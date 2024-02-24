Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Во время фотопрогулки вы увидите знаковые римские достопримечательности, а после получите профессиональные чёрно-белые портреты. Я буду ловить вас в объектив у Замка Святого Ангела, на площади Пьяцца Навона и у Пантеона. Завершим съёмку в самом центре, откуда удобно строить дальнейший маршрут по городу.
Ближайшие даты:
24
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Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут начнётся на площади Святого Петра, откуда мы направимся в сторону Тибра к Замку Святого Ангела. Перейдём через мост и переместимся на Пьяцца Навона, известную своими фонтанами и обелиском. Посмотрим на Пантеон — так называемый «храм всех богов» и закончим прогулку на площади Торре-Арджентина.
Если вы фотолюбитель, вы также можете взять с собой камеру, и я с удовольствием дам вам несколько советов по съёмке и композиции.
Организационные детали
- Весь маршрут составляет 4 километра. Учитывая, что многие мостовые выложены брусчаткой с красивым названием sampietrini, лучше идти в удобной обуви.
- Снимаю на Nikon z7 II. В течении недели после нашей встречи вы получите 30 лучших снимков с профессиональной ретушью.
- Я расскажу общую информацию о достопримечательностях, но основная цель нашей прогулки — фотосъёмка
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Площади Святого Петра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Риме
Меня зовут Елизавета, я профессиональный фотограф и последние 7 лет живу в Риме. Моя главная страсть — создание визуальных композиций и исследование разнообразия цветовых оттенков. У меня степень бакалавра в области дизайна, а также магистерская степень в области исследований моды от университета Сапиенца. Я с гордостью могу сказать, что мои работы публиковались во многих уважаемых изданиях, включая Marie Claire, TSYM и многие другие. Я специализируюсь на фэшн-съёмках и портретной фотографии, сделанные мной снимки станут идеальным сувениром на память из Вечного города.
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