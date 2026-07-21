47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рим за 10 000 шагов

Разобраться в урбанистическом хаосе на дружеской прогулке по самым примечательным местам города
Огромные масштабы города, разнообразие памятников — из-за всего этого многие теряются, и не могут определиться, куда пойти в Риме в первую очередь. Чтобы этого избежать, приглашаю вас совершить прогулку в 10 000 шагов.

Увидеть всё самое интересное и разобраться, что возводилось в Вечном городе и с какой целью, как жили римляне тысячи лет назад, и как город живёт сейчас.
5
58 отзывов
Рим за 10 000 шагов
Рим за 10 000 шагов
Рим за 10 000 шагов

Описание экскурсии

Маршрут нашей прогулки:

  • Колизей
  • Римский форум
  • Капитолий
  • площадь Венеции
  • площадь Торре Арджентина
  • площадь Навона
  • Пантеон
  • фонтан Треви
  • Испанская лестница

А ещё

Я расскажу, как в стенах Колизея появились дырки и он стал похож на голландский сыр, как в теле статуи коня на площади Венеции смогли вместиться двадцать человек и где в центре города можно найти кошек. И не только!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля
Оля — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 877 туристов
Я восхищаюсь и бесконечно вдохновляюсь культурой и историей самого красивого города в мире. На моих прогулках вас ждёт увлекательный рассказ о городе и его прошлом, приправленный легендами, традициями и взглядом изнутри. Приглашаю вас почувствовать истинный вкус Рима — из вековых традиций и свежих впечатлений.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6
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В
Замечательная экскурсия! Оля — настоящий профессионал: знает историю и современную жизнь Рима, умеет видеть красоту даже там, где другие уже прошли мимо. Оля сумела увлечь 10 летнего ребенка рассказом о Риме и показать город с необычного ракурса. А также с удовольствием отвечала на все детские вопросы. С ней легко и интересно, чувствуется любовь к своему делу. Очень рекомендуем!
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Т
Экскурсия очень понравилась! Ольга интересно рассказывала, как и про историю, так и про малоизвестные факты. Также подстроила маршрут под наши пожелания, отвечала на все интересующие нас вопросы и вписывала наши разговоры в контекст всей экскурсии! Подойдет как и тем, кто хочет увидеть Рим с нуля, так и тем, кто хочет освежить память
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Ю
Были в Риме первый раз на выходных, решили начать с обзорной экскурсии! Очень понравился формат такой пешеходной прогулки - легко и непринужденно, с осмотром всех деталей и достопримечательностей! Было видно,
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что Ольга всем сердцем любит город и знает все его потайные уголки.

Мы были с ребенком 10 лет - и даже ему было интересно!

От души рекомендуем Ольгу!
И обязательно обратимся еще сами, если будем в Риме.

Хочу отметить, что мы начали экскурсию рано - в 8:30 утра - и это было, наверное, лучшим решением. Было немноголюдно (а мы поняли потом, КАК МНОГО людей может быть), свежо и весь город только просыпался.

До встречи в Риме!

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Константин
Оля, спасибо огромное за крутую экскурсию! Очень приятная и ненапряжная прогулка получилась, много крутых интересных и не душных фактов. Маршрут получился не однообразным. Конечно за 3 часа весь Рим вы не обойдёте, но получить качественное первое впечатление точно получится. Вообще считаю, что индивидуальный формат – самый лучший способ познакомиться с городом! Берите экскурсию у Ольги – она топ!
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Вячеслав
Хорошая экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями. Были с детьми 13 и 6 лет. Все остались довольны! Спасибо, Ольга!
Хорошая экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями. Были с детьми 13 и 6 лет. Все остались довольны! Спасибо, Ольга!
Хорошая экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями. Были с детьми 13 и 6 лет. Все остались довольны! Спасибо, Ольга!
Хорошая экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями. Были с детьми 13 и 6 лет. Все остались довольны! Спасибо, Ольга!
Хорошая экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями. Были с детьми 13 и 6 лет. Все остались довольны! Спасибо, Ольга!
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Е
Замечательно проведенный вечер! Экскурсия была назначена на первый вечер в Риме. После долгого перелета были довольно уставшие и думали, что неудачно выбрали день и не получим удовольствия от экскурсии. Но
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с первых минут стало настолько интересно, что мы забыли об усталости, у нас открылось второе дыхание. На следующий день, рассматривая на карте наш маршрут, удивлялись, что даже не заметили, какой путь мы прошли на прогулке. Именно на прогулке, не хочется называть это банальным термином "экскурсия". Потом, посещая самостоятельно места, по которым гуляли с Олей, мы уже смотрели на все другими глазами, можно сказать как знающие люди. Оля, спасибо огромное за внимание, доброту и конечно за любовь к Риму, которую Вы передали нам. И отдельная благодарность за бронь ресторанчика и скидку в нем, ужин был замечательным. Также ели мороженое, которое Вы посоветовали, нет слов!

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