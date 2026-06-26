Представьте: дневная суета постепенно стихает, лучи заходящего солнца окрашивают стены папского дворца в золотые тона, а перед вами — фрески Микеланджело. Вы увидите знаменитые произведения искусства, парадные покои папы и убранство двориков. А мы поможем понять скрытые смыслы, расскажем об удивительных судьбах создателей шедевров.
Описание экскурсии
Дворы и скульптуры. Мы начнём с Бельведерского двора со смотровой площадкой на купол собора Святого Петра, увидим знаменитый Восьмиугольный дворик и заглянем в необычный двор Шишки с его бронзовой «Сферой в сфере».
Галереи и коллекции. Вы пройдёте по одному из самых впечатляющих коридоров Ватикана — галерее Географических карт. Ещё посмотрите на галереи Гобеленов (по эскизам Рафаэля) и Канделябров. Увидите зал Муз с Бельведерским торсом. Также посетите величественный зал Ротунда и Галерею современного искусства.
Покои. Вы окажетесь в Станцах Рафаэля — парадных помещениях, которые расписал гений Возрождения.
Сикстинская капелла — место, где вершится история Католической церкви и где вас ждут шедевры Микеланджело.
Вы узнаете
- Почему Микеланджело считал работу над росписью Сикстинской капеллы настоящим наказанием и какие скрытые послания исследователи до сих пор находят в этих росписях
- Что общего между папой римским и Юлием Цезарем и почему короли преклоняли колени перед понтификами
- Как проводятся выборы нового папы римского, почему святые отцы живут в Ватикане и всю ли правду нам об этом говорят
- Как стать гражданином Ватикана и какие налоги придётся платить
- И много другое!
Организационные детали
- Дополнительно на месте оплачиваются билеты в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу + аренда радиоприёмников с наушниками: €25 — взрослый, €15 — детский (7–18 лет), до 7 лет — бесплатно
- Мы не посещаем собор Святого Петра. В него можно зайти самостоятельно в другое время или день, вход — бесплатный
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и четверг в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Дети до 18 лет
|€35
|Стандартный
|€48
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Оттавиано - Сан-Пьетро»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Буонджорно! Меня зовут Олег, я лицензированный гид по Риму и Ватикану, и представитель команды профессиональных лицензированных гидов. Я живу в Риме с 1999 года и за это время город стал для
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Вечер в музеях Ватикана: тайны шедевров и Сикстинской капеллы»
Билеты
Групповая экскурсия по музеям Ватикана
Расшифровать шедевры Верхних галерей, Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: На Via Santamaura, 12
Расписание: в будние дни в 11:30, в субботу в 11:30 и 14:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€65 за билет
Билеты
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди)
О шедеврах, интригах и легендах Ватикана - просто, понятно и с юмором
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30 и 13:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€80 за билет
Билеты
Сикстинская капелла и музеи Ватикана - без очередей
Быстрый путь к шедеврам
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€65 за билет
Билеты
Ватикан - от пинакотеки до Сикстинской капеллы
Увидеть драгоценные оригиналы Рафаэля, Тициана, Караваджо и фрески Микеланджело
Начало: Перед входом в музеи Ватикана
2 июл в 09:30
4 июл в 14:30
€240 за всё до 5 чел.
€48 за человека