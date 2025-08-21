Этот день в Риме подарит вам возможность глубже понять историю города. От Колизея до Пантеона, вы услышите увлекательные факты и легенды. Посетите смотровую площадку, узнайте о жизни древних римлян и насладитесь видом с Капитолийского холма. Площадь Венеции и фонтан Треви ждут вас, чтобы раскрыть свои секреты. Погрузитесь в атмосферу Рима, не спеша, в средиземноморском ритме

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начнём со смотровой площадки недалеко от Колизея. Поговорим о гладиаторах, что сражались на его арене. Сколько они зарабатывали, как жили и где? Что ещё происходило на арене Колизея?

Оглядывая холм Палатин, вы услышите легенды и факты о Риме, которые переплетаются с древних времён и вместе формируют его уникальную историю.

Узнаете о событиях, которые происходили на Римском форуме, и увидите, как выглядели монументальные постройки в Древнем Риме.

Подниметесь на Капитолийский холм, выпьете, если захотите, кофе с красивым видом на город и восхититесь гением Микеланджело.

Посетите инсулу — многоэтажный дом, в котором римляне жили во 2 веке, и узнаете об особенностях их быта.

Вот и площадь Венеции. Вы полюбуетесь венецианской архитектурой во дворике-оазисе и узнаете, кому посвящён Алтарь Отечества и при чём тут масоны.

Главный фонтан города ждёт, когда вы бросите в него монетку. А вы знали, что величественный Треви прячет внизу ещё один источник, где должны испить воды все влюблённые?

Площадь Испании — главный салон для приёма гостей с 16 века. Монументальная лестница ведёт к французской церкви и холму, который заселяли французы.

По самой живописной улочке города мы дойдём до аутентичного ресторана, где готовят и работают исключительно итальянцы.

Полюбовавшись на площадь Пополо и шедевры Караваджо, скрытые в одноимённой церкви, мы отправимся дальше.

Дойдём до Пантеона — храма всех богов. Над тем, как древние римляне его построили, римляне современные ломают голову до сих пор.

Шедевр барокко — площадь Навона. Её застройка для архитектора Бернини некогда обернулась не только триумфом, но и возможной гибелью.

Доберёмся до собора Святого Петра. Столетиями лучшие архитекторы и скульпторы трудились, чтобы самый большой католический храм распахнул свои двери.

Организационные детали