Представьте: дневная суета постепенно стихает, лучи заходящего солнца окрашивают стены папского дворца в золотые тона, а перед вами — фрески Микеланджело. Вы увидите знаменитые произведения искусства, парадные покои папы и убранство двориков. А мы поможем понять скрытые смыслы, расскажем об удивительных судьбах создателей шедевров.

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Описание экскурсии

Дворы и скульптуры. Мы начнём с Бельведерского двора со смотровой площадкой на купол собора Святого Петра, увидим знаменитый Восьмиугольный дворик и заглянем в необычный двор Шишки с его бронзовой «Сферой в сфере».

Галереи и коллекции. Вы пройдёте по одному из самых впечатляющих коридоров Ватикана — галерее Географических карт. Ещё посмотрите на галереи Гобеленов (по эскизам Рафаэля) и Канделябров. Увидите зал Муз с Бельведерским торсом. Также посетите величественный зал Ротунда и Галерею современного искусства.

Покои. Вы окажетесь в Станцах Рафаэля — парадных помещениях, которые расписал гений Возрождения.

Сикстинская капелла — место, где вершится история Католической церкви и где вас ждут шедевры Микеланджело.

Вы узнаете

Почему Микеланджело считал работу над росписью Сикстинской капеллы настоящим наказанием и какие скрытые послания исследователи до сих пор находят в этих росписях

Что общего между папой римским и Юлием Цезарем и почему короли преклоняли колени перед понтификами

Как проводятся выборы нового папы римского, почему святые отцы живут в Ватикане и всю ли правду нам об этом говорят

Как стать гражданином Ватикана и какие налоги придётся платить

И много другое!

Организационные детали