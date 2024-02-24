Во время фотопрогулки вы увидите знаковые римские достопримечательности, а после получите профессиональные чёрно-белые портреты. Я буду ловить вас в объектив у Замка Святого Ангела, на площади Пьяцца Навона и у Пантеона. Завершим съёмку в самом центре, откуда удобно строить дальнейший маршрут по городу.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут начнётся на площади Святого Петра, откуда мы направимся в сторону Тибра к Замку Святого Ангела. Перейдём через мост и переместимся на Пьяцца Навона, известную своими фонтанами и обелиском. Посмотрим на Пантеон — так называемый «храм всех богов» и закончим прогулку на площади Торре-Арджентина.

Если вы фотолюбитель, вы также можете взять с собой камеру, и я с удовольствием дам вам несколько советов по съёмке и композиции.

Организационные детали