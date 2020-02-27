47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рим — уникальный в своем роде город, и это утверждение не требует каких-либо доказательств. Он очаровывает, умиляет, иногда даже по-своему пугает: Рим можно любить или ненавидеть, но остаться равнодушным у вас вряд ли получится. У любого человека, волею судеб очутившегося в этом месте, возникает непреодолимое желание узнать как можно больше о его истории, успеть посмотреть «все и вся», посетить как можно больше достопримечательностей.

Что вас ожидает

Но огромные масштабы города, разнообразие памятников истории и современности — из-за всего этого многие туристы теряются, и не могут сразу определиться, куда сходить в Риме в первую очередь и на что посмотреть. Чтобы избежать такой ситуации, я предлагаю совершить дружескую прогулку по самым примечательным местам знаменитого города Италии.

Я расскажу, как в стенах Колизея появились дырки и он стал похож на голландский сыр; как в теле статуи коня, на котором восседает король Италии на площади Венеции, смогли вместиться двадцать человек; и где в центре города можно найти слона!

Маршрут нашей обзорной прогулки: