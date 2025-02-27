Индивидуальная
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Милан: древний и современный - эксклюзивная обзорная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Милана с экспертом по истории, открывая секреты древних улиц и зданий
Начало: Площадь Дуомо,1
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов.
Сегодня в 14:00
16 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Билеты
Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Начало: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
Расписание: Музей открыт с 09:30 до 20:00
Завтра в 09:30
15 апр в 09:30
€20 за билет
Билеты
Шедевры Ренессанса в Милане: «Тайная Вечеря» Леонардо Да Винчи
Начало: Piazza Castello
Расписание: экскурсия выполняется все дни кроме среды
Сегодня в 09:00
18 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана27 февраля 2025Очень интересный музей! Современный) с интерактивными экранами и огромным количеством информации. Мне особенно понравился зал с историей реставрации Тайной вечери.
- ААнастасия15 декабря 2024Спасибо, экскурсия очень понравилась. Познавательно, очень неравнодушный гид. Рекомендуем!
- РРоман19 сентября 2024Были 14 сентября с девушкой, на Экскурсии по Милану с Замечательным Гидом Галиной! Мне кажется должен посетить каждый, отличный человек
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Базилика Сант-Эусторджо»
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