Елена — ваш гид в Милане

Провела экскурсии для 135 туристов

Меня зовут Елена, живу и учусь в Модике почти 10 лет. Увлечена историей и культурой этого города, стараюсь быть быть в курсе всего происходящего в нем, потому что Модика стала частью моей жизни. Показываю город таким, каким люблю его я: считаю важным первое впечатление — его нельзя испортить.