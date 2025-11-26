Как выглядел город, исчезнувший за один день? Путешествие в Помпеи поможет вам это представить.
Вы пройдёте в археологический парк без очереди, и гид расскажет вам о гладиаторских боях, древнеримской рекламе и устройстве терм. Вы рассмотрите руины домов, трибуны амфитеатра, колонны храмов. И увидите гипсовые силуэты тех, чьи жизни когда-то забрал Везувий.
Описание экскурсии
Водитель заберёт вас из отеля в Неаполе. В Помпеях вы встретитесь с гидом и без очереди пройдёте на территорию археологических раскопок.
Вы увидите:
- ворота Помпеев и главную улица города. Здесь сохранились следы от римских колесниц, руины пекарен, лавок и фонтанов
- форум и храм Аполлона, главную площадь и панораму Везувия
- колонны храмов Аполлона и Юпитера и место городской администрации
- термы и частные дома. В Больших термах выясните, как выглядел римский банный комплекс. Рассмотрите фрагменты мебели и росписи, систему подогрева пола и отдельные залы для женщин и мужчин
- дом Фавна или дом Веттиев (в зависимости от маршрута)
- каменные трибуны самого старого из сохранившихся амфитеатров Римской империи.
- древние граффити: до наших дней дошли объявления на стенах домов и древняя реклама
Вы узнаете:
- как устроен древнеримский город — от терм до фастфуда
- почему Плиний описал извержение Везувия как «нечто вроде сосны»
- как археологи восстанавливают быт по фрескам, мозаикам и рекламе
- кто жил в домах с росписями, фонтанами и внутренними двориками
После экскурсии у вас будет свободное время — вы успеете купить сувениры и пофотографироваться. После этого водитель отвезёт вас к отелю в Неаполь.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на минивэне Mercedes-Benz Vito (детские кресла предоставляются по запросу), входные билеты
- Цена за одного участника — €250, но при заказе на 6 человек цена снижается до €130 за человека
- Экскурсию проведёт русскоговорящий гид из нашей команды
Обратите внимание:
- поездка не подходит для людей в инвалидных колясках и для гостей с детскими колясками
- животные в транспорт не допускаются
- младенцы не могут сидеть на коленях у взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€250
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 98 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.
