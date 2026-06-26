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Вечер в музеях Ватикана: тайны шедевров и Сикстинской капеллы

Услышать шёпот истории в станцах Рафаэля и галереях и расшифровать послания гениев Возрождения
Представьте: дневная суета постепенно стихает, лучи заходящего солнца окрашивают стены папского дворца в золотые тона, а перед вами — фрески Микеланджело. Вы увидите знаменитые произведения искусства, парадные покои папы и убранство двориков. А мы поможем понять скрытые смыслы, расскажем об удивительных судьбах создателей шедевров.
Вечер в музеях Ватикана: тайны шедевров и Сикстинской капеллы
Вечер в музеях Ватикана: тайны шедевров и Сикстинской капеллы
Вечер в музеях Ватикана: тайны шедевров и Сикстинской капеллы

Описание экскурсии

Дворы и скульптуры. Мы начнём с Бельведерского двора со смотровой площадкой на купол собора Святого Петра, увидим знаменитый Восьмиугольный дворик и заглянем в необычный двор Шишки с его бронзовой «Сферой в сфере».

Галереи и коллекции. Вы пройдёте по одному из самых впечатляющих коридоров Ватикана — галерее Географических карт. Ещё посмотрите на галереи Гобеленов (по эскизам Рафаэля) и Канделябров. Увидите зал Муз с Бельведерским торсом. Также посетите величественный зал Ротунда и Галерею современного искусства.

Покои. Вы окажетесь в Станцах Рафаэля — парадных помещениях, которые расписал гений Возрождения.

Сикстинская капелла — место, где вершится история Католической церкви и где вас ждут шедевры Микеланджело.

Вы узнаете

  • Почему Микеланджело считал работу над росписью Сикстинской капеллы настоящим наказанием и какие скрытые послания исследователи до сих пор находят в этих росписях
  • Что общего между папой римским и Юлием Цезарем и почему короли преклоняли колени перед понтификами
  • Как проводятся выборы нового папы римского, почему святые отцы живут в Ватикане и всю ли правду нам об этом говорят
  • Как стать гражданином Ватикана и какие налоги придётся платить
  • И много другое!

Организационные детали

  • Дополнительно на месте оплачиваются билеты в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу + аренда радиоприёмников с наушниками: €25 — взрослый, €15 — детский (7–18 лет), до 7 лет — бесплатно
  • Мы не посещаем собор Святого Петра. В него можно зайти самостоятельно в другое время или день, вход — бесплатный
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник и четверг в 17:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Дети до 18 лет€35
Стандартный€48
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Оттавиано - Сан-Пьетро»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Буонджорно! Меня зовут Олег, я лицензированный гид по Риму и Ватикану, и представитель команды профессиональных лицензированных гидов. Я живу в Риме с 1999 года и за это время город стал для
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меня не просто местом жизни, а настоящей книгой истории, которую с удовольствием открываю путешественникам со всего мира. За годы работы провёл уже более 3000 экскурсий в Колизее, по Риму и Ватикану, отлично знаю, как превратить обычную прогулку в яркое путешествие во времени. На моих экскурсиях Рим оживает: древние императоры, гладиаторы, художники и папы римские становятся героями увлекательных историй, а знаменитые места раскрываются совершенно по-новому. Без скучных лекций и перегруженных дат - только живой рассказ, атмосфера и самые интересные детали. Если вы хотите не просто увидеть Рим, а почувствовать его характер и настроение - с радостью буду вашим проводником по Риму.

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