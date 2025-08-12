Мини-группа
до 10 чел.
Собор Дуомо - мировой шедевр
Начало: Площадь Дуомо у подножия памятника
«Белый воздушный мрамор, острые шпили будто пронзающие воздух – все это Миланский собор в Италии»
Расписание: ежедневно
€55 за человека
Билеты
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Начало: Пьяцца дель Дуомо, Милан
«Откройте для себя знаменитый символ Милана Посетите Миланский собор — один из самых больших готических соборов Италии и Европы»
Расписание: См. календарь
€11.50 за билет
Фотопрогулка
до 20 чел.
Фотосессия у Миланского собора
Начало: Ф57К+68К Милан, Италия
«Сделайте откровенные, постановочные и естественные снимки различных достопримечательностей у знаменитого миланского собора Дуомо»
Расписание: См. календарь
€50.08 за всё до 20 чел.
Билеты
Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь)
Начало: Пиаца дель Дуомо, 20122 Милан
«На сегодняшний день наиболее уникальной особенностью Миланского собора является его просторная крыша — так называемые террасы, откуда открываются панорамные виды на Милан и саму церковь с высоты птичьего полета»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:30
€19 за билет
Мини-группа
до 5 чел.
Миланский собор Дуомо: тайны, легенды и сокровища
Начало: Миланский собор, Католический храм · Ломбардия, Ми...
«Мы начнём экскурсию на площади перед Дуомо и научимся читать фасад собора — среди святых найдём рабочего с киркой, баскетболиста и даже Дарта Вейдера»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
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Экскурсия и экскурсовод хорошие, но необходима коррекция информации об экскурсии. В экскурсию не входят билеты в собор, нужно оплачивать отдельно
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Экскурсия и экскурсовод хорошие, но необходима коррекция информации об экскурсии. В экскурсию не входят билеты в собор, нужно оплачивать отдельно
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Экскурсия и экскурсовод хорошие, но необходима коррекция информации об экскурсии. В экскурсию не входят билеты в собор, нужно оплачивать отдельно
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Всего 4 отзыва в Милане в категории "Кафедральный собор"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Кафедральный собор»
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Сейчас в Милане в категории "Кафедральный собор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 11 до 60. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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