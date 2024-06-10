«Тайны Рима» — это игра-приключение и знакомство с городом в сопровождении гида. В самом центре Рима вы откроете его историю, легенды и секретные места в интерактивном формате.
Слушая рассказы о столице, внимательно изучая детали, решая загадки и разгадывая послания, вы получите яркое представление о городе — его знаковых памятниках и любопытных нетуристических уголках.
Слушая рассказы о столице, внимательно изучая детали, решая загадки и разгадывая послания, вы получите яркое представление о городе — его знаковых памятниках и любопытных нетуристических уголках.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание квеста
Что вас ожидает
- Живой рассказ гида и одновременно приключение в стиле книг Дэна Брауна с головоломками и загадками.
- Задания на находчивость и внимание к деталям. Энциклопедическими знаниями обладать не нужно — всю информацию можно почерпнуть из окружающей обстановки. Вам предстоит подобрать ключ, чтобы вскрыть криптекс — устройство для хранения секретных сообщений, разгадать таинственные зашифрованные послания и замаскироваться под местных жителей, чтобы выведать нужный пароль. Не волнуйтесь, что можете что-то не разгадать. С вами будет гид, который поможет и подскажет!
- Интересный и насыщенный маршрут в самом центре Рима. Вы увидите как всемирно известные достопримечательности, такие как фонтан Треви и Испанская лестница, так и скрытые от глаз путешественников, малоизвестные уголки итальянской столицы. Среди них — палаццо женских добродетелей, необычный фонтан, загадочный музей, дом знаменитого писателя, улица из «Римских каникул» и многие другие.
- Приятный подарок-сюрприз в конце квеста.
Кому подойдёт формат
Всем, кто любит приключения и активное знакомство с городом. Если вы не хотите быть пассивным слушателем, как на обычной экскурсии с перечислением фактов и дат, но и не готовы гулять по городу полностью самостоятельно, экскурсия-квест — для вас. В программе могут участвовать дети с 12 лет.
Организационные детали
Что включено в стоимость
- организация и проведение экскурсии-квеста
- вспомогательные материалы
- сопровождение гида-ведущего по всему маршруту
- приятный сюрприз-подарок в конце
Дополнительные расходы
- билеты в музей по сценарию программы, Крипта капуцинов — 12€ с человека (можно продолжить квест, не посещая музей)
- по желанию фотосессия — 150-170€ (в зависимости от продолжительности)
- сюрпризы по маршруту квеста (шарики, цветы, сладости и т. д.)
Дополнительные опции
- Мы можем провести квест для компании больше 5 человек. Доплата за каждого следующего участника — 15 евро (для группы до 7 человек).
- Если вас больше 7 человек, квест проводится в формате командного соревнования, стоимость обсуждается индивидуально
Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колонны Марка Аврелия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2627 туристов
Наша команда гидов специализируется на необычных экскурсиях-квестах. Экскурсия-квест — это увлекательное приключение + экскурсия в своём темпе, в своей компании, весело и познавательно. Вы сами разгадываете и узнаёте историю иЗадать вопрос
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