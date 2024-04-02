Представьте, как вы вместе с семьёй исследуете улицы Милана, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.
Начните своё приключение с главной площади, где собор Дуомо раскроет перед вами свои загадки,
Начните своё приключение с главной площади, где собор Дуомо раскроет перед вами свои загадки,
6 причин купить эту экскурсию
- 👨👩👧👦 Идеально для семей с детьми
- 🏛️ Увлекательное путешествие по истории Милана
- 🗿 Вовлечение детей в процесс экскурсии
- 🍰 Возможность попробовать местные сладости
- 🏰 Посещение средневекового замка
- 🌳 Прогулка по живописному парку
Что можно увидеть
- Собор Дуомо
- Галерея Виктора Эммануила II
- Площадь Торговцев
- Финансовый квартал
- Руины Римской империи
- Замок Сфорца
- Парк Семпионе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На главной площади Милана мы пересчитаем статуи на фасаде собора Дуомо и разглядим на них любопытные сюжеты. Я покажу, какая скульптура стала прототипом статуи Свободы в Нью-Йорке.
- Поделюсь историей основания Милана и объясню, причём тут кабанчик, наполовину покрытый шерстью.
- В галерее Виктора Эммануила II мы покрутимся на правой пятке на удачу.
- На средневековой площади Торговцев узнаем, как действовал «телефон без провода».
- Я расскажу, почему в финансовом квартале поставили один скандальный памятник на несколько дней, но задержался он уже на 14 лет.
- Мы увидим место, где остались руины Римской империи, которым почти 2000 лет и поймём, как выглядел город, когда он был столицей римлян.
- Я расскажу, где продаются самые вкусные в Милане рождественские пироги панеттоне, и если будет желание, мы попробуем эту сладость вместе.
- Завершим прогулку на территории настоящего средневекового замка Сфорца, служившего когда-то оборонительным сооружением Милана.
- А дальше вы сможете самостоятельно прогуляться по парку Семпионе, прилегающем к замку, где детям обязательно понравится!
Организационные детали
- Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 6 лет.
- Дополнительно оплачивается посещение кафе — по желанию.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 62 туристов
Ciao, дорогой путешественник! Меня зовут Анастасия, хотя вот уже несколько лет я — Анастазья (итальянцам так проще произносить). Я живу в самом неитальянском городе — Милане. И каждый раз, гуляяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
2 апр 2024
Это была самая великолепная прогулка по Милану, которую только можно себе представить! ТАКОЙ Милан вряд ли вам покажет другой гид, ТАКИЕ местечки вы не найдете ни в одном путеводителе, и
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