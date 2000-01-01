Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

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Везувий – дышащий вулкан

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Вас ждет индивидуальная прогулка 👣 к кратеру древнего, активного и самого опасного вулкана Европы.

Везувий 2000 лет назад уничтожил целые древнеримские города, в том числе Помпеи.

Я расскажу вам историю 📖 этого гиганта и о людях, которые здесь живут круглый год.
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Везувий – дышащий вулкан
Везувий – дышащий вулкан
Попадая в Неаполь, грех не подняться на Везувий. Тот факт, что самый известный Гигант Неаполя является одним из самых опасных вулканов в Мире, усиливает желание познакомиться с ним поближе!
Везувий извергся много раз с тех пор и является единственным вулканом на европейском материке, активным в течение последней сотни лет. Сегодня его расценивают как один из самых опасных вулканов в мире из-за населения в 3, 000, 000 человек, живущих поблизости и его тенденции к сильным извержениям. Это наиболее плотно населенная вулканическая область в мире.
Вулкан устрашающе бездействовал начиная с маленького извержения в 1944, но недавние исследования предполагают, что Везувий может быть даже более опасным, чем ранее считалось. Дремлющий гигант не будет оставаться тихим навсегда. Сейсмические исследования обнаружили необычный слой приблизительно в 8–10 километров глубиной под поверхностью горы ⛰️. Мастролоренцо и его коллега Лусия Паппалардо интерпретируют этот слой как активную магму, которая может произвести крупномасштабный взрыв наподобие того, что погубил Помпеи.
Я с удовольствием проведу вас до самого кратера и расскажу историю 📖 жизни «горы» и людей вокруг нее.
Жду вас в Неаполе!
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Naples
Везувий – дышащий вулкан
Везувий – дышащий вулкан
Везувий – дышащий вулкан
Везувий – дышащий вулкан
Везувий – дышащий вулкан

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rus T.
Rus T.
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