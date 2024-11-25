В Венеции вы погуляете по городу, увидите основные достопримечательности и самые знаковые места, полюбуетесь каналами и берегами Адриатики. А вечером вы уже вернётесь обратно в Милан и будете долго вспоминать это путешествие.
Описание экскурсии
Уникальная Венеция: обязательный пункт в вашем путешествии по Италии
Венеция — это город, который невозможно обойти стороной, если вы находитесь в Италии. Даже если у вас не было в планах посетить этот удивительный город, находясь в Милане, вы можете легко совершить однодневную поездку в Венецию.
Присоединяйтесь к нашему туру
Я буду рад сопровождать вас в этом увлекательном путешествии из Милана. Мы вместе прогуляемся по Венеции, насладимся атмосферой этого волшебного места и увидим его знаменитые достопримечательности. Вас ждут:
- Очаровательные каналы
- Знаковые площади
- Уникальная архитектура
Не упустите возможность полюбоваться берегами Адриатики и ощутить дух этого исторического города. Вечером мы вернемся в Милан, полные впечатлений и вдохновения.
Планируйте свое путешествие
Не позволяйте сомнениям останавливать вас! Венеция ждет вас с открытыми объятиями. Откройте для себя ее тайны и красоту, и сделайте ваше путешествие по Италии незабываемым.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой канал
- Площадь Сан Марко
- Собор Святого Марко
- Церковь Санта Мария Делла Салюте
- Колокольня
- Часовая Башня
- Театр Фениче
Что включено
- Сопровождение гида: Милан - Венеция - Милан
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Билеты на катер по каналам
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Во время прогулки по Венеции сопровождающий даст только общие сведения
- Немного информации. Если вас интересует более подробное и углубленное знакомство с городом
- Экскурсию может провести гид Венеции за дополнительную плату