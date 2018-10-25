3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по кампусу

Мы исследуем самые примечательные уголки студенческого минигорода, в котором есть не только аудитории и библиотека, но и своя церковь, полицейский участок, несколько бесплатных музеев и даже детский сад. Осмотрев территорию, зайдём в здания факультетов и, может быть, даже заглянем в аудитории. По дороге я расскажу вам об особенностях учебы и поступления в La Sapienza, а также поведаю истории из жизни университета: например, о студенческих волнениях 70-х годов или о загадочном убийстве студентки, застреленной из снайперской винтовки в перерыве между лекциями…

Студенческая столовая

Затем я проведу вас в студенческую столовую: здесь вы убедитесь, что итальянцы остаются гедонистами и не изменяют своим гастрономическим привычкам, даже когда речь идёт об общепите! Когда еще представится возможность за вкусным обедом почувствовать себя настоящими римскими студентами?

Альтернативный Сан Лоренцо

Отобедав, мы отправимся в расположенный неподалеку Сан Лоренцо, где по вечерам студенты собираются в пабах, пиццериях и стритфуд-забегаловках. Непростое прошлое этого квартала объясняет его атмосферу, пролетарскую и богемную одновременно. Вы увидите арку эпохи императора Августа, расположенную в двух шагах от подпольного ночного клуба. Осмотрите бывший кинотеатр, захваченный студентами и превращённый в альтернативный дом культуры. А затем посетите бывшую шоколадную фабрику, переделанную в очаровательное заведение, где я предлагаю вам помедитировать над чашечкой вкуснейшего горячего шоколада со сливками.