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Знакомство с Вечным городом

София Ш.
София Ш. – Гид из Рима
Знакомство с Вечным городом
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €55 за экскурсию

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Знакомство с Вечным городом
Знакомство с Вечным городом

Что вы увидите

  • Колизей – Римские Форумы- Площадь Венеции-Капиталийский холм-Фонтан Черепах- Ларго Арджентина- Площадь Навона - церковь Сан Луиджи дей Франчези - Пантеон – Обелиск Минервы - фонтан Треви-Дворец Барберини-Фонтан Тритона-Испанская лестница
«Торопись не спеша» говорил великий Римский император Август и именно под этим девизом пройдет наша обзорная прогулка 👣 по Риму, ведь именно это главный секрет счастливых и умеющих наслаждаться жизнью итальянцев. Вы обязательно проникнетесь этим прекрасным ритмом жизни и атмосферой самого загадочного города мира. Несмотря на размеренный темп вы увидите все самые известные достопримечательности 🏛️ Рима и я конечно расскажу вам о традициях, культуре, истории 📖 и быте этого города. Поделюсь самыми загадочными легендами, покажу самые красивые 🤩 церкви и тихие дворики. Научу вас ориентироваться в запутанных, на первый взгляд, улочках, и посоветую где попробовать лучшие итальянские блюда в городе.
Нашу прогулку мы начнем у Колизея- уникального сооружения Древнего мира, увидим место, где началась история Рима и где он был основан. Проходя через Римские Форумы я расскажу вам как жил город 🏙️ в далекие времена великой Империи. На площади Венеции вы узнаете как была основана современная Италия, какие секреты хранят все дворцы этой площади и покажу вам одну из лучших панорам на Вечный город.
Капитолийский холм откроет нам новые тайны античного Рима и гениальные творения Микеланджело.
Сквозь узкие улочки, спрятанные от глаз туристов фонтаны и дворцы мы отправимся на место убийства Гай Юлия Цезаря. Зайдем в одну из лучших джелатерий Рима. Оттуда мы попадем на площадь Навоны, погрузимся в тайны и перипетии Рима эпохи «барокко». По пути к самому древнему храму всех богов Пантеону мы заглянем в церковь ⛪, где находятся творения великого Караваджо. Остановимся у самой противоречивой скульптуры гениального Бернини и обязательно посмотрим на заколдованный и самый красивый фонтан ⛲ Треви.
Поговорим о противостоянии главных мастеров барокко, проходя мимо Дворца папы Барберини и немного поговорим о пересечении римской и русских культур на пути к финальной точки нашего путешествия –Испанской лестнице, спустившись по ней я с удовольствием расскажу вам, где попробовать свежую недорогую пасту, самый известный итальянский десерт 🍪 и дам лучшие советы по дальнейшему самостоятельному изучению Вечного города.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы на мороженное/воду/перекус
Начало
🚩 метро Colosseo, выход из метро напротив Колизея
Место завершения
🏁 Площадь Испании( Piazza di Spagna)
Знакомство с Вечным городом
Знакомство с Вечным городом
Знакомство с Вечным городом
Знакомство с Вечным городом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
София Ш.
София Ш.
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