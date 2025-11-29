У вас будет несколько дней, чтобы вдоль и поперёк исследовать улочки Рима как самостоятельно, так и в
Описание тура
Организационные детали
Данные ваших рейсов туда и обратно для организации трансфера необходимо отправить организатору до понедельника недели заезда.
Программа тура по дням
Чао, Италия
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Сегодня ничего не планируем — экскурсионная программа начнётся завтра.
Прогулки по Риму, факультативно - Капитолийский холм, вечерняя экскурсия
Позавтракаем и отправимся гулять по Вечному городу. Вы увидите площадь Пьяцца Навона, Пантеон, Колизей, форум и другие достопримечательности. По завершении экскурсии — самостоятельный отдых.
По желанию и за доплату в этот день: прогулка на Капитолийский холм, променад по вечернему Риму.
Свободный день в Риме или поездка в Неаполь и Помпеи
Весь день будет свободен. Вы сможете самостоятельно исследовать римские улочки, попробовать пиццу и пасту, посетить музеи.
По желанию и за доплату в этот день: поездка в Неаполь и Помпеи.
Переезд в Тоскану, факультативно - экскурсия в Ватикан
После завтрака будет свободное время в Риме, а затем поедем в Тоскану с её бескрайними виноградниками. По пути заглянем на винодельню, где можно продегустировать вина и закуски. А ночевать будем на курорте Монтекатини-Терме.
По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в Ватикан с посещением собора Святого Петра.
Свободный день в Монтекатини-Терме или поездка в Пизу, Сиену и Сан-Джиминьяно
Этот день вы сможете провести в Тоскане по своему усмотрению.
По желанию и за доплату в этот день: посещение городов Пиза, Сиена и Сан-Джиминьяно.
Экскурсия по Флоренции, факультативно - посещение галереи Уффици
После завтрака поедем во Флоренцию. По прибытии вы познакомитесь с архитектурными жемчужинами в историческом центре города — площадями, соборами, усыпальницами Микеланджело, Макиавелли, Галилея. Будет свободное время для самостоятельных прогулок, а затем доберёмся в регион Венето, где останемся ночевать.
По желанию и за доплату в этот день: визит в галерею Уффици.
День в Венеции, дополнительные экскурсии на выбор
Позавтракав, отправимся в Венецию. Катаясь по каналам, увидим главные достопримечательности — набережные, соборы, острова, дворцы. Вечером вернёмся в Рим.
По желанию и за доплату в этот день: экскурсия «Легенды и мифы Венеции», посещение площади Святого Марка, поездка на остров Святого Лазаря.
Свободный день в Риме или поездка в Неми и Кастель-Гандольфо
Этот день вы можете провести в Вечном городе по своему вкусу.
По желанию и за доплату в этот день: поездка в клубничный город Неми, на одноимённое озеро и в Кастель-Гандольфо.
Переезд на побережье
После завтрака переберёмся в другой отель в окрестностях Рима. Поселимся на побережье Тирренского моря и будем отдыхать.
Свободный день
Отдыхаем у моря и никуда не спешим.
Самостоятельный отдых
Наслаждаемся Тирренским морем и ничего не планируем.
Аривидерчи, Италия
Проводим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|€1175
|1-местное проживание
|€1730
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по программе
- Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
- Экскурсии с лицензированным русскоговорящим гидом в Риме, Флоренции, Венеции
Что не входит в цену
- Билеты в Рим и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- Наушники - €16 за весь тур
- Кораблик по каналам Венеции - €40
- Посещение смотровой Пьяццале Микеланджело - €5
- Налоги в отелях (чел. /сутки) - в Риме €6, в Монтекатини-Терме от €1,5, в Венето от €2,4
- Чаевые водителю - €10
- Виза
- По желанию:
- 1-местное размещение
- Повышение категории отеля
- Выбор ряда в автобусе - €10-50
- Экскурсия по вечернему Риму - €35
- Экскурсия на Капитолийский холм - €15
- Поездка в Неаполь и Помпеи - €70
- Входной билет в Помпеи - €18
- Посещение Ватикана с экскурсией в собор Святого Петра - €15
- Поездка в Сиену и Сан-Джиминьяно - €70
- Поездка в Пизу - €55
- Посещение галереи Уффици - €67
- Поездка на остров Святого Лазаря - €40
- Экскурсия «Легенды и мифы Венеции» - €25
- Экскурсия по площади Сан-Марко и Сан-Салвадоре - €25
- Поездка в клубничный город Неми, Кастель-Гандольфо и на озеро Неми - €55