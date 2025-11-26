Как выглядел город, исчезнувший за один день? Путешествие в Помпеи поможет вам это представить. Вы пройдёте в археологический парк без очереди, и гид расскажет вам о гладиаторских боях, древнеримской рекламе и устройстве терм. Вы рассмотрите руины домов, трибуны амфитеатра, колонны храмов. И увидите гипсовые силуэты тех, чьи жизни когда-то забрал Везувий.

Описание экскурсии

Водитель заберёт вас из отеля в Неаполе. В Помпеях вы встретитесь с гидом и без очереди пройдёте на территорию археологических раскопок.

Вы увидите:

ворота Помпеев и главную улица города. Здесь сохранились следы от римских колесниц, руины пекарен, лавок и фонтанов

форум и храм Аполлона, главную площадь и панораму Везувия

колонны храмов Аполлона и Юпитера и место городской администрации

термы и частные дома. В Больших термах выясните, как выглядел римский банный комплекс. Рассмотрите фрагменты мебели и росписи, систему подогрева пола и отдельные залы для женщин и мужчин

дом Фавна или дом Веттиев (в зависимости от маршрута)

каменные трибуны самого старого из сохранившихся амфитеатров Римской империи.

древние граффити: до наших дней дошли объявления на стенах домов и древняя реклама

Вы узнаете:

как устроен древнеримский город — от терм до фастфуда

почему Плиний описал извержение Везувия как «нечто вроде сосны»

как археологи восстанавливают быт по фрескам, мозаикам и рекламе

кто жил в домах с росписями, фонтанами и внутренними двориками

После экскурсии у вас будет свободное время — вы успеете купить сувениры и пофотографироваться. После этого водитель отвезёт вас к отелю в Неаполь.

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на минивэне Mercedes-Benz Vito (детские кресла предоставляются по запросу), входные билеты

Цена за одного участника — €250, но при заказе на 6 человек цена снижается до €130 за человека

Экскурсию проведёт русскоговорящий гид из нашей команды

Обратите внимание: