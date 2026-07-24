Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Приглашаю вместе полюбоваться знаменитыми площадями, фонтанами, скульптурами и церквями! Вы узнаете, как Вечный город выглядел в разные эпохи и какие события в нём происходили. А также прикоснётесь к его современной жизни.
Я расскажу, где любят гулять сами римляне, как они предпочитают проводить свободное время и какие забавные наблюдения я накопила за годы жизни здесь.
На площади Венеции я расскажу, как появилась Италия и какие аллегории скульпторы заложили в памятник Витториано. А также покажу балкон, откуда выступал Муссолини. На Капитолийской площади мы посмотрим на Римский форум, Колизей и Ватикан с панорамных видовых площадок, а также изучим разные эпохи римской истории. На площади Торре-Арджентина, где 2000 лет назад убили Юлия Цезаря, вы услышите легенду о смерти великого полководца и раскроете, какой римский модный дом спонсировал открытие посвящённого ему памятника. На площади Минервы мы посмотрим на место, где судили Галилео Галилея и узнаем, где снимали последний сезон «Эмили в Париже». На Навона мы поговорим о соперничестве двух великих скульпторов: Бернини и Борромини.
Пантеон, старинные церкви и не только
Гуляя по узким улочкам, мы окажемся в сердце средневекового Рима и увидим Пантеон, где похоронен Рафаэль. Я раскрою, как здание с дырой в куполе справляется с дождливыми днями и почему правительство решило сделать вход в него платным. Кроме того, покажу вам прекрасные старинные церкви с работами Микеланджело и поделюсь историями о его жизни. А ещё мы увидим места, где снимали знаменитые фильмы: «Талантливый Мистер Рипли» и «Великая красота».
Кофе-брейк и дружеские советы
По желанию мы вместе выпьем классический кофе в одном из старинных заведений. Я расскажу, какую роль он играет в жизни местных, каковы особенности итальянской кофейной культуры и где купить качественный кофе, чтобы привезти его домой. В завершение дам вам полную информацию о барах и ресторанах, где можно позавтракать, устроить аперитив и попробовать гастрономические специалитеты: пиццу, пасту, тирамису и другие.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 981 туриста
Здравствуйте. Меня зовут Маргарита, я много лет живу в Риме и влюблена в него. С радостью поделюсь с вами интересными фактами о городе и местных культурных особенностях. Прежде всего, Италия — это страна, где нужно прочувствовать la dolce vita. Приходите на мои экскурсии, чтобы насладиться сладкой жизнью вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 169 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
169
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Данилевская
Маргарита очень приятная девушка, прекрасный рассказчик, очень хороший маршрут экскурсии, много интересных фактов. Рекомендую всем, кто мало дней в Риме и хочет объять необъятное быстро и интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Впечатления от экскурсии максимально приятные! Маргарита прекрасный гид, который любит этот город, показала нам его с разных сторон. Мы успели обсудить историю города и текущее состояние всех сторон жизни римлян) Для первого знакомства идеальный вариант❤️ также Маргарита прислала список мест, исходя из наших пожеланий, для последующего посещения (очень ценная информация) и полезные советы)
Вам был полезен этот отзыв?
Леонид
Очень грамотный, культурный гид с хорошо поставленной речью и обширными знаниями о Риме и Италии. Приятная прогулка, великолепные виды, множество достопримечательностей. Мы ходили вдвоем с внуком (10 лет). На все его вопросы Маргарита отвечала подробно и доходчиво. Мы получили истинное наслаждение от этой прогулки. С удовольствием вернемся в Рим и еще раз обратимся к этому гиду.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Высоко профессиональный гид, очень отличается от многих, кто нахватался информации из туристических буклетов, прекрасно выстроенный, комфортный даже для августа маршрут, очень насыщенный. Несмотря, на то, что приехали в Рим в третий раз, узнали много нового. Большое спасибо Рите!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Одна из лучших экскурсий на которых мы были! Маргарита влюбила нас в город, приоткрыла его секреты, показала тайные места, откуда можно любоваться городом! Прекрасно выстроеное повествование погружает в историю, при читать дальшеуменьшить
этом не перегружает излишними деталями. Как будто гуляли со старым другом, 3 часа прогулки пролетели незаметно! Маргарита также составила целый список рекомендаций, исходя из наших запросов, мест для посещения хватит еще на несколько поездок! Обязательно погуляем еще раз с Маргаритой!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
В октябре 2025 года мы были на экскурсии в Риме с гидом Маргаритой, и по нашему мнению — это была лучшая экскурсия из всех, на которых мы когда-либо бывали. Экскурсия читать дальшеуменьшить
была запланирована на первый день после приезда, и это оказалось самым правильным решением: Маргарита буквально влюбила нас в Рим с первых часов.
Её хотелось слушать бесконечно, и совсем не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Невероятно образованный, увлечённый и интересный человек — она рассказывала так, что каждая достопримечательность, каждый уголок и каждая история оживали и оставались в сердце.
Благодаря Маргарите Рим открылся для нас по-настоящему, глубоко и эмоционально. Теперь мы очень хотим вернуться в этот город и обязательно снова пойти на экскурсию именно с ней.
Оценка — 100 из 10. От всей души рекомендуем Маргариту всем, кто хочет не просто увидеть Рим, а по-настоящему его почувствовать❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Идеальное знакомство с Римом»