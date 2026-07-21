47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

с первых минут стало настолько интересно, что мы забыли об усталости, у нас открылось второе дыхание. На следующий день, рассматривая на карте наш маршрут, удивлялись, что даже не заметили, какой путь мы прошли на прогулке. Именно на прогулке, не хочется называть это банальным термином "экскурсия". Потом, посещая самостоятельно места, по которым гуляли с Олей, мы уже смотрели на все другими глазами, можно сказать как знающие люди. Оля, спасибо огромное за внимание, доброту и конечно за любовь к Риму, которую Вы передали нам. И отдельная благодарность за бронь ресторанчика и скидку в нем, ужин был замечательным. Также ели мороженое, которое Вы посоветовали, нет слов!