Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Описание

Базилика святого Петра является гордостью всего католического мира. С её посещения начинается познание истории жизни пап и шедевров эпохи Возрождения. С этой базиликой связали жизни Микеланжело и Рафаэль, Браманте и Борромини, здесь творил великий Бернини. Мы начинаем экскурсию с площади святого Петра, где расположились фонтаны, обелиск, скультуры и восхитительная колоннада Бернини, затем расматриваем атрио, украшенный богатыми рельфами, мозаиками и конными статуями. Храм поражает своими колоссальными размерами и богатейшим собранием произведений искусств гениев Возрождения. История базилики начинается с 1 века нашей эры при императоре Нероне, в чьм цирке происходили захоронения христиан. Над этими могилами выросла базилика Константина, простоявшая более 1 тысячи лет и снесенная, чтобы уступить место современной. Туристы узнают, каким образом сплелись жизни пап и лучших художников, скульпторов и архитекторов 16-20 веков, cпустятся в гроты и приблизятся к могиле святого Петра, увидят такие шедевры, как "Пьета" Микеланжело и его купол,"Преображение" Рафаэля, признанное лучшей картиной мастера, балдахин Бернини, его Глория, скульптуры Канова и похоронные памятники, сакрофаги. Все украшения, мраморные полы с геометрическими узорами, нарядные потолки, украшенные бронзовой лепниной, изящные малые купола, декорированные библейской символикой, включая сцены из Апокалипсиса, все создано для потрясения любого воображения!