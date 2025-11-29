Мои заказы

Квест для детей «Спасти Рождество вместе с Бефаной»

Узнать Рим не по учебнику, а через игру, загадки и рождественские чудеса
Юные участники познакомятся с Римом в лёгкой игровой форме. Побывают сразу в двух странах — Италии и Ватикане — и поймут, чем они отличаются.

Услышат об итальянских новогодних традициях: Бефане — доброй волшебнице на метле, вертепах, панеттоне и торроне. Узнают историю Рождества и легенды, с которых начался Вечный город.
Описание квеста

В Италии под Рождество…

… Бефана, весёлая старушка на метле, наводит праздничный порядок. Но в этом году она приболела, и в городе творится переполох. Ангелы перепутали письма детей, фигурки из вертепов ожили и разбежались, а ёлки потеряли свои звёзды! Юные участники станут помощниками Бефаны, выполнят задания, получат волшебные монеты и спасут Рождество в Вечном городе!

Наш волшебный маршрут:

  • Площадь святого Петра, где зажигают главную ёлку Италии. Поговорим о Ватикане, папе Римском и швейцарских гвардейцах
  • Выставка «100 вертепов» с рождественскими сценами из песка, дерева, шоколада и макарон. Поймём, зачем итальянцы создают вертепы и кто такая Бефана
  • Замок Святого Ангела. Выясним, как императорский мавзолей превратился в замок, а мост перед ним украсили ангелы Бернини
  • Улица Коронари. Поговорим о легендарных близнецах-основателях Рима и как так получилось, что их вскормила лесная зверушка
  • Пантеон (внешний осмотр). Обсудим, как римляне построили гигантский купол без кранов и арматуры
  • Фонтан Четырёх рек. Перечислим, какие реки спрятаны в фонтане Бернини
  • Площадь Навона и рождественский рынок. Увидим саму Бефану. Она наградит сладостями тех, кто справился со всеми заданиями, и оставит угольки тем, кто ленился

А задания будут такими:

  • Одень Папу Римского и швейцарского гвардейца
  • Найди самый необычный вертеп
  • Выучи несколько итальянских слов — Ciao, Grazie, Buono
  • Отличи ангелов Бернини от его учеников и найди географическую ошибку в фонтане Четырёх рек
  • Сфотографируйся с ватиканским флагом в Ватикане и с итальянским — в Риме
  • Собери ингредиенты для пиццы «Маргарита» и узнай, почему она стала символом Италии

Организационные детали

  • Квест рассчитан на детей от 5 до 13 лет, но будет интересен и родителям
  • Всем участникам предусмотрены сладости. Если ребёнку нельзя сладкое, заранее сообщите, и я подготовлю приятную альтернативу

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади святого Петра в Ватикане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Риме
Реальная героиня «Ешь, молись, люби». В 2019 году я переехала в Рим из Казахстана — с книгой Элизабет Гилберт в руках и сильным желанием начать всё заново. Я читала её
читать дальше

на площадях и в церквях, сидела с кофе на тех самых римских улочках, где тишина помогает услышать себя. Сегодня я хочу делиться этим опытом с другими. Я не просто гид — я собеседник, который предлагает посмотреть на город как на зеркало души. Мои прогулки — это не о том, чтобы «успеть всё», а о том, чтобы почувствовать главное. О Риме, о себе, о времени и его дарах.

