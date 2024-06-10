Древняя Модиция (современная Монца) оставалась глухим пригородом Милана вплоть до 6 века.
На экскурсии я расскажу, как она превратилась в резиденцию итальянских королей с роскошным дворцом и самым большим парком в Европе.
Вы узнаете, как великое переселение стало причиной образования Лангобардского королевства и что за тайны и легенды хранит Монца сейчас.
На экскурсии я расскажу, как она превратилась в резиденцию итальянских королей с роскошным дворцом и самым большим парком в Европе.
Вы узнаете, как великое переселение стало причиной образования Лангобардского королевства и что за тайны и легенды хранит Монца сейчас.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Исторический центр. Мы начнём экскурсию на пешеходной улице города.
- Церковь Санта Мария Маддалена. Посетим храм, скромный снаружи и роскошный внутри, который и по сей день принадлежит действующему бенидиктинскому женскому монастырю.
- Придорожная церковь в позднем готическом стиле, построенная на пути в королевскую резиденцию в Монце.
- Площадь Тренто и Триеста — из новой истории Италии, но всё на том же древнем городском месте. Вы удивитесь, как другая эпоха слоем легла на средневековую торговую площадь.
- Аренгарио. За современными зданиями взглянете на средневековый дворец власти и управления.
- Кафедральный собор. Поразитесь его убранству, рассмотрите картины и фрески, повествующие о жизни лангобардской королевы. Полюбуетесь главным артефактом Монцы — Железной короной. Выясните, какая она на самом деле и что связывает её со Святой Еленой.
- Улица торговцев и Львиный мост на реке Ламбро.
Я расскажу вам:
- Об истории ранних христиан.
- Лангобардской королеве Теодолинде и Железной короне.
- Легендах, тесно связанных с Монцей.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида.
- Из Милана до Монцы каждые 20 минут отходит электричка (от станций Centremale или Garibaldi). Время в пути — 15 минут, стоимость билета — €3,5.
- Если вы будете на своём авто, на время экскурсии рекомендую оставить его на платном паркинге в центре Монцы.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 135 туристов
Меня зовут Елена, живу и учусь в Модике почти 10 лет. Увлечена историей и культурой этого города, стараюсь быть быть в курсе всего происходящего в нем, потому что Модика стала частью моей жизни. Показываю город таким, каким люблю его я: считаю важным первое впечатление — его нельзя испортить.Задать вопрос
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