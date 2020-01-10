20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Неаполь — самое интересное

Историческое наследие многокультурного города на обзорной экскурсии

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Во время экскурсии мы познакомимся с разными этапами истории этого уникального города, что стало возможно благодаря археологическим и восстановительным работам, которые ведутся на территории Неаполя.
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии20 отзывов
4.7
Неаполь — самое интересное
Неаполь — самое интересное

Что вас ожидает

Неаполь — один из древнейших городов Европы, обязан своим происхождением и первым греческим переселенцам, и загадочным этрускам, и местным народам племени осков, и римлянам. За эти богатые, удобренные пеплом Везувия земли, приходили бороться византийцы, норманны и французы, испанцы и австрийцы. При Бурбонах Неаполь вошел в состав объединенного Итальянского Королевства. С молоком матери этот народ впитал культуру многих народов. А уникальные знания живой природы, оставленные людям знаменитой греческой Сивиллой, используются в быту и сегодня.

Неаполь — город влюбленных людей, веселых и отзывчивых, музыкальных и обаятельных жуликов. Они, живущие рядом с грозным Везувием, так умеют ценить каждый наступающий день, и это яркое солнце, и этот непередаваемый запах моря и приготовленной на дровах пиццы.

Подробнее о богатой истории и культуре местных жителей я расскажу вам во время прогулки по самым интересным объектам города.

Организационные детали

В качестве дополнительных расходов можно назвать билеты в музей-капеллу князей Сан Северо, о предке которых говорили, как об известном алхимике 18 века (7 евро).

Неаполь — самое интересное
Неаполь — самое интересное

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Школьное увлечение историей и профессиональное занятие искусством стали моей профессией, сначала в России (Молодежная туристическая организация),а теперь в Италии. После курсов для гидов-профессионалов, я получила Лицензию от региона Кампания на право проведения экскурсий. Живу в Италии 15 лет и здесь впервые попробовала себя в роли журналиста, после чего появилась в печати моя книга о Южной Италии.Я люблю Неаполь и в моих экскурсиях стараюсь передать туристам свое отношение к городу
Напишите мне

20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дмитрий
10 января 2020
Огромное спасибо Елене за прекрасную экскурсию: Елена удивительный рассказчик, обладающий огромными знаниями об истории Неаполя и вообще Южной Италии. Хотя ничего другого ты и не ожидаешь, когда выясняется, что Елена написала об этом целую книгу!
Елена - настоящий энтузиаст своего дела и вы видите насколько она любит свою работу. Добавьте к этому обаяние и искрометный юмор - и 3 часа пролетели как миг!
Настоятельно рекомендую экскурсии Елены если вам интересна история (в том числе история религии) и вас не пугает огромный поток интереснейшей и разнообразнейшей информации об Италии и жителях Неаполя.
30 октября 2019
Мы провели с Еленой все свое время в Неаполе, и нам хочется еще раз приехать и с нова встретиться с ней. Спасибо!
19 мая 2019
Экскурсия очень понравилась, интересно и неутомительно, при поездке в Неаполь всем рекомендую связаться с Еленой, вы не пожалеете
16 мая 2019
Очень интересная экскурсия! Касались тем, которые далеко не из путеводителя! Елена знает своё дело на отлично! Всем рекомендую этого гида. В след раз обратимся именно к ней.
26 сентября 2018
Экскурсия была очень интересной.
17 сентября 2018
Крайне интересная экскурсия! Елена профессиональный гид, экскурсовод. Очень интересно и не утомительно рассказывала. Моментально нашли общий режим общения, было очень комфортно. Заслуживает внимания удивительное умение Елены провести по людным местам но так, что ощущение толпы просто отсутствовало! Ну и тактика "проворной лисички" (как это называю я) - умение договориться с другими экскурсоводами так, что мы не стояли в очередях при посещениях некоторых туристических объектов. Кстати, сразу по возвращению домой с огромным удовольствием пересмотрели фильм "Операция "Святой Януарий" но уже под другим углом восприятия, более живо. Елена, привет из Днепра! Спасибо!
Виктория
21 августа 2018
За 2.5 часа экскурсии узнали Неаполь, поняли и почувствовали ауру этого необычного и колоритного города. Неаполь - уникальный город с богатой историей, где яркая и разнообразная жизнь кипит на узеньких улочках. Экскурсия очень помогла сразу настроиться на правильную волну, уверенно почувствовать себя в новом городе и продолжить открывать для себя Неаполь в последующие дни. С нами был ребёнок 6 лет - полный восторг!
31 июля 2018
Нам очень понравилась Елена, проффессионый гид, прочувствовали колорид Неаполя, не забываемые впечатления. Спасибо большое за интересную и позновательную экскурсию.
31 июля 2018
Очень профессиональный гид. Спасибо за организацию экскурсии и советам.
23 апреля 2018
У меня была мечта- увидеть капеллу Сан Северро.
Стандартные экскурсии по Неаполю - это обычные обзорные экскурсии.
Смотровые площадки,фотографирование на них, Везувий- издалека со всех сторон,покупка сувениров, и на десерт- Помпеи.Два года назад я была на такой экскурсии.
Побывать в капелле не удалось,в программе она не предусматривалась.
Поэтому, я заказала индивидуальную экскурсию через Трипстер с гидом по Неаполю Еленой.
И не пожалела!
Прекрасный гид, интересно рассказывает обо всем, отвечает на любые вопросы, прекрасно составила план экскурсии, благодаря чему я даже не устала.
Без такого сопровождения мне самой не удалось бы за неполный день столько много посмотреть и узнать!
Рекомендую всем, кто хочет поехать в Неаполь, индивидуальную программу с Еленой.
Не пожалеете!
Ирина
Ещё 10 отзывов

