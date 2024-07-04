Зайдите в культовый купол Святого Петра и отправьтесь в захватывающее путешествие, дополненное информативным аудиогидом на английском языке.
В своем собственном темпе поднимитесь на вершину купола, поражаясь его архитектурному величию во время подъема.
По пути аудиогид освещает историю купола, подробно описывая его конструкцию и провидцев, стоящих за его дизайном.
В своем собственном темпе поднимитесь на вершину купола, поражаясь его архитектурному величию во время подъема.
По пути аудиогид освещает историю купола, подробно описывая его конструкцию и провидцев, стоящих за его дизайном.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00, 08:15, 13:00, 13:30, 14:00
Описание билета
Зайдите в культовый купол Святого Петра и отправьтесь в захватывающее путешествие, дополненное информативным аудиогидом на английском языке. В своем собственном темпе поднимитесь на вершину купола, поражаясь его архитектурному величию во время подъема. По пути аудиогид освещает историю купола, подробно описывая его конструкцию и провидцев, стоящих за его дизайном. Взгляните с панорамной смотровой площадки на вершине купола, где перед вами разворачиваются захватывающие дух виды Ватикана и Рима. Спуститесь в самое сердце базилики, где вы встретите шедевры искусства и архитектуры, каждый из которых имеет свою историю. Послушайте свой аудиогид на английском языке, поскольку он даст вам новое понимание Купола Святого Петра, его роли в формировании религиозного и культурного ландшафта Рима и непреходящего наследия его создателей. Будь то набожный паломник или любопытный путешественник, вы оставите неизгладимое впечатление, предлагая более глубокую связь с одним из самых почитаемых архитектурных чудес мира. Важная информация:
- Аудиогид на английском языке. Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности • Комфортная обувь • Наушники • Одежда по погоде • Заряженный смартфон • Интернет-доступ Запрещено • Домашние животные • Шорты • Оружие и острые предметы • Детские коляски • Чемоданы и большие сумки • Короткие юбки • Майки • Штативы • Рюкзаки • Зонтики Примите во внимание • Лифт Купола доставит вас только на первый балкон, чтобы подняться на главный Купол, вам придется воспользоваться лестницей (320 ступенек), что потребует дополнительных 20 минут.
- Купол Святого Петра может быть недоступен в плохих погодных условиях.
- Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и некрополи Ватикана исключены.
- Все гости должны пройти проверку безопасности, как в аэропорту. В высокий сезон ожидание может составлять до 2 часов.
- Носите одежду, закрывающую как минимум плечи и колени; если ваша одежда не соответствует правилам, вам могут отказать во входе.
- Некоторые части могут быть недоступны и могут быть неожиданно закрыты до дальнейшего уведомления из-за ограничений сайта.
- Обратите внимание, что эта услуга предлагает исключительно входной билет и аудиогид в Купол, а не проход без очереди в Базилику.
- Опоздавшие гости не будут размещены и не будут возвращены.
• Вы должны загрузить аудиогид на свой смартфон за день до мероприятия. Не подходит для:
Беременные женщины • Люди с заболеваниями спины • Люди с клаустрофобией • Люди с заболеваниями сердца • Люди в инвалидных креслах • Люди, страдающие от головокружения.
ежедневно, кроме воскресенья, в 07:30, 08:00, 13:00,13:30, 14:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16-99)
|€29
|Детский (6-15)
|€25
|Детский (0-5)
|€10
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в собор Святого Петра
- Загружаемый аудиогид на английском языке (Купол, Базилика и площадь)
- Помощь на месте встречи
- Рано утром доступ к базилике и площади Святого Петра (без очереди к базилике)
Что не входит в цену
- Проход без очереди в Базилику и Купол
- Гид
- Встреча в отеле и высадка
- Еда и напитки
- Советы
Место начала и завершения?
Piazza della Città Leonina, 00193 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, кроме воскресенья, в 07:30, 08:00, 13:00,13:30, 14:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марианна
4 июл 2024
Базилика и купол заслуживают посещения. Однако аудиогид не работал должным образом, поэтому я потратил много дополнительных денег с небольшой добавленной стоимостью.
С
Стефания
4 июл 2024
Мне понравилось открывать для себя купол! Посещение интерьера является необыкновенным, а также посещение подвала, где можно обнаружить гробницы разных пап, я очень рекомендую это занятие.
И
Ира
1 июл 2024
Хороший тур. Очень красивый Купол с прекрасным видом. Отсутствие информации при подъеме по лестнице на купол. Тур не подходит людям, страдающим клаустрофобией или людям с недостаточной физической подготовкой.
М
Моника
1 июл 2024
Доступ к куполу и террасе обязателен. Однако я не понимаю, что если у вас заранее забронированы/оплачены билеты, вам придется стоять в очереди. Я еще могу понять, как войти в собор, но тогда стоять в очереди за билетами на купол не имеет особого смысла.
А
Андрей
29 июн 2024
Посещение базилики Святого Петра — это замечательный опыт, который я бы порекомендовал всем.
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