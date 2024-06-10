«Тайны Рима» — это игра-приключение и знакомство с городом в сопровождении гида. В самом центре Рима вы откроете его историю, легенды и секретные места в интерактивном формате. Слушая рассказы о столице, внимательно изучая детали, решая загадки и разгадывая послания, вы получите яркое представление о городе — его знаковых памятниках и любопытных нетуристических уголках.

Описание квеста

Что вас ожидает

Живой рассказ гида и одновременно приключение в стиле книг Дэна Брауна с головоломками и загадками.

в стиле книг Дэна Брауна с головоломками и загадками. Задания на находчивость и внимание к деталям . Энциклопедическими знаниями обладать не нужно — всю информацию можно почерпнуть из окружающей обстановки. Вам предстоит подобрать ключ, чтобы вскрыть криптекс — устройство для хранения секретных сообщений, разгадать таинственные зашифрованные послания и замаскироваться под местных жителей, чтобы выведать нужный пароль. Не волнуйтесь, что можете что-то не разгадать. С вами будет гид, который поможет и подскажет!

. Энциклопедическими знаниями обладать не нужно — всю информацию можно почерпнуть из окружающей обстановки. Вам предстоит подобрать ключ, чтобы вскрыть криптекс — устройство для хранения секретных сообщений, разгадать таинственные зашифрованные послания и замаскироваться под местных жителей, чтобы выведать нужный пароль. Не волнуйтесь, что можете что-то не разгадать. С вами будет гид, который поможет и подскажет! Интересный и насыщенный маршрут в самом центре Рима . Вы увидите как всемирно известные достопримечательности, такие как фонтан Треви и Испанская лестница, так и скрытые от глаз путешественников, малоизвестные уголки итальянской столицы. Среди них — палаццо женских добродетелей, необычный фонтан, загадочный музей, дом знаменитого писателя, улица из «Римских каникул» и многие другие.

. Вы увидите как всемирно известные достопримечательности, такие как фонтан Треви и Испанская лестница, так и скрытые от глаз путешественников, малоизвестные уголки итальянской столицы. Среди них — палаццо женских добродетелей, необычный фонтан, загадочный музей, дом знаменитого писателя, улица из «Римских каникул» и многие другие. Приятный подарок-сюрприз в конце квеста.

Кому подойдёт формат

Всем, кто любит приключения и активное знакомство с городом. Если вы не хотите быть пассивным слушателем, как на обычной экскурсии с перечислением фактов и дат, но и не готовы гулять по городу полностью самостоятельно, экскурсия-квест — для вас. В программе могут участвовать дети с 12 лет.

Организационные детали

Что включено в стоимость

организация и проведение экскурсии-квеста

вспомогательные материалы

сопровождение гида-ведущего по всему маршруту

приятный сюрприз-подарок в конце

Дополнительные расходы

билеты в музей по сценарию программы, Крипта капуцинов — 12€ с человека (можно продолжить квест, не посещая музей)

по желанию фотосессия — 150-170€ (в зависимости от продолжительности)

сюрпризы по маршруту квеста (шарики, цветы, сладости и т. д.)

Дополнительные опции

Мы можем провести квест для компании больше 5 человек. Доплата за каждого следующего участника — 15 евро (для группы до 7 человек).

Если вас больше 7 человек, квест проводится в формате командного соревнования, стоимость обсуждается индивидуально

Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.