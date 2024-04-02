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по нему, совершаю новые открытия. Хотя не только Милан открывается мне с новой стороны, но и сама Италия. Я объездила почти всю страну и знаю об итальянской dolce vita не по слухам, а от местных жителей и по собственному опыту. Я настолько прониклась Италией, что решила связать с ней и свою профессиональную деятельность — и в 2022 году запустила travel-проект. Теперь я помогаю путешественникам со всего мира организовывать аутентичные поездки на Средиземноморский «сапог». Если вы планируете посетить Милан, я с удовольствием покажу город, в котором живу, и поделюсь его секретами.