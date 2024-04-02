Детские экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Для детей» в Милане на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нескучная прогулка по Милану с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучная прогулка по Милану с детьми: путешествие по эпохам
Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых
«Прогулка по городу может быть увлекательной не только для взрослых, но и для детей»
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
187 за всё до 5 чел.
Галерея Брера для детей
Индивидуальная
2 часа
Галерея Брера для детей
Изучить собрание картин с гидом-педагогом и узнать, для кого да Винчи организовал свадьбу
«Дополнительные расходы: билеты в галерею — €15/взрослый, детский — бесплатно»
Завтра в 10:00
11 июня в 12:30
155 за всё до 6 чел.
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 апреля 2024
    Нескучная прогулка по Милану с детьми
    Это была самая великолепная прогулка по Милану, которую только можно себе представить! ТАКОЙ Милан вряд ли вам покажет другой гид,
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    ТАКИЕ местечки вы не найдете ни в одном путеводителе, и совершенно точно не найдете сами! С Анастасией Милан открылся с восхитительной стороны, не затоптанный туристами и иссушенный путеводителями, а живой, прекрасный, неожиданный. Без этой экскурсии мы бы уехали из Милана с совершенно иными впечатлениями. Спасибо Анастасии, что так легко и щедро делилась своей любовью к городу!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Для детей»

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  6. Миланский собор Дуомо
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  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 187. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Милане! Вместе с детьми и гидами города Милана можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
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