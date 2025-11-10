А Александра Генуя для вашей фотокамеры Андрей - прекрасный экскурсовод. Экскурсия была интересной, разносторонней. Не смотря на погоду мы влюбились в Геную с ее грустными львами. И в этом точно большая заслуга Андрея!

Р Рушания Генуя для вашей фотокамеры Спасибо большое,Андрей! За такое короткое время мы узнали и увидели много интересного. Андрей опытный гид- историк! Показывал самые интересные места, ходили пешком по узким улицам, грамотно ответил на все наши вопросы. Экскурсия подходит всем, можно и с детьми. Всем советую

Н НАТАЛЬЯ Генуя для вашей фотокамеры Все прошло на высшем уровне. Рекомендую. О

А Александр Генуя для вашей фотокамеры Экскурсия с Андреем прошла на отлично. Много исторических фактов о Генуи. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Увидели много интересных локаций по городу. Посоветовал другие места для самостоятельного посещения.

Р Регина Генуя для вашей фотокамеры Рекомендую Андрея! Грамотный рассказчик, приятный человек, внимателен к пожеланиям!!!

Е Елена Генуя для вашей фотокамеры Экскурсия по Генуе прошла на отлично. Экскурсовод Андрей показал нам множество красивых мест в Генуе. Прокатились на горизонтально-вертикальном лифте. Посмотрели средневековый замок. И в конце экскурсии спел нам в храме, своим замечательным голосом. Мы в восторге от всего!

Н Надежда Генуя для вашей фотокамеры Экскурсия была живой, интересной, запоминающей. Все понравилось. Было замечательно. Время пролетело незаметно.

А Александр Генуя для вашей фотокамеры Спасибо за увлекательную экскурсию по Генуе! Андрей великолепный расказчик, мы услышали не сухие исторические факты, а историю жизни людей этого города. И отдельная благодарность за великолепные снимки в самых живописных местах!

Е Елена Генуя для вашей фотокамеры Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию! Очень динамично и занимательно! Узнали много интересных и необычных фактов о Генуе.

О Олег Генуя для вашей фотокамеры Спасибо большое за приятную, интересную и познавательную экскурсию. Прошлись по старым улочкам, посмотрели красивые панорамные виды и даже послушали от Андрея оперное исполнение в обалденной акустике средневекового храма!

Андрею спасибо большое за приятные эмоции и за интересную экскурсию!!!

V Valery Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи Замечательный тур. Буду рекомендовать Илиану всем!

E EKATERINA Генуя для вашей фотокамеры Мы остались в полном восторге от экскурсии!!! 💖🔥🌹

Посмотрели много красоты, сделали много фото, услышали потрясающие рассказы и исторические факты.



Это самая лучшая экскурсия за наше путешествие!!!

Хочется вернуться в Геную ещё раз и встретиться с Андреем, чтобы побродить по этому городу.

М Марина Генуя для вашей фотокамеры Замечательная экскурсия. Экскурсовод- настоящий энтузиаст Генуи. Обращает внимание экскурсантов на такие мелочи, которые составляют истинную физиономию города. До экскурсии утром мы прошлись по тому же маршруту самостоятельно и можем оценить разницу в увиденном и запомнившемся. Искренне рекомендую эту экскурсию любому!

Н Надежда Генуя для вашей фотокамеры

Андрей — лицензированный гид, который умеет рассказывать легко, насыщенно и очень информативно. читать дальше Прогулка получилась душевной и живой, а вишенкой на торте стало то, что он — профессиональный оперный певец.



Рекомендуем от души

Надежда и Илья Экскурсия по Генуе с Андреем — это настоящее открытие.Андрей — лицензированный гид, который умеет рассказывать легко, насыщенно и очень информативно.

О Ольга Генуя для вашей фотокамеры Спасибо Андрею! Очень коммуникабельный и гибкий. Индивидуально подошел к нашей экскурсии, построил маршрут исходя из того, что мы уже видели. Показал очень интересные места, куда бы сами мы точно не попали!

М Марианна Генуя для вашей фотокамеры читать дальше гид Андрей провел нам индивидуально экскурсию, это было интересно, легко и спокойно. Видно когда человеку нравится его работа и он очень хочет, чтобы туристам понравился замечательный город Генуя, но при этом чтобы на память остались не только фото, но и интересные факты из истории. И если еще придется побывать в Генуе (хотелось бы и не один день, так как есть что посмотреть), то с удовольствием снова бы провели экскурсию с Андреем. Спасибо Мы с друзьями были в Генуе всего один день из нашего круиза, но это был отличный и очень интересный день,

С Светлана Генуя для вашей фотокамеры Остались очень довольны, время пролетело незаметно. Андрей провел нас интересным маршрутом, для первого знакомства с городом- очень ёмко и познавательно. Восполнили пробелы в знаниях истории и архитектуры.

Р Резеда Генуя для вашей фотокамеры читать дальше вопросам и в назначенное время мы встретились. Экскурсия превысила все наши ожидания! Андрей супер рассказчик и профессионал, знает много исторических фактов, доступно и с любовью провел экскурсию! Мы обязательно порекомендуем его своим друзьям и желаем благодарных клиентов!!! Мы заказали экскурсию накануне с лайнера, довольно таки в позднее время, но он сработал очень оперативно, проинструктировал нас по всем

М Мария Генуя для вашей фотокамеры читать дальше увлекательным!



Андрей оказался великолепным рассказчиком, знающим каждую улочку этого удивительного города. Он умело сочетал исторические факты с интересными легендами и местными историями, что делало экскурсию живой и запоминающейся. Благодаря его глубоким знаниям и увлекательной подаче, прогулка по Генуе превратилась в настоящее путешествие во времени.



Особенно впечатлили рассказы о средневековых зданиях, морских традициях города и знаменитых жителях Генуи. Андрей легко отвечал на все вопросы и всегда находил способ сделать экскурсию интересной для всех участников.



Если вы хотите не просто увидеть Геную, но и понять ее душу, почувствовать ее атмосферу и узнать о ее великих исторических персонажах, экскурсия с Андреем — идеальный вариант. Определенно рекомендую! Генуя — город с богатой историей, потрясающей архитектурой и уникальной атмосферой, а экскурсия с гидом Андреем сделала путешествие еще более