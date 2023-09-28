Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Я расскажу, где любят гулять сами римляне, как они предпочитают проводить свободное время и какие забавные наблюдения я накопила за годы жизни здесь.
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Описание
Что вас ожидает
Главные римские площади
На площади Венеции я расскажу, как появилась Италия и какие аллегории скульпторы заложили в памятник Витториано. А также покажу балкон, откуда выступал Муссолини. На площади Торре-Арджентина, где 2000 лет назад убили Юлия Цезаря, вы услышите легенду о смерти великого полководца и раскроете, какой римский модный дом спонсировал открытие посвящённого ему памятника. На площади Навона мы поговорим о соперничестве двух великих скульпторов: Бернини и Борромини.
Пантеон, старинные церкви и не только
Гуляя по узким улочкам, мы окажемся в сердце средневекового Рима и увидим Пантеон, где похоронен Рафаэль. Я раскрою, как здание с дырой в куполе справляется с дождливыми днями и почему правительство решило сделать вход в него платным. Кроме того, покажу вам прекрасные старинные церкви с работами Караваджо и поделюсь историями о его мистической жизни. А ещё мы увидим места, где снимали знаменитые фильмы: «Ешь, Молись, Люби» и «Великая красота».
Кофе-брейк и дружеские советы
По желанию мы вместе выпьем классический кофе в одном из старинных заведений. Я расскажу, какую роль он играет в жизни местных, каковы особенности итальянской кофейной культуры и где купить качественный кофе, чтобы привезти его домой. В завершение дам вам полную информацию о барах и ресторанах, где можно позавтракать, устроить аперитив и попробовать гастрономические специалитеты: пиццу, пасту, тирамису и другие.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Piazza Venezia
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.