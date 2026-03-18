20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Неаполь — один из древнейших городов Европы, обязан своим происхождением и первым греческим переселенцам, и загадочным этрускам, и местным народам племени осков, и римлянам. За эти богатые, удобренные пеплом Везувия земли, приходили бороться византийцы, норманны и французы, испанцы и австрийцы. При Бурбонах Неаполь вошел в состав объединенного Итальянского Королевства. С молоком матери этот народ впитал культуру многих народов. А уникальные знания живой природы, оставленные людям знаменитой греческой Сивиллой, используются в быту и сегодня.
Неаполь — город влюбленных людей, веселых и отзывчивых, музыкальных и обаятельных жуликов. Они, живущие рядом с грозным Везувием, так умеют ценить каждый наступающий день, и это яркое солнце, и этот непередаваемый запах моря и приготовленной на дровах пиццы.
Подробнее о богатой истории и культуре местных жителей я расскажу вам во время прогулки по самым интересным объектам города.
Организационные детали
Билеты в музей-капеллу князей Сан Северо оплачиваются дополнительно — 7 евро за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провели экскурсии для 2438 туристов
Наш коллектив гидов, работающих в регионе Южной Италии, состоит из специалистов с большим опытом — не менее 20 лет работы — и, самое главное, влюблённых в свою профессию.
Получив много лет назад лицензии на право представлять историю и культуру Италии, мы остались верны своему призванию и всегда рады встрече с новыми путешественниками.
Мы взаимозаменяемы и по-настоящему болеем за качество своей работы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Елена была занята и порекомендовала нам Ларису. Лариса сразу написала нам, мы обсудили маршрут и наши интересы были учтены. Также она помогла нам с организационными вопросами, поделилась ссылками на фильмы и книги о Неаполе и Помпеи, была на связи все время нашей поездки. Экскурсия была интересной, советуем ее для первого визита в Неаполь.
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие теплые слова,нам очень дорого ваше мнение
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О
Ольга
Экскурсию проводила Лариса (из Казахстана). Вот уж действительно- Неаполь- самое интересное! Увлекательно, грамотно, эмоционально и очень интересно. Лариса прекрасный рассказчик, знающий и любящий Неаполь. Она грамотно распределила время экскурсии и профессионально, но не скучно рассказала нам об этом замечательном городе. Спасибо за профессионализм и эту замечательную экскурсию.
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Юлия
Елена, благодарим Вас за активный и познавательный маршрут! Неаполь - воистину самый противоречивый город Италии. Но то с какой любовью Вы рассказывали нам об этом темпераментном, ярком и колоритном мегаполисе, читать дальшеуменьшить
не оставил нас равнодушными! Истории о величественных замках, знакомство с религиозной и торговой Италией, вид на Неаполитанский залив и вулкан Везувий- это нужно видеть и слышать, друзья! Отдельная благодарность нашему гиду за терпение и чувство юмора, как реакцию на желание своих туристов останавливаться на фотографироваться возле каждого кирпичика исторической архитектуры!
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С
Санта
Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и пицца во всей Италии. И во всём разобраться поможет не просто профессионал, но человек- фанат своего дела, фанат самой жизни – яркая и энергичная Элена. Советую всем, кто любит историю, архитектуру, искусство. Всем, кто любит Италию.
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Vasily
Нам очень понравилось путешествие по Неаполю вместе с Ларисой. Елена была занята в этот день и порекомендовала другого гида. Мы были до этого в Неаполе два раза но не влюбились читать дальшеуменьшить
в этот город, как например в Рим, Болонью или Флоренцию. Не складывалась картина. Но Лариса все показала и рассказала, прошлись по шумным улицам, глоток кофе и вкусняшка. Проехались (мы были на машине и немного программу поменяли) по холмам и увидели город, побережье, острова с высоты. Класс. Будем рекомендовать Ларису как человека который поможет влюбиться в Неаполь! Спасибо
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Ирина
Это был наш второй визит в Неаполь, и экскурсия с Еленой сделала это посещение незабываемым. Елена встретила нас в порту Неаполя, когда мы прибыли из Сорренто, это было очень удобно, читать дальшеуменьшить
так как нам не пришлось искать друг друга. С первой минуты я поняла, что с нами работает настоящий профессионал, истинный знаток своего дела. Мы получили новое знакомство с историей, событиями, культурой, особенностями Южной Италии и Неаполя. Это было настолько увлекательно, что когда мы попрощались в конце экскурсии, то сказали Елене, что мы обязательно вернёмся и снова обратимся к Елене. Очень рекомендую выбрать Елену в роли вашего гида, когда у вас будет такая возможность. Вы не пожалеете.