  1. Италия
  2. Экскурсии

Обзорная по Генуе на автомобиле

Светлана С.
Светлана С. – Гид из Генуя
Мы отправимся исследовать один из самых красивых 🤩 итальянских городов — Геную.

С одной стороны он ограничен живописным Лигурийским морем, с другой — Апеннинскими горами.

Побываем в самых интересных местах в городе: на площадях де Феррари и Победы, улице 20 сентября, около средневекового замка, маяков и домика Христофора Колумба.

Вы узнаете историю 📖 Генуи и о том, как здесь живется.

Сможете почувствовать себя «своим» в этом замечательном итальянском городе.

Побываете на нескольких смотровых площадках.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €140 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная по Генуе на автомобиле
Обзорная по Генуе на автомобиле

Что вы увидите

  • Площадь Победы и Триумфальную Арка
  • Смотровые площадки
  • Набережную и маяк
  • Площадь де Феррари
  • Средневековый замок
«Я раньше ничего не видел такого, как эта Генуя! Что-то неописуемо красивое 🤩, грандиозное, характерное: Париж и Лондон блекнут перед этим божественным городом!… Все должны видеть Геную!.. »
Рихард Вагнер 1853 г.
Предлагаю своим гостям красивую и комфортабельную экскурсию ⛳ по городу на автомобиле 🚘 интересные и живописные места, куда не дойти пешком — площадь Победы и грандиозная Триумфальная арка, улица ХХ сентября, цветочная композиция «Каравеллы», средневековый замок 🏰 и прекрасная набережная с великолепными строениями. Я расскажу много интересного и познавательного об этом древнем городе, о его славном прошлом и о его новых тенденциях и победах. Чем лагерь «Артек» связан в Генуей, какие знаменитые певцы начали всю карьеру именно здесь, где проводились рыцарские турниры? В честь какого генуэзца назван один очень известный город 🏙️ и футбольный клуб на далёком заокеанском континенте ?
Обязательно заедем на смотровые площадки, где полюбуемся шикарными видами на город.
Что входит
  • Услуги гида
  • Легковое авто на 4 человек
Что не входит
  • Транспорт на большое количество туристов
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Обзорная по Генуе на автомобиле
Обзорная по Генуе на автомобиле
Обзорная по Генуе на автомобиле
Обзорная по Генуе на автомобиле
Обзорная по Генуе на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана С.
Светлана С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Светлана С. проводит ещё 1 экскурсию

Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
130
3 часа
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи

Еще несколько необычных экскурсий в Генуя

Стены, которые умеют рассказывать
130
2 часа
Стены, которые умеют рассказывать
145 отзывов
Авторский формат обзорной экскурсии по Старой Генуе
Генуя сегодня
144
3 часа
Генуя сегодня
53 отзыва
Обзорная экскурсия по самому крупному в Европе историческому центру города
Генуя на ладони
130
2 часа
Генуя на ладони
37 отзывов
Лифты, фуникулеры, подъемники, лестницы — самое интересное на лучших вертикалях города и между ними
Генуя — любовь с первого взгляда
130
3 часа
Генуя — любовь с первого взгляда
33 отзыва
Увидеть все главные достопримечательности портового города на дружеской обзорной экскурсии
Buongiorno, Генуя!
130
3 часа
Buongiorno, Генуя!
27 отзывов
Проникнуться городом на прогулке по историческому центру
Исторический центр гордой Генуи
135
2 часа
Исторический центр гордой Генуи
14 отзывов
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии