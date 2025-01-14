Речные прогулки в Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Генуя на русском языке, цены от €405, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Санта-Маргериты в Портофино и Сан-Фруттуозо
6 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Портофино: три жемчужины Лигурии
Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Начало: Санта-Маргарита
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: La Spezia
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи
5 часов
-
10%
Водная прогулка
Морская прогулка по Чинкве-Терре
Насладитесь уникальной морской прогулкой вдоль Дороги любви в Чинкве-Терре. Откройте для себя красоту Лигурии и её живописные городки
Начало: По договорённости
22 апр в 09:00
24 апр в 09:00
€405€450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Каримова
    14 января 2025
    Из Санта-Маргериты в Портофино и Сан-Фруттуозо
    Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.) Мы посетили невероятно красивые места, получили много полезной, интересной информации. Прокатились и на автобусе
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    и на поезде, все легко и комфортно. Ирина потрясающе приятная девушка, отвечала на все вопросы, делилась ценными советами, все очень по-доброму как будто мы уже давно знакомы! Благодаря ее легкости и знаниям экскурсия прошла очень здорово! Однозначно рекомендуем эту экскурсию и этого гида! 🥰

    Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.)Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.)Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.)Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.)Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.)
  • Ж
    Жанна
    23 сентября 2024
    Из Санта-Маргериты в Портофино и Сан-Фруттуозо
    Прекрасная экскурсия, все было великолепно! Неспешная прогулка по жемчужинам Лигурийского побережья с очень приятным и эрудированным гидом Ириной, оставила неизгладимое
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    впечатление в наших сердцах! Пунктуальность и структурированность экскурсии с вкусными вкраплениями добавило положительных эмоций! Ирина хороший рассказчик и очень интересный человек. Рекомендую!

  • Н
    Никита
    29 июня 2024
    Из Санта-Маргериты в Портофино и Сан-Фруттуозо
    Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
    Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Санта-Маргериты в Портофино и Сан-Фруттуозо
  2. Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
  3. Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи
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Сколько стоит экскурсия по Генуя в апреле 2025
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