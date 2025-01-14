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и на поезде, все легко и комфортно. Ирина потрясающе приятная девушка, отвечала на все вопросы, делилась ценными советами, все очень по-доброму как будто мы уже давно знакомы! Благодаря ее легкости и знаниям экскурсия прошла очень здорово! Однозначно рекомендуем эту экскурсию и этого гида! 🥰