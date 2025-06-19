Приглашаются все желающие на увлекательную прогулку по Риму, вдохновлённую фильмом «Ешь, молись, люби». Путешествие начинается у Замка Святого Ангела, где вы сможете ощутить дыхание истории. Далее, прогулка по улочкам приведёт
- 🏛️ Уникальные исторические места
- ☕ Знакомство с римской кухней
- 🎬 Следы знаменитого фильма
- 📜 Тайны римского барокко
- 🗿 Легенды говорящих статуй
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Замок Святого Ангела
- Площадь Навона
- Пантеон
- Фонтан Треви
Описание экскурсии
- Начнём приключение у Замка Святого Ангела, которому 2000 лет.
- Пройдём по живописным римским улочкам на площадь Навона. Здесь вы научитесь «читать» шедевры римского барокко, узнаете о конкуренции его представителей и средневековых сплетнях.
- Заглянем в заведения, где бывала героиня фильма. Поговорим о римской кухне и культе кофе в Италии.
- Прогуляемся под окнами дома, где по сценарию жила писательница. Поверьте, это башня с историей!
- Доберёмся до Пантеона, увидим храм божественного Адриана и бросим монетку в фонтан Треви.
А ещё вы узнаете:
- Почему даже у стен есть уши.
- В какой церкви можно выпить кофе.
- Как императоры становились богами.
- Откуда в церквях изображения знаменитых куртизанок.
- Почему у всех античных статуй одно лицо.
- Как строили Храм всех богов и в чём его уникальность.
Организационные детали
- В летнее время рекомендую выбрать наряд с прикрытыми плечами или взять накидку, так как мы можем зайти в церковь.
- По желанию можем дополнить экскурсию фотосессией (детали обсудите в переписке с гидом).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана Треви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 153 туристов
Buongiorno! Меня зовут Мари. Я хочу, чтобы на память о Вечном городе у вас остались атмосферные снимки «как с открытки». Также с удовольствием поделюсь с вами легендами и историями о жизни римлян. С нетерпением жду вас в Италии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
19 июн 2025
Выражаю огромную благодарность Мари! В первую очередь хотелось бы отметить, что гид была любезна и доброжелательна, развернуто отвечала на все вопросы и просто очень приятная девушка). Вся экскурсия прошла на
