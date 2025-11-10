5 веков римско-католическая церковь собирала произведения искусства Античности и Возрождения. Сейчас они составляют грандиозную коллекцию, которая разместилась в 20 музеях и 1400 залах Ватикана.
Вы осмотрите главные экспонаты, посетите капеллу с фресками Микеланджело и собор Святого Петра — центр Святого Престола. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание билета
- Музеи Ватикана. Вы прогуляетесь по музею Пио-Клементино. Заглянете в великолепные Галерею люстр и Галерею географических карт. Полюбуетесь комнатами Рафаэля. Познакомитесь с такими культовыми скульптурами, как «Аполлон Бельведерский» и «Лаокоон».
- Сикстинская капелла — зал в Ватикане, где вы увидите росписи Микеланджело, включая легендарную работу «Сотворение Адама», и узнаете историю создания фресок.
- Базилика Святого Петра — крупнейший католический собор в мире, шедевр Ренессанса. Вы осмотрите интерьеры сооружения и услышите историю самого Ватикана — маленького, но очень влиятельного государства.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|€80
|Дети до 17 лет: билет + аудиоэкскурсия
|€50
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музеев Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
