1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная прогулка по Милану с детьми: путешествие по эпохам
Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых
«Прогулка по городу может быть увлекательной не только для взрослых, но и для детей»
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€187 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Брера для детей
Изучить собрание картин с гидом-педагогом и узнать, для кого да Винчи организовал свадьбу
«Дополнительные расходы: билеты в галерею — €15/взрослый, детский — бесплатно»
Завтра в 10:00
11 июня в 12:30
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 апреля 2024Это была самая великолепная прогулка по Милану, которую только можно себе представить! ТАКОЙ Милан вряд ли вам покажет другой гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Для детей»
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Сейчас в Милане в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 187. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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