Из Неаполя - к руинам города Помпеи (билеты включены)

Пройтись по древним улицам с русскоговорящим гидом и увидеть, что уцелело после извержения вулкана
Как выглядел город, исчезнувший за один день? Путешествие в Помпеи поможет вам это представить.

Вы пройдёте в археологический парк без очереди, и гид расскажет вам о гладиаторских боях, древнеримской рекламе и устройстве терм. Вы рассмотрите руины домов, трибуны амфитеатра, колонны храмов. И увидите гипсовые силуэты тех, чьи жизни когда-то забрал Везувий.
Описание экскурсии

Водитель заберёт вас из отеля в Неаполе. В Помпеях вы встретитесь с гидом и без очереди пройдёте на территорию археологических раскопок.

Вы увидите:

  • ворота Помпеев и главную улица города. Здесь сохранились следы от римских колесниц, руины пекарен, лавок и фонтанов
  • форум и храм Аполлона, главную площадь и панораму Везувия
  • колонны храмов Аполлона и Юпитера и место городской администрации
  • термы и частные дома. В Больших термах выясните, как выглядел римский банный комплекс. Рассмотрите фрагменты мебели и росписи, систему подогрева пола и отдельные залы для женщин и мужчин
  • дом Фавна или дом Веттиев (в зависимости от маршрута)
  • каменные трибуны самого старого из сохранившихся амфитеатров Римской империи.
  • древние граффити: до наших дней дошли объявления на стенах домов и древняя реклама

Вы узнаете:

  • как устроен древнеримский город — от терм до фастфуда
  • почему Плиний описал извержение Везувия как «нечто вроде сосны»
  • как археологи восстанавливают быт по фрескам, мозаикам и рекламе
  • кто жил в домах с росписями, фонтанами и внутренними двориками

После экскурсии у вас будет свободное время — вы успеете купить сувениры и пофотографироваться. После этого водитель отвезёт вас к отелю в Неаполь.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на минивэне Mercedes-Benz Vito (детские кресла предоставляются по запросу), входные билеты
  • Цена за одного участника — €250, но при заказе на 6 человек цена снижается до €130 за человека
  • Экскурсию проведёт русскоговорящий гид из нашей команды

Обратите внимание:

  • поездка не подходит для людей в инвалидных колясках и для гостей с детскими колясками
  • животные в транспорт не допускаются
  • младенцы не могут сидеть на коленях у взрослых

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€250
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 98 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.
Мы стремимся к тому, чтобы вы почувствовали себя здесь как местные жители. Поэтому у нас работают только опытные гиды и повара, которые любят и чтут неаполитанские традиции. Наши экскурсии разработаны таким образом, чтобы вы получили самые вдохновляющие впечатления. Мы предлагаем частные микроавтобусы, входные билеты без очередей, многоязычных гидов и всё необходимое, чтобы поездки и экскурсии стали комфортными и увлекательными. Будем рады составить индивидуальный маршрут, который продемонстрирует внутренние районы Кампании, древние археологические памятники и местные гастрономические изыски.

