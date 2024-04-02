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ТАКИЕ местечки вы не найдете ни в одном путеводителе, и совершенно точно не найдете сами! С Анастасией Милан открылся с восхитительной стороны, не затоптанный туристами и иссушенный путеводителями, а живой, прекрасный, неожиданный. Без этой экскурсии мы бы уехали из Милана с совершенно иными впечатлениями. Спасибо Анастасии, что так легко и щедро делилась своей любовью к городу!