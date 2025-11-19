Прогуляемся по сердцу Рима — от шумных площадей до античных руин. Вы увидите знаменитые символы итальянской столицы и узнаете, что скрывается за их фасадами. Эта экскурсия позволит прочувствовать Рим: его красоту, противоречия, дух и тайны.
Описание экскурсии
Площадь Навона
- Одна из самых красивых барочных площадей Рима.
- Здесь же: фонтан Четырёх рек, церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне, уличные музыканты и художники.
Пантеон
- Уникальный храм всех богов, сохранившийся с античных времён.
- Купол — до сих пор крупнейший в мире из неармированного бетона.
Площадь Венеции
- Монумент Виктору Эммануилу II — яркий пример национального классицизма.
- Дворец Венеции, с балкона которого выступал Муссолини.
Колизей
- Самый узнаваемый символ Древнего Рима.
- Здесь проходили гладиаторские бои — амфитеатр вмещал до 50 000 зрителей.
Римские форумы
- Центр политической, религиозной и торговой жизни Римской империи.
- Руины храмов, арок, базилик — живая энциклопедия античности.
Организационные детали
- Можно с детьми от 4 лет.
- Экскурсию проведёт гид из нашей профессиональной команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Рима
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!
