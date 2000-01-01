Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

Попадая в Неаполь, грех не подняться на Везувий. Тот факт, что самый известный Гигант Неаполя является одним из самых опасных вулканов в Мире, усиливает желание познакомиться с ним поближе!

Везувий извергся много раз с тех пор и является единственным вулканом на европейском материке, активным в течение последней сотни лет. Сегодня его расценивают как один из самых опасных вулканов в мире из-за населения в 3, 000, 000 человек, живущих поблизости и его тенденции к сильным извержениям. Это наиболее плотно населенная вулканическая область в мире.

Вулкан устрашающе бездействовал начиная с маленького извержения в 1944, но недавние исследования предполагают, что Везувий может быть даже более опасным, чем ранее считалось. Дремлющий гигант не будет оставаться тихим навсегда. Сейсмические исследования обнаружили необычный слой приблизительно в 8–10 километров глубиной под поверхностью горы ⛰️. Мастролоренцо и его коллега Лусия Паппалардо интерпретируют этот слой как активную магму, которая может произвести крупномасштабный взрыв наподобие того, что погубил Помпеи.

Я с удовольствием проведу вас до самого кратера и расскажу историю 📖 жизни «горы» и людей вокруг нее.

Жду вас в Неаполе!