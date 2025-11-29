Юные участники познакомятся с Римом в лёгкой игровой форме. Побывают сразу в двух странах — Италии и Ватикане — и поймут, чем они отличаются.
Услышат об итальянских новогодних традициях: Бефане — доброй волшебнице на метле, вертепах, панеттоне и торроне. Узнают историю Рождества и легенды, с которых начался Вечный город.
Услышат об итальянских новогодних традициях: Бефане — доброй волшебнице на метле, вертепах, панеттоне и торроне. Узнают историю Рождества и легенды, с которых начался Вечный город.
Описание квеста
В Италии под Рождество…
… Бефана, весёлая старушка на метле, наводит праздничный порядок. Но в этом году она приболела, и в городе творится переполох. Ангелы перепутали письма детей, фигурки из вертепов ожили и разбежались, а ёлки потеряли свои звёзды! Юные участники станут помощниками Бефаны, выполнят задания, получат волшебные монеты и спасут Рождество в Вечном городе!
Наш волшебный маршрут:
- Площадь святого Петра, где зажигают главную ёлку Италии. Поговорим о Ватикане, папе Римском и швейцарских гвардейцах
- Выставка «100 вертепов» с рождественскими сценами из песка, дерева, шоколада и макарон. Поймём, зачем итальянцы создают вертепы и кто такая Бефана
- Замок Святого Ангела. Выясним, как императорский мавзолей превратился в замок, а мост перед ним украсили ангелы Бернини
- Улица Коронари. Поговорим о легендарных близнецах-основателях Рима и как так получилось, что их вскормила лесная зверушка
- Пантеон (внешний осмотр). Обсудим, как римляне построили гигантский купол без кранов и арматуры
- Фонтан Четырёх рек. Перечислим, какие реки спрятаны в фонтане Бернини
- Площадь Навона и рождественский рынок. Увидим саму Бефану. Она наградит сладостями тех, кто справился со всеми заданиями, и оставит угольки тем, кто ленился
А задания будут такими:
- Одень Папу Римского и швейцарского гвардейца
- Найди самый необычный вертеп
- Выучи несколько итальянских слов — Ciao, Grazie, Buono
- Отличи ангелов Бернини от его учеников и найди географическую ошибку в фонтане Четырёх рек
- Сфотографируйся с ватиканским флагом в Ватикане и с итальянским — в Риме
- Собери ингредиенты для пиццы «Маргарита» и узнай, почему она стала символом Италии
Организационные детали
- Квест рассчитан на детей от 5 до 13 лет, но будет интересен и родителям
- Всем участникам предусмотрены сладости. Если ребёнку нельзя сладкое, заранее сообщите, и я подготовлю приятную альтернативу
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади святого Петра в Ватикане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Риме
Реальная героиня «Ешь, молись, люби». В 2019 году я переехала в Рим из Казахстана — с книгой Элизабет Гилберт в руках и сильным желанием начать всё заново. Я читала её
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные истории Рима
Откройте для себя загадочный Рим: узкие улочки, древние легенды и уникальные места ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности (обычно на площади Навона)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Увлекательное путешествие по Риму с заданиями и головоломками. Исследуйте нетуристические уголки и наслаждайтесь атмосферой города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 5 чел.