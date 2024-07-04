Зайдите в культовый купол Святого Петра и отправьтесь в захватывающее путешествие, дополненное информативным аудиогидом на английском языке. В своем собственном темпе поднимитесь на вершину купола, поражаясь его архитектурному величию во время подъема. По пути аудиогид освещает историю купола, подробно описывая его конструкцию и провидцев, стоящих за его дизайном. Взгляните с панорамной смотровой площадки на вершине купола, где перед вами разворачиваются захватывающие дух виды Ватикана и Рима. Спуститесь в самое сердце базилики, где вы встретите шедевры искусства и архитектуры, каждый из которых имеет свою историю. Послушайте свой аудиогид на английском языке, поскольку он даст вам новое понимание Купола Святого Петра, его роли в формировании религиозного и культурного ландшафта Рима и непреходящего наследия его создателей. Будь то набожный паломник или любопытный путешественник, вы оставите неизгладимое впечатление, предлагая более глубокую связь с одним из самых почитаемых архитектурных чудес мира. Важная информация:

Аудиогид на английском языке. Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности • Комфортная обувь • Наушники • Одежда по погоде • Заряженный смартфон • Интернет-доступ Запрещено • Домашние животные • Шорты • Оружие и острые предметы • Детские коляски • Чемоданы и большие сумки • Короткие юбки • Майки • Штативы • Рюкзаки • Зонтики Примите во внимание • Лифт Купола доставит вас только на первый балкон, чтобы подняться на главный Купол, вам придется воспользоваться лестницей (320 ступенек), что потребует дополнительных 20 минут.

Купол Святого Петра может быть недоступен в плохих погодных условиях.

Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и некрополи Ватикана исключены.

Все гости должны пройти проверку безопасности, как в аэропорту. В высокий сезон ожидание может составлять до 2 часов.

Носите одежду, закрывающую как минимум плечи и колени; если ваша одежда не соответствует правилам, вам могут отказать во входе.

Некоторые части могут быть недоступны и могут быть неожиданно закрыты до дальнейшего уведомления из-за ограничений сайта.

Обратите внимание, что эта услуга предлагает исключительно входной билет и аудиогид в Купол, а не проход без очереди в Базилику.

Опоздавшие гости не будут размещены и не будут возвращены.

• Вы должны загрузить аудиогид на свой смартфон за день до мероприятия. Не подходит для:

Беременные женщины • Люди с заболеваниями спины • Люди с клаустрофобией • Люди с заболеваниями сердца • Люди в инвалидных креслах • Люди, страдающие от головокружения.