Ваш идеальный день в Риме: полное погружение

Погрузитесь в историю Рима, наслаждаясь его архитектурой и культурой. Узнайте о жизни гладиаторов и посетите знаменитые достопримечательности
Этот день в Риме подарит вам возможность глубже понять историю города. От Колизея до Пантеона, вы услышите увлекательные факты и легенды.

Посетите смотровую площадку, узнайте о жизни древних римлян и насладитесь видом с Капитолийского холма. Площадь Венеции и фонтан Треви ждут вас, чтобы раскрыть свои секреты. Погрузитесь в атмосферу Рима, не спеша, в средиземноморском ритме
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увлекательные истории о гладиаторах
  • 🌄 Потрясающие виды с холмов
  • 🏺 Легенды и факты о Риме
  • ☕ Кофе с видом на город
  • 🎨 Шедевры Караваджо и Бернини
  • ⛪ Величие собора Святого Петра
Ближайшие даты:
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Палатин
  • Римский форум
  • Капитолийский холм
  • Площадь Венеции
  • Фонтан Треви
  • Площадь Испании
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Собор Святого Петра

Описание экскурсии

Начнём со смотровой площадки недалеко от Колизея. Поговорим о гладиаторах, что сражались на его арене. Сколько они зарабатывали, как жили и где? Что ещё происходило на арене Колизея?

Оглядывая холм Палатин, вы услышите легенды и факты о Риме, которые переплетаются с древних времён и вместе формируют его уникальную историю.

Узнаете о событиях, которые происходили на Римском форуме, и увидите, как выглядели монументальные постройки в Древнем Риме.

Подниметесь на Капитолийский холм, выпьете, если захотите, кофе с красивым видом на город и восхититесь гением Микеланджело.

Посетите инсулу — многоэтажный дом, в котором римляне жили во 2 веке, и узнаете об особенностях их быта.

Вот и площадь Венеции. Вы полюбуетесь венецианской архитектурой во дворике-оазисе и узнаете, кому посвящён Алтарь Отечества и при чём тут масоны.

Главный фонтан города ждёт, когда вы бросите в него монетку. А вы знали, что величественный Треви прячет внизу ещё один источник, где должны испить воды все влюблённые?

Площадь Испании — главный салон для приёма гостей с 16 века. Монументальная лестница ведёт к французской церкви и холму, который заселяли французы.

По самой живописной улочке города мы дойдём до аутентичного ресторана, где готовят и работают исключительно итальянцы.

Полюбовавшись на площадь Пополо и шедевры Караваджо, скрытые в одноимённой церкви, мы отправимся дальше.

Дойдём до Пантеона — храма всех богов. Над тем, как древние римляне его построили, римляне современные ломают голову до сих пор.

Шедевр барокко — площадь Навона. Её застройка для архитектора Бернини некогда обернулась не только триумфом, но и возможной гибелью.

Доберёмся до собора Святого Петра. Столетиями лучшие архитекторы и скульпторы трудились, чтобы самый большой католический храм распахнул свои двери.

Организационные детали

  • Билеты в Пантеон включены в стоимость
  • Кофе и другие напитки/еда оплачиваются отдельно и по желанию
  • Если захотите, можем посетить Колизей. Билеты: взрослые — €18, дети до 18 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 620 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня
читать дальше

к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
22 авг 2025
Отличная, насыщенная обзорная экскурсия по Риму. Посмотрели все знаковые достопримечательности. Отлично прогулялись, под интересный и познавательный рассказ гида. Вся семья очень довольна) Спасибо ❤️
