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Памятник Леонардо да Винчи – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Леонардо да Винчи» в Милане на русском языке, цены от €35, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Милан за 3 часа с посещением собора Дуомо
Пешая
3 часа
-
20%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан за 3 часа с посещением собора Дуомо
Начало: Ла Скала, Театр · Ломбардия, Милан, Виа Дж. Верди,...
Расписание: Ежедневно, начало с 9:00 до 17:00
€160€200 за всё до 4 чел.
«Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
-
5%
125 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
Начало: Метро Кадорна
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
€38€40 за человека
По следам Леонардо да Винчи
Пешая
2 часа
98 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По следам Леонардо да Винчи
Начало: Пьяцца Ла Скала
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Милан за 3 часа с посещением собора Дуомо
Содержательная экскурсия, интересная информация, очень довольны. Спасибо Анне.
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Г
Милан за 3 часа с посещением собора Дуомо
Экскурсия с Феликсом очень понравилась, узнали много интересного из истории Милана, его жителях и традициях, обошли весь старый центр города. Очень познавательно и нескучно, спасибо большое 😊
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О
Милан за 3 часа с посещением собора Дуомо
Лучше не бывает. Гид прекрасный. Информации огромное количество, внимательный, культурный.
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A
Милан за 3 часа с посещением собора Дуомо
Замечательная экскурсия с гидом Феликсом! Мы были в Милане только один день и Феликс показал нам основные достопримечательности в центре
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Милана, о которых мы, скорее всего, никогда не узнали бы за столь короткий срок - театр Ла Скала, галерею Виктора Эммануила II, памятник Леонардо да Винчи, Пьяцца Мерканти, замок Сфорца и, конечно, площадь Дуомо и сам храм с его удивительными историями. Было полное погружение в историю Милана и его знаковых фигур, Феликс легко и подробно отвечал на любые вопросы, касающиеся не только темы экскурсии, но также истории Италии в целом. Огромное спасибо, пять звезд!

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В
«Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
Наталья - прекрасный экскурсовод!
Нам очень понравилось ❤️
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М
«Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
Спасибо Наташе за прекрасную экскурсию, за позитив, эрудированность и клиентоориентированность! Поняли что вернемся еще и на более длительный срок, чтобы
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побывать в рекомендуемых локациях и музеях. Узнали много нового, о чем на прочтешь в интернете. Красивые места, интересные ракурсы. Все очень понравилось! Будем рекомендовать этот маршрут как первое знакомство с Миланом!

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А
«Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
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В
«Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
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O
«Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
За два часа мы узнали очень много интересных фактов и историй. Экскурсия была очень увлекательной. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Наталье.
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А
«Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
Благодарность гиду Наталье за прекрасео проведенную экскурсию!
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Всего 227 отзывов в Милане в категории "Памятник Леонардо да Винчи"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Памятник Леонардо да Винчи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Милан за 3 часа с посещением собора Дуомо;
  2. «Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия;
  3. По следам Леонардо да Винчи.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Памятник Леонардо да Винчи" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Памятник Леонардо да Винчи», 227 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь