много интересных локаций по городу. Посоветовал другие места для самостоятельного посещения.
  • Р
    Регина
    5 октября 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Рекомендую Андрея! Грамотный рассказчик, приятный человек, внимателен к пожеланиям!!!
  • Е
    Елена
    30 сентября 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Экскурсия по Генуе прошла на отлично. Экскурсовод Андрей показал нам множество красивых мест в Генуе. Прокатились на горизонтально-вертикальном лифте. Посмотрели средневековый замок. И в конце экскурсии спел нам в храме, своим замечательным голосом. Мы в восторге от всего!
  • Н
    Надежда
    17 сентября 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Экскурсия была живой, интересной, запоминающей. Все понравилось. Было замечательно. Время пролетело незаметно.
  • А
    Александр
    31 августа 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Спасибо за увлекательную экскурсию по Генуе! Андрей великолепный расказчик, мы услышали не сухие исторические факты, а историю жизни людей этого города. И отдельная благодарность за великолепные снимки в самых живописных местах!
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию! Очень динамично и занимательно! Узнали много интересных и необычных фактов о Генуе.
  • О
    Олег
    23 июля 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Спасибо большое за приятную, интересную и познавательную экскурсию. Прошлись по старым улочкам, посмотрели красивые панорамные виды и даже послушали от Андрея оперное исполнение в обалденной акустике средневекового храма!
    Андрею спасибо большое за приятные эмоции и за интересную экскурсию!!!
  • V
    Valery
    16 июня 2025
    Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи
    Замечательный тур. Буду рекомендовать Илиану всем!
  • E
    EKATERINA
    11 июня 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Мы остались в полном восторге от экскурсии!!! 💖🔥🌹
    Посмотрели много красоты, сделали много фото, услышали потрясающие рассказы и исторические факты.

    Это самая лучшая экскурсия за наше путешествие!!!
    Хочется вернуться в Геную ещё раз и встретиться с Андреем, чтобы побродить по этому городу.
  • М
    Марина
    9 июня 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Замечательная экскурсия. Экскурсовод- настоящий энтузиаст Генуи. Обращает внимание экскурсантов на такие мелочи, которые составляют истинную физиономию города. До экскурсии утром мы прошлись по тому же маршруту самостоятельно и можем оценить разницу в увиденном и запомнившемся. Искренне рекомендую эту экскурсию любому!
  • Н
    Надежда
    8 июня 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Экскурсия по Генуе с Андреем — это настоящее открытие.
    Андрей — лицензированный гид, который умеет рассказывать легко, насыщенно и очень информативно.
    читать дальше

    Прогулка получилась душевной и живой, а вишенкой на торте стало то, что он — профессиональный оперный певец.

    Рекомендуем от души
    Надежда и Илья

  • О
    Ольга
    3 июня 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Спасибо Андрею! Очень коммуникабельный и гибкий. Индивидуально подошел к нашей экскурсии, построил маршрут исходя из того, что мы уже видели. Показал очень интересные места, куда бы сами мы точно не попали!
  • М
    Марианна
    31 мая 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Мы с друзьями были в Генуе всего один день из нашего круиза, но это был отличный и очень интересный день,
    читать дальше

    гид Андрей провел нам индивидуально экскурсию, это было интересно, легко и спокойно. Видно когда человеку нравится его работа и он очень хочет, чтобы туристам понравился замечательный город Генуя, но при этом чтобы на память остались не только фото, но и интересные факты из истории. И если еще придется побывать в Генуе (хотелось бы и не один день, так как есть что посмотреть), то с удовольствием снова бы провели экскурсию с Андреем. Спасибо

  • С
    Светлана
    11 мая 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Остались очень довольны, время пролетело незаметно. Андрей провел нас интересным маршрутом, для первого знакомства с городом- очень ёмко и познавательно. Восполнили пробелы в знаниях истории и архитектуры.
  • Р
    Резеда
    6 мая 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Мы заказали экскурсию накануне с лайнера, довольно таки в позднее время, но он сработал очень оперативно, проинструктировал нас по всем
    читать дальше

    вопросам и в назначенное время мы встретились. Экскурсия превысила все наши ожидания! Андрей супер рассказчик и профессионал, знает много исторических фактов, доступно и с любовью провел экскурсию! Мы обязательно порекомендуем его своим друзьям и желаем благодарных клиентов!!!

  • М
    Мария
    1 мая 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Генуя — город с богатой историей, потрясающей архитектурой и уникальной атмосферой, а экскурсия с гидом Андреем сделала путешествие еще более
    читать дальше

    увлекательным!

    Андрей оказался великолепным рассказчиком, знающим каждую улочку этого удивительного города. Он умело сочетал исторические факты с интересными легендами и местными историями, что делало экскурсию живой и запоминающейся. Благодаря его глубоким знаниям и увлекательной подаче, прогулка по Генуе превратилась в настоящее путешествие во времени.

    Особенно впечатлили рассказы о средневековых зданиях, морских традициях города и знаменитых жителях Генуи. Андрей легко отвечал на все вопросы и всегда находил способ сделать экскурсию интересной для всех участников.

    Если вы хотите не просто увидеть Геную, но и понять ее душу, почувствовать ее атмосферу и узнать о ее великих исторических персонажах, экскурсия с Андреем — идеальный вариант. Определенно рекомендую!

  • Е
    Елена
    22 апреля 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Заказали экскурсию с Андреа. Супер! Было очень интересно! Кроме того, оказалось, что Андреа - оперный певец!!! По случаю возле оперного
    читать дальше

    театра, пела певица, с которой они спели дуэтом! Это было прекрасно, неожиданно и замечательно! Теперь, если будем в Генуе путешествовать, то только с Андреа!

