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Рим глазами коренного римлянина

5
1 отзыв
Федерико П.
Федерико П. – Гид из Рима
Во время нашей прогулки вы погрузитесь не только в славное прошлое Вечного города, но и узнаете все о его современной жизни, ее особенностях и привычках местного населения, а также о некоторых нюансах присущих только этому городу.

Кроме того, я готов рассказать вам всю полезную информацию о Риме, чтобы ваше пребывание в городе стало еще беззаботней – подсказать с выбором района, показать где цены меньше, а на каких улицах ночная жизнь веселее.

И конечно, весь наш путь будет проходить через самые великие памятники древности, от которых захватывает дух.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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Рим глазами коренного римлянина
Рим глазами коренного римлянина

Что вы увидите

  • Колизей
  • Римский Форум
  • Капитолий
  • Площадь Венеции
  • Алтарь Отечества
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Фонтан Треви
  • Площадь Испании
Пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по Риму – осмотр снаружи главных памятников и основних достопримечательностей 🏛️ города таких как Колизей, Триумфальная арка императора Константина, вид на Римский и Императорские форумы с Капитолийского холма, площадь Капитолия, площадь Венеции, памятник Виктору Эммануилу II, Пантеон, Площадь Навона, знаменитый фонтан ⛲ Треви и площадь Испании.
Во время экскурсии 🧭 Вы погрузитесь не только в славное прошлое Вечного города но и узнаете о его современной жизни, её особенностях и привычках местного населения, некоторых ньюансах присущих только этому городу. Ну и конечно мы поделимся с Вами информацией практического характера (что, где, почём, как, когда и т. д. ). Ваше пребывание в Риме с нашей помощью станет приятнее и беззаботней и позволит посвятить больше времени знакомству с Прекрасным !
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • перекусы
  • входные билеты
Начало
🚩 В холле Вашего отеля
Место завершения
🏁 Колизей
Рим глазами коренного римлянина
Рим глазами коренного римлянина
Рим глазами коренного римлянина
Рим глазами коренного римлянина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Федерико П.
Федерико П.
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1 отзыв оставили туристы

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