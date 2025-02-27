читать дальше

и прексный спутник а Историю Милана, развернуто ответила на все мои душные вопросы не только про Милан, но и в целом про жизнь местных жителей (сама таким является поэтому знает не по наслышке), Галина читала классиков про Милан) в конце выдала нам Шапочки для фото что бы мы представили себя герцогом и герцогиней, правителями Милана 16-17 века)) это нас расстрогало, Однозначно - Рекомендую! Если читаете - спасибо вам)