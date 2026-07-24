Приглашаю вместе полюбоваться знаменитыми площадями, фонтанами, скульптурами и церквями! Вы узнаете, как Вечный город выглядел в разные эпохи и какие события в нём происходили. А также прикоснётесь к его современной жизни. Я расскажу, где любят гулять сами римляне, как они предпочитают проводить свободное время и какие забавные наблюдения я накопила за годы жизни здесь.

Описание экскурсии

Главные римские площади

На площади Венеции я расскажу, как появилась Италия и какие аллегории скульпторы заложили в памятник Витториано. А также покажу балкон, откуда выступал Муссолини. На Капитолийской площади мы посмотрим на Римский форум, Колизей и Ватикан с панорамных видовых площадок, а также изучим разные эпохи римской истории. На площади Торре-Арджентина, где 2000 лет назад убили Юлия Цезаря, вы услышите легенду о смерти великого полководца и раскроете, какой римский модный дом спонсировал открытие посвящённого ему памятника. На площади Минервы мы посмотрим на место, где судили Галилео Галилея и узнаем, где снимали последний сезон «Эмили в Париже». На Навона мы поговорим о соперничестве двух великих скульпторов: Бернини и Борромини.

Пантеон, старинные церкви и не только

Гуляя по узким улочкам, мы окажемся в сердце средневекового Рима и увидим Пантеон, где похоронен Рафаэль. Я раскрою, как здание с дырой в куполе справляется с дождливыми днями и почему правительство решило сделать вход в него платным. Кроме того, покажу вам прекрасные старинные церкви с работами Микеланджело и поделюсь историями о его жизни. А ещё мы увидим места, где снимали знаменитые фильмы: «Талантливый Мистер Рипли» и «Великая красота».

Кофе-брейк и дружеские советы

По желанию мы вместе выпьем классический кофе в одном из старинных заведений. Я расскажу, какую роль он играет в жизни местных, каковы особенности итальянской кофейной культуры и где купить качественный кофе, чтобы привезти его домой. В завершение дам вам полную информацию о барах и ресторанах, где можно позавтракать, устроить аперитив и попробовать гастрономические специалитеты: пиццу, пасту, тирамису и другие.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.