Елена проводит ещё 4 экскурсии

Помпеи — взгляд в прошлоеПомпеи — взгляд в прошлоеПомпеи — взгляд в прошлое
130 за экскурсию
2 часа
64 отзыва
История и уникалькальная аура заживо погребенного города в его сохранившихся улицах и домах
Каждый раз, посещая этот город-музей, я испытываю волнение, от встречи с историей. Только здесь ее можно почувствовать буквально руками, впитать в себя уникальную ауру смерти, ведь долгое время, погребенный под слоем вулканических материалов, город был общей огромной могилой его жителей.
Лучше, чем Версаль?Лучше, чем Версаль?Лучше, чем Версаль?
155 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Экскурсия в роскошную королевскую резиденцию Бурбонов в Казерте
Именно такую задачу и ставили неаполитанские Бурбоны перед архитектором Луиджи Ванвителли: построить дворец, способный затмить знаменитый Версаль. По мнению тех, кто сейчас посещает этот музей, строители с задачей справились. На экскурсии вы познакомитесь с великолепными интерьерами, услышите историю ее обитателей и прогуляетесь по чудесным садам.
Эрколано-город, носящий имя ГеркулесаЭрколано-город, носящий имя ГеркулесаЭрколано-город, носящий имя Геркулеса
130 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
История города, разрушенного извержением вулкана — экскурсия в музей раскопок
По сравнению с Помпеями музей раскопок Эрколано уступает по площади, но в нем прекрасно сохранились многие детали устройства жилищ, замурованных под слоем грязи. Посещение этого музея оставляет сильное впечатление.
Путешествие по Амальфитанскому побережьюПутешествие по Амальфитанскому побережьюПутешествие по Амальфитанскому побережью
216 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Кусочек Норвегии на скалах Сорентийского залива: фьорды, дикая природа и чарующее море
С Норвегией побережье сравнивают не случайно. Высокие обрывистые скалы, узкие заливы-фьорды, дикая природа и необыкновенной красоты море. Легко поверить, что коварные красавицы Сирены, лишающие мужчин разума и кошелька, обитали в этих водах. Вас ждет приятное, полное впечатлений путешествие по самым очаровательным местам побережья.

