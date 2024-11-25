Из Милана в Венецию с гидом

Путешествуя по Италии, невозможно не посетить Венецию! С гидом у вас будет возможность на один день переместиться в этот город на поезде из Милана.

В Венеции вы погуляете по городу, увидите основные достопримечательности и самые знаковые места, полюбуетесь каналами и берегами Адриатики. А вечером вы уже вернётесь обратно в Милан и будете долго вспоминать это путешествие.
Из Милана в Венецию с гидом
Из Милана в Венецию с гидом
Из Милана в Венецию с гидом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Уникальная Венеция: обязательный пункт в вашем путешествии по Италии

Венеция — это город, который невозможно обойти стороной, если вы находитесь в Италии. Даже если у вас не было в планах посетить этот удивительный город, находясь в Милане, вы можете легко совершить однодневную поездку в Венецию.

Присоединяйтесь к нашему туру

Я буду рад сопровождать вас в этом увлекательном путешествии из Милана. Мы вместе прогуляемся по Венеции, насладимся атмосферой этого волшебного места и увидим его знаменитые достопримечательности. Вас ждут:

  • Очаровательные каналы
  • Знаковые площади
  • Уникальная архитектура

Не упустите возможность полюбоваться берегами Адриатики и ощутить дух этого исторического города. Вечером мы вернемся в Милан, полные впечатлений и вдохновения.

Планируйте свое путешествие

Не позволяйте сомнениям останавливать вас! Венеция ждет вас с открытыми объятиями. Откройте для себя ее тайны и красоту, и сделайте ваше путешествие по Италии незабываемым.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большой канал
  • Площадь Сан Марко
  • Собор Святого Марко
  • Церковь Санта Мария Делла Салюте
  • Колокольня
  • Часовая Башня
  • Театр Фениче
Что включено
  • Сопровождение гида: Милан - Венеция - Милан
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи
  • Билеты на катер по каналам
Где начинаем и завершаем?
Начало: Милан Piazza Duomo, 1 (или ваш отель)
Завершение: Милан, Площадь Дуомо (по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Во время прогулки по Венеции сопровождающий даст только общие сведения
  • Немного информации. Если вас интересует более подробное и углубленное знакомство с городом
  • Экскурсию может провести гид Венеции за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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