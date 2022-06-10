Пригород Рима очень богат на виллы и дворцы. Многие знаменитые римские императоры и деятели эпохи Возрождения искали возможность найти уединение вне могучих стен Вечного Города и выбирали для этого территорию современного Тиволи. Благодаря этому у нас есть замечательная возможность посетить два великолепных архитектурных шедевра — древнеримского и средневекового: Виллу Императора Адриана и виллу кардинала д’Эсте.

Наше путешествие начнется на вилле кардинала д’Эсте — это поразительный по красоте ландшафтный комплекс, состоящий из дворца, очаровательного итальянского сада, более пяти сотен фонтанов, огромного числа водоемов, бассейнов, каскадов и гротов. Эта жемчужина садово-паркового искусства является прообразом Версальского королевского парка и фонтанов Петергофа. В 2007 году вилла заслуженно получил премию «Самый красивый парк Европы».

Далее побываем на Вилле Императора Адриана — этот дворцовый комплекс являлся его загородной резиденцией. В ней слились воедино все мысли, желания и амбиции Императора, который хотел воссоздать впечатления от своих многочисленных путешествий и лично участвовал в планировании своей виллы. Мы увидим храмы, театры, библиотеки, великолепные залы и колоннады, бани, казематы для преторианцев-телохранителей императора, кварталы для придворных и все это в обрамлении роскошного александрийского сада. Во время прогулки вы не только насладитесь сокровищницей образцов древнеримского зодчества, но и узнаете богатую на события историю жизни Адриана, тесно связанную с историей Древнего Рима.