Ирина проводит ещё 4 экскурсии

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Познакомиться с городом с точки зрения богатой христианской истории

Ирина
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Ирина – ваш гид
Главная христианская реликвия Турина — плащаница Спасителя, но во всём городе сыщется ещё много интересных религиозных объектов и, главное, историй, связанных с ними.

Я приглашаю вас посетить туринские церкви и соборы, прекрасные архитектурно, поговорить о христианском наследии, о чудесах и мирской жизни в этом итальянском городе.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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История Турина, Плащаница и христианское наследие
История Турина, Плащаница и христианское наследие

Что вас ожидает

Турин известен всему христианскому миру благодаря тому, что здесь с 1578 года хранится Плащаница Спасителя. По правилам, Плащаница выставляется один раз в четверть века, последний раз такое событие произошло в 2010 году – тогда её сумели увидеть более двух миллионов человек. В последний раз её выставляли с 19 апреля по 24 июня 2015 года в честь визита Папы Римского, к двухсотлетию рождения покровителя города San Giovanni Bosco.

Я приглашаю узнать Турин с точки зрения его христианской истории, посмотреть соборы и церкви, погрузиться в их истории, поговорить о реликвиях, о плащанице, о чудесах, о жизни здесь.

Мы увидим:

  • церковь Святого Лаврентия
  • собор Гран Мадре ди Дио
  • базилика Суперга
  • аббатство Святого Антонина
  • монастырь Святого Михаила
  • и многое другое.

История Турина, Плащаница и христианское наследие
История Турина, Плащаница и христианское наследие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Больше 20 лет я живу в Италии. Я настоящий фанат этой страны! Я люблю свою работу, люблю город в котором живу, не перестаю ежедневно удивляться разнообразию истории и культуры Италии. Буду рада и с вами поделиться этой любовью.
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Ирина проводит ещё 4 экскурсии

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