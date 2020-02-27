47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Разобраться в урбанистическом хаосе на дружеской прогулке по самым примечательным местам города

Olya
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Olya – ваш гид
Первое ощущение, которое испытываешь в Риме, — кажется, что перед нами урбанистический хаос, но это — только на первый взгляд.

Приглашаю вас совершить прогулку в 10 000 шагов и разобраться, что возводилось в Вечном городе и с какой целью, как жили римляне тысячи лет назад, и как живет сейчас современный город.
98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Колизей
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У этой экскурсии47 отзывов
4.87
Рим за 10 000 шагов
Рим за 10 000 шагов

Рим — уникальный в своем роде город, и это утверждение не требует каких-либо доказательств. Он очаровывает, умиляет, иногда даже по-своему пугает: Рим можно любить или ненавидеть, но остаться равнодушным у вас вряд ли получится. У любого человека, волею судеб очутившегося в этом месте, возникает непреодолимое желание узнать как можно больше о его истории, успеть посмотреть «все и вся», посетить как можно больше достопримечательностей.

Что вас ожидает

Но огромные масштабы города, разнообразие памятников истории и современности — из-за всего этого многие туристы теряются, и не могут сразу определиться, куда сходить в Риме в первую очередь и на что посмотреть. Чтобы избежать такой ситуации, я предлагаю совершить дружескую прогулку по самым примечательным местам знаменитого города Италии.

Я расскажу, как в стенах Колизея появились дырки и он стал похож на голландский сыр; как в теле статуи коня, на котором восседает король Италии на площади Венеции, смогли вместиться двадцать человек; и где в центре города можно найти слона!

Маршрут нашей обзорной прогулки:

  • Колизей
  • Римский форумы
  • Капитолий
  • площадь Венеции
  • Ларго Арджентина «площадь кошек»
  • площадь Навона
  • Пантеон
  • фонтан Треви
  • Испанская лестница
Рим за 10 000 шагов
Рим за 10 000 шагов
Рим за 10 000 шагов
Рим за 10 000 шагов
Рим за 10 000 шагов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Колизей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olya
Olya
Каждый день вот уже более шести лет я восхищаюсь и бесконечно вдохновляюсь культурой и историей Рима. Работаю в сфере туризма и поняла, что мне нравится рассказывать людям о городе и его истории, делиться своими эмоциями и знаниями. Особенно мне нравится «взгляд изнутри», так как стандартные туристические маршруты не смогут передать всю атмосферу. Я не профессиональный гид, но у меня большой опыт проведения экскурсий. Предлагаю вам почувствовать истинный вкус Рима из свежих ингредиентов и старых традиций.
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47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Замечательно проведенный вечер! Экскурсия была назначена на первый вечер в Риме. После долгого перелета были довольно уставшие и думали, что неудачно выбрали день и не получим удовольствия от экскурсии. Но с первых минут стало настолько интересно, что мы забыли об усталости, у нас открылось второе дыхание. На следующий день, рассматривая на карте наш маршрут, удивлялись, что даже не заметили, какой путь мы прошли на прогулке. Именно на прогулке, не хочется называть это банальным термином "экскурсия". Потом, посещая самостоятельно места, по которым гуляли с Олей, мы уже смотрели на все другими глазами, можно сказать как знающие люди. Оля, спасибо огромное за внимание, доброту и конечно за любовь к Риму, которую Вы передали нам. И отдельная благодарность за бронь ресторанчика и скидку в нем, ужин был замечательным. Также ели мороженое, которое Вы посоветовали, нет слов!
24 февраля 2020
Замечательный экскурсовод и приятная девушка. Разумно спланированный маршрут по основным достопримечательностям Рима. 3 часа пролетели мгновенно.
2 февраля 2020
Гуляли с Ольгой с большим удовольствием! Очень интересно, прекрасный маршрут. Ольга замечательный рассказчик, все прошло легко и не утомительно. Первый день в Риме прошёл, благодаря Оле, прекрасно! В конце экскурсии посоветовала нам ресторан, пицца, что надо)) Спасибо!
14 августа 2019
Спасибо большое Оле за насыщенную впечатлениями и информацией прогулку! Нам все очень понравилось. Рекомендуем!
3 августа 2019
Хорошая прогулка для первого знакомства с городом, поможет сориентироваться в центре, ощутить повседневную жизнь Рима. Большого количества исторических фактов и дат не будет (но,собственно,это написано и на страничке гиде).Ольга очень милая, приятная в общении девушка.
11 июля 2019
Чудесная приятная девушка и отличная экскурсия! Времени нам уделили больше, чем было оговорено, была возможность сфотографироваться и задать дополнительные вопросы. Ольга, спасибо большое! Елена, Александр и Дима
8 июля 2019
Экскурсия потрясающая. Оля - прекрасный рассказчик, ей можно задавать любые вопросы и у нее на все есть ответ! Много нового и интересного узнали для себя (в том числе и о жизни в Италии). За 3 часа в очень комфортном темпе наслаждаешься красотами и основными достопримечательностями Рима. Спасибо за такой интересный опыт. Теперь я буду в каждом городе практиковать подобные прогулки.
4 июля 2019
Это была отличная экскурсия! Нам понравилось все, от маршрута до темпа экскурсии. Всё прошло в неспешно темпе, что дало нам возможность спокойно насладиться Римом. Была рассказана только самая интересная информация. Нам понравилось! Спасибо!
25 июня 2019
Рекомендую в качестве обзорной экскурсии по центру города. Отличное соотношение цена-качество. Все понравилось, хорошая обзорная экскурсия по историческим местам в центре города. Гид пошел нам на встречу и поменял место начала экскурсии, подстроившись под место нашего проживания, темп экскурсии вполне размеренный, все успеваешь посмотреть и сфотографировать.
Сергей
28 марта 2019
Спасибо Ольге за познавательную и очень информативную экскурсию. Мы впервые в Риме и нуждались именно в таком изложении материала, чтобы сформировать свои планы на последующие дни. Рекомендуем!
Ещё 37 отзывов

Olya проводит ещё 1 экскурсию

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