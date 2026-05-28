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20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан за 3 часа с посещением собора Дуомо
Начало: Ла Скала, Театр · Ломбардия, Милан, Виа Дж. Верди,...
Расписание: Ежедневно, начало с 9:00 до 17:00
€160
€200 за всё до 4 чел.
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5%
Мини-группа
до 10 чел.
«Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
Начало: Метро Кадорна
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
€38
€40 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
По следам Леонардо да Винчи
Начало: Пьяцца Ла Скала
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Содержательная экскурсия, интересная информация, очень довольны. Спасибо Анне.
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Г
Экскурсия с Феликсом очень понравилась, узнали много интересного из истории Милана, его жителях и традициях, обошли весь старый центр города. Очень познавательно и нескучно, спасибо большое 😊
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О
Лучше не бывает. Гид прекрасный. Информации огромное количество, внимательный, культурный.
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A
Замечательная экскурсия с гидом Феликсом! Мы были в Милане только один день и Феликс показал нам основные достопримечательности в центре
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В
Наталья - прекрасный экскурсовод!
Нам очень понравилось ❤️
Нам очень понравилось ❤️
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М
Спасибо Наташе за прекрасную экскурсию, за позитив, эрудированность и клиентоориентированность! Поняли что вернемся еще и на более длительный срок, чтобы
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А
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В
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O
За два часа мы узнали очень много интересных фактов и историй. Экскурсия была очень увлекательной. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Наталье.
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А
Благодарность гиду Наталье за прекрасео проведенную экскурсию!
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Всего 227 отзывов в Милане в категории "Памятник Леонардо да Винчи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Памятник Леонардо да Винчи»
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