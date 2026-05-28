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Милана, о которых мы, скорее всего, никогда не узнали бы за столь короткий срок - театр Ла Скала, галерею Виктора Эммануила II, памятник Леонардо да Винчи, Пьяцца Мерканти, замок Сфорца и, конечно, площадь Дуомо и сам храм с его удивительными историями. Было полное погружение в историю Милана и его знаковых фигур, Феликс легко и подробно отвечал на любые вопросы, касающиеся не только темы экскурсии, но также истории Италии в целом. Огромное спасибо, пять звезд!