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Кафедральный собор Милана

Найдено 5 экскурсий в категории «Кафедральный собор» в Милане на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Собор Дуомо - мировой шедевр
Пешая
1 час
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Собор Дуомо - мировой шедевр
Начало: Площадь Дуомо у подножия памятника
«Белый воздушный мрамор, острые шпили будто пронзающие воздух – все это Миланский собор в Италии»
Расписание: ежедневно
€55 за человека
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Пешая
1 день
1 отзыв
Билеты
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Начало: Пьяцца дель Дуомо, Милан
«Откройте для себя знаменитый символ Милана Посетите Миланский собор — один из самых больших готических соборов Италии и Европы»
Расписание: См. календарь
€11.50 за билет
Фотосессия у Миланского собора
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 20 чел.
Фотосессия у Миланского собора
Начало: Ф57К+68К Милан, Италия
«Сделайте откровенные, постановочные и естественные снимки различных достопримечательностей у знаменитого миланского собора Дуомо»
Расписание: См. календарь
€50.08 за всё до 20 чел.
Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь)
1 день
Билеты
Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь)
Начало: Пиаца дель Дуомо, 20122 Милан
«На сегодняшний день наиболее уникальной особенностью Миланского собора является его просторная крыша — так называемые террасы, откуда открываются панорамные виды на Милан и саму церковь с высоты птичьего полета»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:30
€19 за билет
Миланский собор Дуомо: тайны, легенды и сокровища
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Миланский собор Дуомо: тайны, легенды и сокровища
Начало: Миланский собор, Католический храм · Ломбардия, Ми...
«Мы начнём экскурсию на площади перед Дуомо и научимся читать фасад собора — среди святых найдём рабочего с киркой, баскетболиста и даже Дарта Вейдера»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

К
Миланский собор: входной билет без посещения террас
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А
Собор Дуомо - мировой шедевр
Экскурсия и экскурсовод хорошие, но необходима коррекция информации об экскурсии. В экскурсию не входят билеты в собор, нужно оплачивать отдельно
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А
Собор Дуомо - мировой шедевр
Экскурсия и экскурсовод хорошие, но необходима коррекция информации об экскурсии. В экскурсию не входят билеты в собор, нужно оплачивать отдельно
Вам был полезен этот отзыв?
А
Собор Дуомо - мировой шедевр
Экскурсия и экскурсовод хорошие, но необходима коррекция информации об экскурсии. В экскурсию не входят билеты в собор, нужно оплачивать отдельно
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 4 отзыва в Милане в категории "Кафедральный собор"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Кафедральный собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Собор Дуомо - мировой шедевр;
  2. Миланский собор: входной билет без посещения террас;
  3. Фотосессия у Миланского собора;
  4. Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь);
  5. Миланский собор Дуомо: тайны, легенды и сокровища.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Кафедральный собор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 11 до 60. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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