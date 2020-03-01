Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Главная христианская реликвия Турина — плащаница Спасителя, но во всём городе сыщется ещё много интересных религиозных объектов и, главное, историй, связанных с ними. Я приглашаю вас посетить туринские церкви и соборы, прекрасные архитектурно, поговорить о христианском наследии, о чудесах и мирской жизни в этом итальянском городе.

Что вас ожидает

Турин известен всему христианскому миру благодаря тому, что здесь с 1578 года хранится Плащаница Спасителя. По правилам, Плащаница выставляется один раз в четверть века, последний раз такое событие произошло в 2010 году – тогда её сумели увидеть более двух миллионов человек. В последний раз её выставляли с 19 апреля по 24 июня 2015 года в честь визита Папы Римского, к двухсотлетию рождения покровителя города San Giovanni Bosco.

Я приглашаю узнать Турин с точки зрения его христианской истории, посмотреть соборы и церкви, погрузиться в их истории, поговорить о реликвиях, о плащанице, о чудесах, о жизни здесь.

Мы увидим: