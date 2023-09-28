Идеальное знакомство с Римом

Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни

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Приглашаю вместе полюбоваться знаменитыми площадями, фонтанами, скульптурами и церквями! Вы узнаете, как Вечный город выглядел в разные эпохи и какие события в нём происходили. А также прикоснётесь к его современной жизни.

Я расскажу, где любят гулять сами римляне, как они предпочитают проводить свободное время и какие забавные наблюдения я накопила за годы жизни здесь.
Идеальное знакомство с Римом
Идеальное знакомство с Римом
Идеальное знакомство с Римом
Идеальное знакомство с Римом
Идеальное знакомство с Римом
Идеальное знакомство с Римом
Идеальное знакомство с Римом
Идеальное знакомство с Римом
Идеальное знакомство с Римом
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главные римские площади

На площади Венеции я расскажу, как появилась Италия и какие аллегории скульпторы заложили в памятник Витториано. А также покажу балкон, откуда выступал Муссолини. На площади Торре-Арджентина, где 2000 лет назад убили Юлия Цезаря, вы услышите легенду о смерти великого полководца и раскроете, какой римский модный дом спонсировал открытие посвящённого ему памятника. На площади Навона мы поговорим о соперничестве двух великих скульпторов: Бернини и Борромини.

Пантеон, старинные церкви и не только

Гуляя по узким улочкам, мы окажемся в сердце средневекового Рима и увидим Пантеон, где похоронен Рафаэль. Я раскрою, как здание с дырой в куполе справляется с дождливыми днями и почему правительство решило сделать вход в него платным. Кроме того, покажу вам прекрасные старинные церкви с работами Караваджо и поделюсь историями о его мистической жизни. А ещё мы увидим места, где снимали знаменитые фильмы: «Ешь, Молись, Люби» и «Великая красота».

Кофе-брейк и дружеские советы

По желанию мы вместе выпьем классический кофе в одном из старинных заведений. Я расскажу, какую роль он играет в жизни местных, каковы особенности итальянской кофейной культуры и где купить качественный кофе, чтобы привезти его домой. В завершение дам вам полную информацию о барах и ресторанах, где можно позавтракать, устроить аперитив и попробовать гастрономические специалитеты: пиццу, пасту, тирамису и другие.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Piazza Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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