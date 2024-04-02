Нескучная прогулка по Милану с детьми

Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых
Представьте, как вы вместе с семьёй исследуете улицы Милана, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Начните своё приключение с главной площади, где собор Дуомо раскроет перед вами свои загадки,
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включая историю о скульптуре, ставшей прототипом статуи Свободы.

Узнайте, как связаны основание Милана и кабанчик, а также покрутитесь на удачу в галерее Виктора Эммануила II.

Средневековая площадь Торговцев откроет секреты древних коммуникаций, а в финансовом квартале вы узнаете историю скандального памятника. Руины Римской империи позволят вам окунуться в прошлое и представить Милан во времена его величия.

А после вкусного панеттоне ваш путь приведёт к замку Сфорца, где каждый камень хранит истории о прошлом. Завершите ваше путешествие в парке Семпионе, где дети смогут насладиться играми на свежем воздухе.

Эта экскурсия - идеальный способ совместить обучение и развлечение, погрузившись в историю и культуру Милана вместе с вашими детьми

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей с детьми
  2. 🏛️ Увлекательное путешествие по истории Милана
  3. 🗿 Вовлечение детей в процесс экскурсии
  4. 🍰 Возможность попробовать местные сладости
  5. 🏰 Посещение средневекового замка
  6. 🌳 Прогулка по живописному парку

Что можно увидеть

  • Собор Дуомо
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Площадь Торговцев
  • Финансовый квартал
  • Руины Римской империи
  • Замок Сфорца
  • Парк Семпионе
Нескучная прогулка по Милану с детьми
Нескучная прогулка по Милану с детьми
Нескучная прогулка по Милану с детьми
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • На главной площади Милана мы пересчитаем статуи на фасаде собора Дуомо и разглядим на них любопытные сюжеты. Я покажу, какая скульптура стала прототипом статуи Свободы в Нью-Йорке.
  • Поделюсь историей основания Милана и объясню, причём тут кабанчик, наполовину покрытый шерстью.
  • В галерее Виктора Эммануила II мы покрутимся на правой пятке на удачу.
  • На средневековой площади Торговцев узнаем, как действовал «телефон без провода».
  • Я расскажу, почему в финансовом квартале поставили один скандальный памятник на несколько дней, но задержался он уже на 14 лет.
  • Мы увидим место, где остались руины Римской империи, которым почти 2000 лет и поймём, как выглядел город, когда он был столицей римлян.
  • Я расскажу, где продаются самые вкусные в Милане рождественские пироги панеттоне, и если будет желание, мы попробуем эту сладость вместе.
  • Завершим прогулку на территории настоящего средневекового замка Сфорца, служившего когда-то оборонительным сооружением Милана.
  • А дальше вы сможете самостоятельно прогуляться по парку Семпионе, прилегающем к замку, где детям обязательно понравится!

Организационные детали

  • Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 6 лет.
  • Дополнительно оплачивается посещение кафе — по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
2 апр 2024
Это была самая великолепная прогулка по Милану, которую только можно себе представить! ТАКОЙ Милан вряд ли вам покажет другой гид, ТАКИЕ местечки вы не найдете ни в одном путеводителе, и
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совершенно точно не найдете сами! С Анастасией Милан открылся с восхитительной стороны, не затоптанный туристами и иссушенный путеводителями, а живой, прекрасный, неожиданный. Без этой экскурсии мы бы уехали из Милана с совершенно иными впечатлениями. Спасибо Анастасии, что так легко и щедро делилась своей любовью к городу!

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