Обзорные экскурсии в Неаполе

Ежедневная прогулка по НеаполюЕжедневная прогулка по НеаполюЕжедневная прогулка по Неаполю
20 за человека
2 часа
123 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
В этой экскурсии по Неаполю мы не ограничимся классикой — маршрутом вдоль порта по королевским кварталам, а нырнём в самые колоритные части города, чтобы там уловить суть подлинной Италии. Временами как будто неказистый, но неизменно яркий и контрастный Неаполь познакомит вас со своими узкими и жилыми улицами, барочной архитектурой, церквями, шикарными дворцами и южной кухней. Мы развеем мифы, окутавшие город с течением столетий, покажем лучшие панорамы Неаполя и поможем вам прочувствовать его уникальную энергетику.
Неаполь — любовь с первого взглядаНеаполь — любовь с первого взглядаНеаполь — любовь с первого взгляда
80 за экскурсию
4 часа
76 отзывов
Погулять по средневековым улочкам, зайти в старинные церкви и узнать их историю
Приглашаю посетить сакральные места великолепного Неаполя. Вы увидите все главные городские святыни: Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы, монастырь Сан Грегорио Армено и другие изумительные средневековые церкви, над оформлением которых работали лучшие мастера своего времени. Я покажу картины и фрески Караваджо, Джордано, Джотто, королевские усыпальницы и купели первых христиан. Надеюсь, что вместе со мной вы полюбите Неаполь, и этот роман продлится всю жизнь!
Из Рима в Неаполь на один деньИз Рима в Неаполь на один деньИз Рима в Неаполь на один день
150 за экскурсию
6 часов
Разнообразить римские каникулы колоритными неаполитанскими приключениями
Всего час на скоростном поезде — и вы в неукротимом и чарующем Неаполе, с его фактурными улочками, портовым духом и грозным Везувием. На прогулке я развею преувеличенные мифы об опасностях мафиозного города и покажу, что это самобытный мир разных культур с дружелюбными людьми и божественно вкусной едой!
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группеТайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группеТайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
35 за человека
2.5 часа
2 отзыва
Погрузиться в прошлое и настоящее города и познать характер его жителей
Неаполь — не опасный населённый пункт, а центр юга Италии, полный удивительных историй и красивых уголков. Вы узнаете, почему римляне построили этот город по особой схеме и дали ему такое название. Откроете традиции и секреты местной кухни. Исследуете Неаполь с разных сторон и прочувствуете его характер.
Неаполь — первое свиданиеНеаполь — первое свиданиеНеаполь — первое свидание
120 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Главные достопримечательности и тайные уголки колоритного итальянского города
Неаполь совершенно не похож на Рим, Милан или Флоренцию. Он взрывной как Везувий, монументальный и громкоголосый как оперный театр Сан-Карло, щедрый и ароматный как пицца Маргарита. Приглашаю погулять по его историческому центру и бедным кварталам и раскрыть для себя сказочную и немного безумную Италию!
Первое знакомство с НеаполемПервое знакомство с НеаполемПервое знакомство с Неаполем
160 за экскурсию
3 часа
29 отзывов
Увидеть парадную роскошь города, проникнуться его историей и яркой повседневной жизнью
Хотя бы раз в жизни стоит увидеть всю красоту и великолепие Неаполя. На этой прогулке вам откроется парадная сторона города и его блистательное прошлое: вы увидите роскошные замки и крепости, осмотрите весь Неаполь с террасы Сант-Антонио, услышите мифы и легенды о городе эпохи Гомера, прогуляетесь по историческому центру, вдыхая аромат настоящей пиццы, и узнаете о временах, когда Неаполь по своему величию не уступал Парижу и Лондону.

Выбирайте и другие экскурсии в Неаполе

ГастрономическиеНеобычные маршрутыКапелла Сан-СевероЗамок Сант-ЭльмоВсеИндивидуальныеОбзорныеМода и винтажГеркуланумКастель-дель-ОвоКаприГрупповыеМастер-классыСо скидкойЗа городомВ другой городСанта-КьяраКоролевский дворец в КазертеНа автомобилеИстория и архитектураПомпеиГалерея УмбертоАмальфитанское побережьеПешкомНа автобусеНа кораблике