Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

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Описание
Базилика святого Петра является гордостью всего католического мира. С её посещения начинается познание истории жизни пап и шедевров эпохи Возрождения. С этой базиликой связали жизни Микеланжело и Рафаэль, Браманте и Борромини, здесь творил великий Бернини. Мы начинаем экскурсию с площади святого Петра, где расположились фонтаны, обелиск, скультуры и восхитительная колоннада Бернини, затем расматриваем атрио, украшенный богатыми рельфами, мозаиками и конными статуями. Храм поражает своими колоссальными размерами и богатейшим собранием произведений искусств гениев Возрождения. История базилики начинается с 1 века нашей эры при императоре Нероне, в чьм цирке происходили захоронения христиан. Над этими могилами выросла базилика Константина, простоявшая более 1 тысячи лет и снесенная, чтобы уступить место современной. Туристы узнают, каким образом сплелись жизни пап и лучших художников, скульпторов и архитекторов 16-20 веков, cпустятся в гроты и приблизятся к могиле святого Петра, увидят такие шедевры, как "Пьета" Микеланжело и его купол,"Преображение" Рафаэля, признанное лучшей картиной мастера, балдахин Бернини, его Глория, скульптуры Канова и похоронные памятники, сакрофаги. Все украшения, мраморные полы с геометрическими узорами, нарядные потолки, украшенные бронзовой лепниной, изящные малые купола, декорированные библейской символикой, включая сцены из Апокалипсиса, все создано для потрясения любого воображения!
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь папы Пио 12
Завершение: площадь святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в 10.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.