Я покажу вам Рим — настоящий. Погуляем вдали от толп, где чувствуется душа города. Поговорим о древних акведуках, которые до сих пор питают фонтаны. Зайдём в церкви, где хранятся шедевры Микеланджело, Бернини и Борромини. После экскурсии у вас будет ощущение приключения из увлекательного исторического романа — тёплое, вдохновляющее и незабываемое!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Риме

Татьяна Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

Площадь Республики — одна из самых известных площадей Рима. Она окружена величественными зданиями, а в её сердце — скандальный фонтан с обнаженными Наядами: он был построен в конце 19 века и сразу же стал предметом обсуждений из-за откровенного изображения.

Церковь Санта-Мария-дельи-Анджели. Рассмотрим фасад величественного здания, которое сочетает элементы древнеримской архитектуры и ренессансного стиля.

Фонтан Моисея — он проведёт нас через историю акведуков Рима. Рассмотрим две скульптуры Моисея: одна украшает фонтан, а другая — произведение искусства великого Микеланджело.

Церковь Санта-Мария-делла-Виттория. Посетим знаменитую Капеллу Корнаро, где находится скульптура «Экстаз святой Терезы» Бернини. Это произведение раскроет перед вами глубину религиозных переживаний.

Фонтан Пчёл, известный среди римлян как фонтан мух. Вы услышите увлекательные легенды, связанные с его историей.

Площадь Барберини. Углубимся в её страшное прошлое и обсудим события, происходившие здесь.

Фонтан Тритона — эффектное творение Бернини, жемчужина декоративной скульптуры Рима.

Дворец Барберини. Рассмотрим интерьеры, которые славятся монументальными лестницами, и прогуляемся по саду.

Перекрёсток четырёх фонтанов. Каждый из фонтанов расскажет свою историю, связанную с античностью и мифологией.

Церковь Сан-Карло-алле-Кватро-Фонтане. Изучим шедевр Борромини и поймём, как его работы изменили архитектуру. Эта церковь отличается уникальным планом и впечатляющей игрой света.

Церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале. Исследуем волшебство барочной архитектуры. Церковь знаменита величественным фасадом и внутренним убранством, но особенно примечательна его архитектурная форма, вдохновлённая площадью Святого Петра.

Холм Квиринал. Здесь — Квиринальский дворец, резиденция президента Италии и смотровая площадка, откуда открывается захватывающий вид на город. Обсудим роль холма и дворца в истории Рима.

Район Монти. Окунёмся в атмосферу Рима с его узкими улочками, кафешками и магазинами.

Базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи — место, где пересекаются история, культура и искусство. Базилика знаменита скульптурой Микеланджело «Моисей», которую создали для захоронения папы Юлия II.

Колизей. Завершим нашу экскурсию у амфитеатра, обсуждая его значение в античности и современности.