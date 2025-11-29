Позавтракаем и отправимся гулять по Вечному городу. Вы увидите площадь Пьяцца Навона, Пантеон, Колизей, форум и другие достопримечательности. По завершении экскурсии — самостоятельный отдых.

По желанию и за доплату в этот день: прогулка на Капитолийский холм, променад по вечернему Риму.