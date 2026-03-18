20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии мы познакомимся с разными этапами истории этого уникального города, что стало возможно благодаря археологическим и восстановительным работам, которые ведутся на территории Неаполя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Неаполь — один из древнейших городов Европы, обязан своим происхождением и первым греческим переселенцам, и загадочным этрускам, и местным народам племени осков, и римлянам. За эти богатые, удобренные пеплом Везувия земли, приходили бороться византийцы, норманны и французы, испанцы и австрийцы. При Бурбонах Неаполь вошел в состав объединенного Итальянского Королевства. С молоком матери этот народ впитал культуру многих народов. А уникальные знания живой природы, оставленные людям знаменитой греческой Сивиллой, используются в быту и сегодня.

Неаполь — город влюбленных людей, веселых и отзывчивых, музыкальных и обаятельных жуликов. Они, живущие рядом с грозным Везувием, так умеют ценить каждый наступающий день, и это яркое солнце, и этот непередаваемый запах моря и приготовленной на дровах пиццы.

Подробнее о богатой истории и культуре местных жителей я расскажу вам во время прогулки по самым интересным объектам города.

Организационные детали