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Идеальное знакомство с Римом

Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Приглашаю вместе полюбоваться знаменитыми площадями, фонтанами, скульптурами и церквями! Вы узнаете, как Вечный город выглядел в разные эпохи и какие события в нём происходили. А также прикоснётесь к его современной жизни.

Я расскажу, где любят гулять сами римляне, как они предпочитают проводить свободное время и какие забавные наблюдения я накопила за годы жизни здесь.
5
169 отзывов
Идеальное знакомство с Римом
Идеальное знакомство с Римом
Идеальное знакомство с Римом

Описание экскурсии

Главные римские площади

На площади Венеции я расскажу, как появилась Италия и какие аллегории скульпторы заложили в памятник Витториано. А также покажу балкон, откуда выступал Муссолини. На Капитолийской площади мы посмотрим на Римский форум, Колизей и Ватикан с панорамных видовых площадок, а также изучим разные эпохи римской истории. На площади Торре-Арджентина, где 2000 лет назад убили Юлия Цезаря, вы услышите легенду о смерти великого полководца и раскроете, какой римский модный дом спонсировал открытие посвящённого ему памятника. На площади Минервы мы посмотрим на место, где судили Галилео Галилея и узнаем, где снимали последний сезон «Эмили в Париже». На Навона мы поговорим о соперничестве двух великих скульпторов: Бернини и Борромини.

Пантеон, старинные церкви и не только

Гуляя по узким улочкам, мы окажемся в сердце средневекового Рима и увидим Пантеон, где похоронен Рафаэль. Я раскрою, как здание с дырой в куполе справляется с дождливыми днями и почему правительство решило сделать вход в него платным. Кроме того, покажу вам прекрасные старинные церкви с работами Микеланджело и поделюсь историями о его жизни. А ещё мы увидим места, где снимали знаменитые фильмы: «Талантливый Мистер Рипли» и «Великая красота».

Кофе-брейк и дружеские советы

По желанию мы вместе выпьем классический кофе в одном из старинных заведений. Я расскажу, какую роль он играет в жизни местных, каковы особенности итальянской кофейной культуры и где купить качественный кофе, чтобы привезти его домой. В завершение дам вам полную информацию о барах и ресторанах, где можно позавтракать, устроить аперитив и попробовать гастрономические специалитеты: пиццу, пасту, тирамису и другие.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 981 туриста
Здравствуйте. Меня зовут Маргарита, я много лет живу в Риме и влюблена в него. С радостью поделюсь с вами интересными фактами о городе и местных культурных особенностях. Прежде всего, Италия — это страна, где нужно прочувствовать la dolce vita. Приходите на мои экскурсии, чтобы насладиться сладкой жизнью вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 169 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
169
4
3
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Д
Маргарита очень приятная девушка, прекрасный рассказчик, очень хороший маршрут экскурсии, много интересных фактов. Рекомендую всем, кто мало дней в Риме и хочет объять необъятное быстро и интересно!
Маргарита очень приятная девушка, прекрасный рассказчик, очень хороший маршрут экскурсии, много интересных фактов. Рекомендую всем, кто
Маргарита очень приятная девушка, прекрасный рассказчик, очень хороший маршрут экскурсии, много интересных фактов. Рекомендую всем, кто
Маргарита очень приятная девушка, прекрасный рассказчик, очень хороший маршрут экскурсии, много интересных фактов. Рекомендую всем, кто
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Юлия
Впечатления от экскурсии максимально приятные! Маргарита прекрасный гид, который любит этот город, показала нам его с разных сторон. Мы успели обсудить историю города и текущее состояние всех сторон жизни римлян) Для первого знакомства идеальный вариант❤️ также Маргарита прислала список мест, исходя из наших пожеланий, для последующего посещения (очень ценная информация) и полезные советы)
Впечатления от экскурсии максимально приятные! Маргарита прекрасный гид, который любит этот город, показала нам его с
Впечатления от экскурсии максимально приятные! Маргарита прекрасный гид, который любит этот город, показала нам его с
Впечатления от экскурсии максимально приятные! Маргарита прекрасный гид, который любит этот город, показала нам его с
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Леонид
Очень грамотный, культурный гид с хорошо поставленной речью и обширными знаниями о Риме и Италии. Приятная прогулка, великолепные виды, множество достопримечательностей. Мы ходили вдвоем с внуком (10 лет). На все его вопросы Маргарита отвечала подробно и доходчиво. Мы получили истинное наслаждение от этой прогулки. С удовольствием вернемся в Рим и еще раз обратимся к этому гиду.
Очень грамотный, культурный гид с хорошо поставленной речью и обширными знаниями о Риме и Италии. Приятная
Очень грамотный, культурный гид с хорошо поставленной речью и обширными знаниями о Риме и Италии. Приятная
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А
Высоко профессиональный гид, очень отличается от многих, кто нахватался информации из туристических буклетов, прекрасно выстроенный, комфортный даже для августа маршрут, очень насыщенный. Несмотря, на то, что приехали в Рим в третий раз, узнали много нового. Большое спасибо Рите!
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Ю
Одна из лучших экскурсий на которых мы были! Маргарита влюбила нас в город, приоткрыла его секреты, показала тайные места, откуда можно любоваться городом! Прекрасно выстроеное повествование погружает в историю, при
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этом не перегружает излишними деталями. Как будто гуляли со старым другом, 3 часа прогулки пролетели незаметно! Маргарита также составила целый список рекомендаций, исходя из наших запросов, мест для посещения хватит еще на несколько поездок! Обязательно погуляем еще раз с Маргаритой!

Одна из лучших экскурсий на которых мы были! Маргарита влюбила нас в город, приоткрыла его секреты,
Одна из лучших экскурсий на которых мы были! Маргарита влюбила нас в город, приоткрыла его секреты,
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Екатерина
В октябре 2025 года мы были на экскурсии в Риме с гидом Маргаритой, и по нашему мнению — это была лучшая экскурсия из всех, на которых мы когда-либо бывали. Экскурсия
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была запланирована на первый день после приезда, и это оказалось самым правильным решением: Маргарита буквально влюбила нас в Рим с первых часов.

Её хотелось слушать бесконечно, и совсем не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Невероятно образованный, увлечённый и интересный человек — она рассказывала так, что каждая достопримечательность, каждый уголок и каждая история оживали и оставались в сердце.

Благодаря Маргарите Рим открылся для нас по-настоящему, глубоко и эмоционально. Теперь мы очень хотим вернуться в этот город и обязательно снова пойти на экскурсию именно с ней.

Оценка — 100 из 10. От всей души рекомендуем Маргариту всем, кто хочет не просто увидеть Рим, а по-настоящему его почувствовать❤️

В октябре 2025 года мы были на экскурсии в Риме с гидом Маргаритой, и по нашему
В октябре 2025 года мы были на экскурсии в Риме с гидом Маргаритой, и по нашему
В октябре 2025 года мы были на экскурсии в Риме с гидом Маргаритой, и по нашему
В октябре 2025 года мы были на экскурсии в Риме с гидом Маргаритой, и по нашему
В октябре 2025 года мы были на экскурсии в Риме с гидом Маргаритой, и по нашему
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