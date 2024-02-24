Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Индивидуальная фото-прогулка в Риме

Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города

Во время фотопрогулки вы увидите знаковые римские достопримечательности, а после получите профессиональные чёрно-белые портреты. Я буду ловить вас в объектив у Замка Святого Ангела, на площади Пьяцца Навона и у Пантеона. Завершим съёмку в самом центре, откуда удобно строить дальнейший маршрут по городу.
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Ближайшие даты:
24
фев
27
фев
29
фев
2
мар
3
мар
14
мар
16
мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут начнётся на площади Святого Петра, откуда мы направимся в сторону Тибра к Замку Святого Ангела. Перейдём через мост и переместимся на Пьяцца Навона, известную своими фонтанами и обелиском. Посмотрим на Пантеон — так называемый «храм всех богов» и закончим прогулку на площади Торре-Арджентина.

Если вы фотолюбитель, вы также можете взять с собой камеру, и я с удовольствием дам вам несколько советов по съёмке и композиции.

Организационные детали

  • Весь маршрут составляет 4 километра. Учитывая, что многие мостовые выложены брусчаткой с красивым названием sampietrini, лучше идти в удобной обуви.
  • Снимаю на Nikon z7 II. В течении недели после нашей встречи вы получите 30 лучших снимков с профессиональной ретушью.
  • Я расскажу общую информацию о достопримечательностях, но основная цель нашей прогулки — фотосъёмка
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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