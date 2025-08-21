Посетите смотровую площадку, узнайте о жизни древних римлян и насладитесь видом с Капитолийского холма. Площадь Венеции и фонтан Треви ждут вас, чтобы раскрыть свои секреты. Погрузитесь в атмосферу Рима, не спеша, в средиземноморском ритме
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увлекательные истории о гладиаторах
- 🌄 Потрясающие виды с холмов
- 🏺 Легенды и факты о Риме
- ☕ Кофе с видом на город
- 🎨 Шедевры Караваджо и Бернини
- ⛪ Величие собора Святого Петра
Что можно увидеть
- Колизей
- Палатин
- Римский форум
- Капитолийский холм
- Площадь Венеции
- Фонтан Треви
- Площадь Испании
- Пантеон
- Площадь Навона
- Собор Святого Петра
Описание экскурсии
Начнём со смотровой площадки недалеко от Колизея. Поговорим о гладиаторах, что сражались на его арене. Сколько они зарабатывали, как жили и где? Что ещё происходило на арене Колизея?
Оглядывая холм Палатин, вы услышите легенды и факты о Риме, которые переплетаются с древних времён и вместе формируют его уникальную историю.
Узнаете о событиях, которые происходили на Римском форуме, и увидите, как выглядели монументальные постройки в Древнем Риме.
Подниметесь на Капитолийский холм, выпьете, если захотите, кофе с красивым видом на город и восхититесь гением Микеланджело.
Посетите инсулу — многоэтажный дом, в котором римляне жили во 2 веке, и узнаете об особенностях их быта.
Вот и площадь Венеции. Вы полюбуетесь венецианской архитектурой во дворике-оазисе и узнаете, кому посвящён Алтарь Отечества и при чём тут масоны.
Главный фонтан города ждёт, когда вы бросите в него монетку. А вы знали, что величественный Треви прячет внизу ещё один источник, где должны испить воды все влюблённые?
Площадь Испании — главный салон для приёма гостей с 16 века. Монументальная лестница ведёт к французской церкви и холму, который заселяли французы.
По самой живописной улочке города мы дойдём до аутентичного ресторана, где готовят и работают исключительно итальянцы.
Полюбовавшись на площадь Пополо и шедевры Караваджо, скрытые в одноимённой церкви, мы отправимся дальше.
Дойдём до Пантеона — храма всех богов. Над тем, как древние римляне его построили, римляне современные ломают голову до сих пор.
Шедевр барокко — площадь Навона. Её застройка для архитектора Бернини некогда обернулась не только триумфом, но и возможной гибелью.
Доберёмся до собора Святого Петра. Столетиями лучшие архитекторы и скульпторы трудились, чтобы самый большой католический храм распахнул свои двери.
Организационные детали
- Билеты в Пантеон включены в стоимость
- Кофе и другие напитки/еда оплачиваются отдельно и по желанию
- Если захотите, можем посетить Колизей. Билеты: взрослые — €18, дети до 18 лет — бесплатно