Большой итальянский тур: 3 города, Тоскана и Тирренское море

Изучить Рим и Флоренцию, покататься по каналам Венеции, отдохнуть среди виноградников и на побережье
Бонджорно, Италия! Это путешествие идеально для знакомства со страной, ведь мы подобрали лучшие локации.

У вас будет несколько дней, чтобы вдоль и поперёк исследовать улочки Рима как самостоятельно, так и в
компании гида.

Затем мы отправимся в Тоскану с её бескрайними виноградниками, где вы полюбуетесь утончённой флорентийской архитектурой и отдохнёте на курорте Монтекатини-Терме.

Посетите Венецию, где сможете совершить традиционный для этого города ритуал — прокатиться по каналам, рассматривая острова, дворцы, соборы с воды. Завершающим штрихом будет безмятежная сиеста на побережье Тирренского моря.

А желающие смогут дополнить отпуск посещением Ватикана, Неаполя, Пизы и многих других городов — выбор факультативных экскурсий огромен.

Описание тура

Организационные детали

Данные ваших рейсов туда и обратно для организации трансфера необходимо отправить организатору до понедельника недели заезда.

Программа тура по дням

1 день

Чао, Италия

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Сегодня ничего не планируем — экскурсионная программа начнётся завтра.

2 день

Прогулки по Риму, факультативно - Капитолийский холм, вечерняя экскурсия

Позавтракаем и отправимся гулять по Вечному городу. Вы увидите площадь Пьяцца Навона, Пантеон, Колизей, форум и другие достопримечательности. По завершении экскурсии — самостоятельный отдых.

По желанию и за доплату в этот день: прогулка на Капитолийский холм, променад по вечернему Риму.

3 день

Свободный день в Риме или поездка в Неаполь и Помпеи

Весь день будет свободен. Вы сможете самостоятельно исследовать римские улочки, попробовать пиццу и пасту, посетить музеи.

По желанию и за доплату в этот день: поездка в Неаполь и Помпеи.

4 день

Переезд в Тоскану, факультативно - экскурсия в Ватикан

После завтрака будет свободное время в Риме, а затем поедем в Тоскану с её бескрайними виноградниками. По пути заглянем на винодельню, где можно продегустировать вина и закуски. А ночевать будем на курорте Монтекатини-Терме.

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в Ватикан с посещением собора Святого Петра.

5 день

Свободный день в Монтекатини-Терме или поездка в Пизу, Сиену и Сан-Джиминьяно

Этот день вы сможете провести в Тоскане по своему усмотрению.

По желанию и за доплату в этот день: посещение городов Пиза, Сиена и Сан-Джиминьяно.

6 день

Экскурсия по Флоренции, факультативно - посещение галереи Уффици

После завтрака поедем во Флоренцию. По прибытии вы познакомитесь с архитектурными жемчужинами в историческом центре города — площадями, соборами, усыпальницами Микеланджело, Макиавелли, Галилея. Будет свободное время для самостоятельных прогулок, а затем доберёмся в регион Венето, где останемся ночевать.

По желанию и за доплату в этот день: визит в галерею Уффици.

7 день

День в Венеции, дополнительные экскурсии на выбор

Позавтракав, отправимся в Венецию. Катаясь по каналам, увидим главные достопримечательности — набережные, соборы, острова, дворцы. Вечером вернёмся в Рим.

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия «Легенды и мифы Венеции», посещение площади Святого Марка, поездка на остров Святого Лазаря.

8 день

Свободный день в Риме или поездка в Неми и Кастель-Гандольфо

Этот день вы можете провести в Вечном городе по своему вкусу.

По желанию и за доплату в этот день: поездка в клубничный город Неми, на одноимённое озеро и в Кастель-Гандольфо.

9 день

Переезд на побережье

После завтрака переберёмся в другой отель в окрестностях Рима. Поселимся на побережье Тирренского моря и будем отдыхать.

10 день

Свободный день

Отдыхаем у моря и никуда не спешим.

11 день

Самостоятельный отдых

Наслаждаемся Тирренским морем и ничего не планируем.

12 день

Аривидерчи, Италия

Проводим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении€1175
1-местное проживание€1730
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по программе
  • Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
  • Экскурсии с лицензированным русскоговорящим гидом в Риме, Флоренции, Венеции
Что не входит в цену
  • Билеты в Рим и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Наушники - €16 за весь тур
  • Кораблик по каналам Венеции - €40
  • Посещение смотровой Пьяццале Микеланджело - €5
  • Налоги в отелях (чел. /сутки) - в Риме €6, в Монтекатини-Терме от €1,5, в Венето от €2,4
  • Чаевые водителю - €10
  • Виза
  • По желанию:
  • 1-местное размещение
  • Повышение категории отеля
  • Выбор ряда в автобусе - €10-50
  • Экскурсия по вечернему Риму - €35
  • Экскурсия на Капитолийский холм - €15
  • Поездка в Неаполь и Помпеи - €70
  • Входной билет в Помпеи - €18
  • Посещение Ватикана с экскурсией в собор Святого Петра - €15
  • Поездка в Сиену и Сан-Джиминьяно - €70
  • Поездка в Пизу - €55
  • Посещение галереи Уффици - €67
  • Поездка на остров Святого Лазаря - €40
  • Экскурсия «Легенды и мифы Венеции» - €25
  • Экскурсия по площади Сан-Марко и Сан-Салвадоре - €25
  • Поездка в клубничный город Неми, Кастель-Гандольфо и на озеро Неми - €55
Место начала и завершения?
Рим, аэропорт Фьюмичино или Чампино, любой рейс
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

