Пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по Риму – осмотр снаружи главных памятников и основних достопримечательностей 🏛️ города таких как Колизей, Триумфальная арка императора Константина, вид на Римский и Императорские форумы с Капитолийского холма, площадь Капитолия, площадь Венеции, памятник Виктору Эммануилу II, Пантеон, Площадь Навона, знаменитый фонтан ⛲ Треви и площадь Испании.

Во время экскурсии 🧭 Вы погрузитесь не только в славное прошлое Вечного города но и узнаете о его современной жизни, её особенностях и привычках местного населения, некоторых ньюансах присущих только этому городу. Ну и конечно мы поделимся с Вами информацией практического характера (что, где, почём, как, когда и т. д. ). Ваше пребывание в Риме с нашей помощью станет приятнее и беззаботней и позволит посвятить больше времени знакомству с Прекрасным !