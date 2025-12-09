читать дальше

секреты, которые порой необходимы туристу, чтобы полюбить город. Мы пройдёмся по узким улочкам и дотронемся до древних стен, приоткроем завесы тайн и загадок истории — всё это на нашей дружественной прогулке по Вечному городу. Рим не похож ни на одну столицу Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!