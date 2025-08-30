Мои заказы

Великолепный Рим: от обнажённых Наяд до шедевров Микеланджело

Ощутить ритм жизни Вечного Города там, где почти не бывает туристов
Я покажу вам Рим — настоящий. Погуляем вдали от толп, где чувствуется душа города. Поговорим о древних акведуках, которые до сих пор питают фонтаны. Зайдём в церкви, где хранятся шедевры Микеланджело, Бернини и Борромини.

После экскурсии у вас будет ощущение приключения из увлекательного исторического романа — тёплое, вдохновляющее и незабываемое!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Площадь Республики — одна из самых известных площадей Рима. Она окружена величественными зданиями, а в её сердце — скандальный фонтан с обнаженными Наядами: он был построен в конце 19 века и сразу же стал предметом обсуждений из-за откровенного изображения.

Церковь Санта-Мария-дельи-Анджели. Рассмотрим фасад величественного здания, которое сочетает элементы древнеримской архитектуры и ренессансного стиля.

Фонтан Моисея — он проведёт нас через историю акведуков Рима. Рассмотрим две скульптуры Моисея: одна украшает фонтан, а другая — произведение искусства великого Микеланджело.

Церковь Санта-Мария-делла-Виттория. Посетим знаменитую Капеллу Корнаро, где находится скульптура «Экстаз святой Терезы» Бернини. Это произведение раскроет перед вами глубину религиозных переживаний.

Фонтан Пчёл, известный среди римлян как фонтан мух. Вы услышите увлекательные легенды, связанные с его историей.

Площадь Барберини. Углубимся в её страшное прошлое и обсудим события, происходившие здесь.

Фонтан Тритона — эффектное творение Бернини, жемчужина декоративной скульптуры Рима.

Дворец Барберини. Рассмотрим интерьеры, которые славятся монументальными лестницами, и прогуляемся по саду.

Перекрёсток четырёх фонтанов. Каждый из фонтанов расскажет свою историю, связанную с античностью и мифологией.

Церковь Сан-Карло-алле-Кватро-Фонтане. Изучим шедевр Борромини и поймём, как его работы изменили архитектуру. Эта церковь отличается уникальным планом и впечатляющей игрой света.

Церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале. Исследуем волшебство барочной архитектуры. Церковь знаменита величественным фасадом и внутренним убранством, но особенно примечательна его архитектурная форма, вдохновлённая площадью Святого Петра.

Холм Квиринал. Здесь — Квиринальский дворец, резиденция президента Италии и смотровая площадка, откуда открывается захватывающий вид на город. Обсудим роль холма и дворца в истории Рима.

Район Монти. Окунёмся в атмосферу Рима с его узкими улочками, кафешками и магазинами.

Базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи — место, где пересекаются история, культура и искусство. Базилика знаменита скульптурой Микеланджело «Моисей», которую создали для захоронения папы Юлия II.

Колизей. Завершим нашу экскурсию у амфитеатра, обсуждая его значение в античности и современности.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Repubblica
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 225 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. В Риме живу более 15 лет и до сих пор не могу привыкнуть к его красоте. С радостью поделюсь с вами городскими легендами, историями и курьёзными сюжетами. С нетерпением жду нашей встречи.

G
Galina
30 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия по Риму и по его церквям. Хотя одна из церквей Баромини была закрыта на реконструкцию, все равно это не испортило полного впечатления от экскурсии. Татьяна очень интересно рассказывает, понимая, что конкретно может понравится путешествующему, умеет менять маршрут в соответствии от индивидуальных потребностей каждого, отвечает на любой вопрос. Очень много знает,я осталась очень довольной. Рекомендую каждому!

