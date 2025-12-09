Мои заказы

Тайная жизнь вечного города: чёрная аристократия, оккультизм и послания древности (18+)

Узнать о таинственных орденах и культах, зловещих ритуалах и загадочных символах в Риме разных эпох
Чтобы разглядеть то, что скрыто за фасадами известных памятников, мы углубимся в историю тёмных искусств, которые веками процветали в сердце города.

Вы узнаете, что скрывают Пантеон и Замок Святого Ангела, разгадаете знаки на фонтане Треви и площади Навона.

Предупреждаю: после этой экскурсии вы увидите знаменитые римские достопримечательности в пугающем свете!
Описание экскурсии

  • Вы побываете в известных туристических локациях, и я научу вас смотреть на них через призму языка древних символов
  • Посетите Замок Святого Ангела – логово иллюминатов. Я расскажу о представителях старинных итальянских семей и тайных орденах
  • Пройдёте по улицам, где когда-то порхали «ночные бабочки», и узнаете о странных ритуалах и жутковатых практиках в храмах
  • Осмотрите площадь Навона и расшифруете скрытые здесь таинственные знаки
  • Исследуете Пантеон и поймёте, почему этот храм совсем не таков, как о нём пишут в учебниках
  • Обойдёте площадь Испании и выясните детали древних культов, которые связаны с этим местом
  • Рассмотрите фонтан Треви и разгадаете тайны, которые скрыты у всех на виду

А также вы узнаете:

  • об истинном значении египетских обелисков, разбросанных по всему городу
  • жертвоприношениях
  • о том, что было раньше на тех местах, где сейчас стоят знаменитые памятники архитектуры
  • что не так с современными папами римскими

Организационные детали

  • Маршрут не предполагает осмотр достопримечательностей с платным входом
  • В экскурсии могут принять участие путешественники старше 18 лет

в среду и субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazza di S. Francesco d’Assisi, 88
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 591 туриста
Приветствую всех! Меня зовут Марина, приглашаю вас совершить увлекательнейшую прогулку по этому удивительному городу и проникнуться духом авантюризма!!! Я знаю идеальные места для фото, классные ресторанчики для ужинов и местные
читать дальше

секреты, которые порой необходимы туристу, чтобы полюбить город. Мы пройдёмся по узким улочкам и дотронемся до древних стен, приоткроем завесы тайн и загадок истории — всё это на нашей дружественной прогулке по Вечному городу. Рим не похож ни на одну столицу Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!

