«Я раньше ничего не видел такого, как эта Генуя! Что-то неописуемо красивое 🤩, грандиозное, характерное: Париж и Лондон блекнут перед этим божественным городом!… Все должны видеть Геную!.. »

Рихард Вагнер 1853 г.

Предлагаю своим гостям красивую и комфортабельную экскурсию ⛳ по городу на автомобиле 🚘 интересные и живописные места, куда не дойти пешком — площадь Победы и грандиозная Триумфальная арка, улица ХХ сентября, цветочная композиция «Каравеллы», средневековый замок 🏰 и прекрасная набережная с великолепными строениями. Я расскажу много интересного и познавательного об этом древнем городе, о его славном прошлом и о его новых тенденциях и победах. Чем лагерь «Артек» связан в Генуей, какие знаменитые певцы начали всю карьеру именно здесь, где проводились рыцарские турниры? В честь какого генуэзца назван один очень известный город 🏙️ и футбольный клуб на далёком заокеанском континенте ?

Обязательно заедем на смотровые площадки, где полюбуемся шикарными видами на город.