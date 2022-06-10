Шедевральный Тиволи: Вилла Кардинала д’Эсте и Вилла Императора Адриана

Шедевральный Тиволи

Шедевральный Тиволи: Вилла Кардинала д’Эсте и Вилла Императора Адриана
Шедевральный Тиволи: Вилла Кардинала д’Эсте и Вилла Императора Адриана
Шедевральный Тиволи: Вилла Кардинала д’Эсте и Вилла Императора Адриана
Шедевральный Тиволи: Вилла Кардинала д’Эсте и Вилла Императора Адриана
Шедевральный Тиволи: Вилла Кардинала д’Эсте и Вилла Императора Адриана

Что вас ожидает 🤩

  • Вилла кардинала д’Эсте: музей в здание виллы и фонтаны садово-паркового комплекса XVI века.
  • Вилла Императора Адриана: историко-архитектурный комплекс античной резиденции
Пригород Рима очень богат на виллы и дворцы. Многие знаменитые римские императоры и деятели эпохи Возрождения искали возможность найти уединение вне могучих стен Вечного Города и выбирали для этого территорию современного Тиволи. Благодаря этому у нас есть замечательная возможность посетить два великолепных архитектурных шедевра — древнеримского и средневекового: Виллу Императора Адриана и виллу кардинала д’Эсте.
Наше путешествие начнется на вилле кардинала д’Эсте — это поразительный по красоте ландшафтный комплекс, состоящий из дворца, очаровательного итальянского сада, более пяти сотен фонтанов, огромного числа водоемов, бассейнов, каскадов и гротов. Эта жемчужина садово-паркового искусства является прообразом Версальского королевского парка и фонтанов Петергофа. В 2007 году вилла заслуженно получил премию «Самый красивый парк Европы».
Далее побываем на Вилле Императора Адриана — этот дворцовый комплекс являлся его загородной резиденцией. В ней слились воедино все мысли, желания и амбиции Императора, который хотел воссоздать впечатления от своих многочисленных путешествий и лично участвовал в планировании своей виллы. Мы увидим храмы, театры, библиотеки, великолепные залы и колоннады, бани, казематы для преторианцев-телохранителей императора, кварталы для придворных и все это в обрамлении роскошного александрийского сада. Во время прогулки вы не только насладитесь сокровищницей образцов древнеримского зодчества, но и узнаете богатую на события историю жизни Адриана, тесно связанную с историей Древнего Рима.

В любой день с 9.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии входит трансфер Рим — Тиволи — Рим.
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на виллы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 9.00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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