Конная прогулка по древней дороге и дегустация вина в Риме

3 часа полной перезагрузки (всё включено)
Ехать верхом, любуясь сельскими пейзажами, виноградниками и статуями. Угощаться вином и сырами на семейной винодельне. И всё это не в Тоскане, а на территории Рима.

Вы прокатитесь по 2000-летней Аппиевой дороге под рассказы владельца лошадей Сандро и продегустируете 4-5 видов римского вина. В стоимость также включён трансфер из центра Рима и обратно в ваш отель.
Описание экскурсии

Дорога до конюшни: из центра Рима мы на автомобиле бизнес-класса отправимся в живописный национальный парк в черте города. По приезде вас познакомят с лошадьми, проведут инструктаж по безопасности и выдадут жокейские шлемы.

Верхом в Древний Рим! Не стоит бояться: лошади — бывшие чемпионы на «пенсии», смирные и покладистые. Конная прогулка займёт около часа. По пути вы увидите античную Аппиеву дорогу, старинные статуи и мавзолеи, в том числе мавзолей Сенеки. Нас будет сопровождать владелец лошадей и инструктор Сандро — он расскажет (а я переведу) об истории местности и о владельцах здешних вилл, кинозвёздах, принцах и политиках.

Дегустация 4-5 видов вина (порции очень щедрые!): на атмосферной семейной винодельне среди виноградников вы попробуете римское вино, узнаете о его истории и особенностях. К вину идут сыры, мясная нарезка, домашнее оливковое масло.

Машина будет сопровождать нас на протяжении экскурсии, поэтому по окончании мы отвезём вас к отелям.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€1200
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Рима по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Индира
Индира — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
С 2010 года я открываю и продолжаю открывать для себя Рим и для меня это счастье делиться с вами знаниями, местами и опытом. Наше совместное путешествие, даже если оно длится несколько часов, не оставит вас равнодушными и вы почувствуете себя немного местным жителем. Это будет всегда что-то новое, даже, если вы уже не раз бывали в Риме.

