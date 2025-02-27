Церковь Сан-Себастьяно – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Сан-Себастьяно» в Милане на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Милан - древний и современный: обзорная по главным достопримечательностям
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Милан: древний и современный - эксклюзивная обзорная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Милана с экспертом по истории, открывая секреты древних улиц и зданий
Начало: Площадь Дуомо,1
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов.
16 апр в 09:00
18 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Пешая
1 день
1 отзыв
Билеты
Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Начало: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
Расписание: Музей открыт с 09:30 до 20:00
Завтра в 09:30
16 апр в 09:30
€20 за билет
Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
На поезде
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
Начало: Milano Centrale
Расписание: Ежедневно. Время отправления из Милана 07:15 или 07:35.
Завтра в 07:15
16 апр в 07:15
€450 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    27 февраля 2025
    Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
    Очень интересный музей! Современный) с интерактивными экранами и огромным количеством информации. Мне особенно понравился зал с историей реставрации Тайной вечери.
  • А
    Анастасия
    15 декабря 2024
    Милан - древний и современный: обзорная по главным достопримечательностям
    Спасибо, экскурсия очень понравилась. Познавательно, очень неравнодушный гид. Рекомендуем!
  • Р
    Роман
    19 сентября 2024
    Милан - древний и современный: обзорная по главным достопримечательностям
    Были 14 сентября с девушкой, на Экскурсии по Милану с Замечательным Гидом Галиной! Мне кажется должен посетить каждый, отличный человек
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    и прексный спутник а Историю Милана, развернуто ответила на все мои душные вопросы не только про Милан, но и в целом про жизнь местных жителей (сама таким является поэтому знает не по наслышке), Галина читала классиков про Милан) в конце выдала нам Шапочки для фото что бы мы представили себя герцогом и герцогиней, правителями Милана 16-17 века)) это нас расстрогало, Однозначно - Рекомендую! Если читаете - спасибо вам)

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Церковь Сан-Себастьяно»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Милан - древний и современный: обзорная по главным достопримечательностям
  2. Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
  3. Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Замок Сфорца
  2. Собор Дуомо
  3. Самое главное
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Королевский дворец
  9. Район Навильи
  10. Пьяцца Дуомо
Сколько стоит экскурсия по Милану в апреле 2025
Сейчас в Милане в категории "Церковь Сан-Себастьяно" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 450. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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