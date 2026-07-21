47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Огромные масштабы города, разнообразие памятников — из-за всего этого многие теряются, и не могут определиться, куда пойти в Риме в первую очередь. Чтобы этого избежать, приглашаю вас совершить прогулку в 10 000 шагов.
Увидеть всё самое интересное и разобраться, что возводилось в Вечном городе и с какой целью, как жили римляне тысячи лет назад, и как город живёт сейчас.
Увидеть всё самое интересное и разобраться, что возводилось в Вечном городе и с какой целью, как жили римляне тысячи лет назад, и как город живёт сейчас.
Описание экскурсии
Маршрут нашей прогулки:
- Колизей
- Римский форум
- Капитолий
- площадь Венеции
- площадь Торре Арджентина
- площадь Навона
- Пантеон
- фонтан Треви
- Испанская лестница
А ещё…
Я расскажу, как в стенах Колизея появились дырки и он стал похож на голландский сыр, как в теле статуи коня на площади Венеции смогли вместиться двадцать человек и где в центре города можно найти кошек. И не только!
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 877 туристов
Я восхищаюсь и бесконечно вдохновляюсь культурой и историей самого красивого города в мире. На моих прогулках вас ждёт увлекательный рассказ о городе и его прошлом, приправленный легендами, традициями и взглядом изнутри. Приглашаю вас почувствовать истинный вкус Рима — из вековых традиций и свежих впечатлений.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Замечательная экскурсия! Оля — настоящий профессионал: знает историю и современную жизнь Рима, умеет видеть красоту даже там, где другие уже прошли мимо. Оля сумела увлечь 10 летнего ребенка рассказом о Риме и показать город с необычного ракурса. А также с удовольствием отвечала на все детские вопросы. С ней легко и интересно, чувствуется любовь к своему делу. Очень рекомендуем!
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Т
Экскурсия очень понравилась! Ольга интересно рассказывала, как и про историю, так и про малоизвестные факты. Также подстроила маршрут под наши пожелания, отвечала на все интересующие нас вопросы и вписывала наши разговоры в контекст всей экскурсии! Подойдет как и тем, кто хочет увидеть Рим с нуля, так и тем, кто хочет освежить память
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Ю
Были в Риме первый раз на выходных, решили начать с обзорной экскурсии! Очень понравился формат такой пешеходной прогулки - легко и непринужденно, с осмотром всех деталей и достопримечательностей! Было видно,
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Оля, спасибо огромное за крутую экскурсию! Очень приятная и ненапряжная прогулка получилась, много крутых интересных и не душных фактов. Маршрут получился не однообразным. Конечно за 3 часа весь Рим вы не обойдёте, но получить качественное первое впечатление точно получится. Вообще считаю, что индивидуальный формат – самый лучший способ познакомиться с городом! Берите экскурсию у Ольги – она топ!
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Хорошая экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями. Были с детьми 13 и 6 лет. Все остались довольны! Спасибо, Ольга!
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Е
Замечательно проведенный вечер! Экскурсия была назначена на первый вечер в Риме. После долгого перелета были довольно уставшие и думали, что неудачно выбрали день и не получим удовольствия от экскурсии. Но
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