«Торопись не спеша» говорил великий Римский император Август и именно под этим девизом пройдет наша обзорная прогулка 👣 по Риму, ведь именно это главный секрет счастливых и умеющих наслаждаться жизнью итальянцев. Вы обязательно проникнетесь этим прекрасным ритмом жизни и атмосферой самого загадочного города мира. Несмотря на размеренный темп вы увидите все самые известные достопримечательности 🏛️ Рима и я конечно расскажу вам о традициях, культуре, истории 📖 и быте этого города. Поделюсь самыми загадочными легендами, покажу самые красивые 🤩 церкви и тихие дворики. Научу вас ориентироваться в запутанных, на первый взгляд, улочках, и посоветую где попробовать лучшие итальянские блюда в городе.

Нашу прогулку мы начнем у Колизея- уникального сооружения Древнего мира, увидим место, где началась история Рима и где он был основан. Проходя через Римские Форумы я расскажу вам как жил город 🏙️ в далекие времена великой Империи. На площади Венеции вы узнаете как была основана современная Италия, какие секреты хранят все дворцы этой площади и покажу вам одну из лучших панорам на Вечный город.

Капитолийский холм откроет нам новые тайны античного Рима и гениальные творения Микеланджело.

Сквозь узкие улочки, спрятанные от глаз туристов фонтаны и дворцы мы отправимся на место убийства Гай Юлия Цезаря. Зайдем в одну из лучших джелатерий Рима. Оттуда мы попадем на площадь Навоны, погрузимся в тайны и перипетии Рима эпохи «барокко». По пути к самому древнему храму всех богов Пантеону мы заглянем в церковь ⛪, где находятся творения великого Караваджо. Остановимся у самой противоречивой скульптуры гениального Бернини и обязательно посмотрим на заколдованный и самый красивый фонтан ⛲ Треви.

Поговорим о противостоянии главных мастеров барокко, проходя мимо Дворца папы Барберини и немного поговорим о пересечении римской и русских культур на пути к финальной точки нашего путешествия –Испанской лестнице, спустившись по ней я с удовольствием расскажу вам, где попробовать свежую недорогую пасту, самый известный итальянский десерт 🍪 и дам лучшие советы по дальнейшему самостоятельному изучению Вечного города.