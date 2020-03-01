Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Турин известен всему христианскому миру благодаря тому, что здесь с 1578 года хранится Плащаница Спасителя. По правилам, Плащаница выставляется один раз в четверть века, последний раз такое событие произошло в 2010 году – тогда её сумели увидеть более двух миллионов человек. В последний раз её выставляли с 19 апреля по 24 июня 2015 года в честь визита Папы Римского, к двухсотлетию рождения покровителя города San Giovanni Bosco.
Я приглашаю узнать Турин с точки зрения его христианской истории, посмотреть соборы и церкви, погрузиться в их истории, поговорить о реликвиях, о плащанице, о чудесах, о жизни здесь.
Мы увидим:
церковь Святого Лаврентия
собор Гран Мадре ди Дио
базилика Суперга
аббатство Святого Антонина
монастырь Святого Михаила
и многое другое.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Больше 20 лет я живу в Италии. Я настоящий фанат этой страны! Я люблю свою работу, люблю город в котором живу, не перестаю ежедневно удивляться разнообразию истории и культуры Италии. Буду рада и с вами поделиться этой любовью.
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
Заповедная природа, чистейший воздух, головокружительные ландшафты и интереснейшие населённые пункты — отправьтесь в путешествие по прекрасным итальянским Альпам! Вы побываете в монастыре Св.Михаила, откуда полюбуетесь панорамой Турина, заедете в средневековую деревню Эскиль, на куророт Сестриер и даже во Францию — в город-крепость Бриансон. А я расскажу об истории каждого интересного места и особенностях северной Италии.
«Осадить» город и увидеть всё самое интересное на его улицах и в музеях
Узнать всё про Турин, его ритм и образ жизни — вот зачем стоит идти со мной на экскурсию! Вы погрузитесь в историю города, посетите со мной интереснейшие музеи мира, попробуете вина Пьемонта, увидите причудливый дворец — гибрид барокко и средневековой крепости — и прочувствуете Турин как место, где всё самое лучшее!
Насладиться пейзажами Пьемонта и его знаменитыми деликатесами
Спросите итальянца о Пьемонте, что ему придет на ум? В первую очередь — вина, сыры, вкуснейшие колбасы и невероятно живописные места, с которыми связаны любопытнейшие истории. Приглашаю вас отправиться из Турина в путешествие по Бароло за местными деликатесами и красотами! Вы познакомитесь с историей виноделия, посетите замок маркизов и Музей штопоров, продегустируете винтажное вино и отведаете лучшие блюда пьемонтской кухни.
Увидеть роскошное наследие пригородов Турина и погрузиться в хитросплетение интриг прошлого
Вам откроется целый ряд королевских резиденций — охотничий дворец и летние имения с шикарными парками, в которых вы увидите прообразы парижского Версаля и даже Ливадийского дворца в Крыму. Вы узнаете, кто здесь жил и гостил, какие события тут происходили, и просто насладитесь великолепием архитектуры и местных пейзажей.