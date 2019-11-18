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Исследовать главные достопримечательности одного из самых загадочных и красивых городов Италии

Inna
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Inna – ваш гид
Вы пройдете по знаковым местам волшебного Турина, расположенного у подножия Альп.

Насладитесь элегантной архитектурой, оцените работу лучших мастеров эпохи барокко и продегустируете традиционный местный напиток в старинной кофейне.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!

Что вас ожидает

Шедевры династии Савойя
Во время насыщенной прогулки вы впечатлитесь красотой великолепных дворцов, церквей и площадей, над созданием которых работали выдающиеся архитекторы своего времени: Асканио Виттоцци, Гурино Гуарини и Филиппо Юварра. Мы встретимся в самом сердце города — на пьяцца Кастелло, где вы увидите резиденции династии Савойя: палаццо Мадама, Королевский дворец и прекрасную церковь Сан Лоренцо.

Римский период и Кафедральный собор
Мы отправимся в археологическую зону, где я покажу вам руины римской цивилизации: античный театр и вход в древний город. А также раскрою интересные факты о создании римской колонии Августа Тауринорум. Далее мы перейдем на пьяцца Сан-Джованни, где находится Кафедральный собор города. Вы узнаете, когда и кем он был построен и какую реликвию христианского мира по сей день хранит в своих стенах.

Турин — столица шоколада
Я покажу вам городской «салон» — площадь Сан-Карло с историческими кафе и церквями-близнецами начала XVII века. Вы услышите, почему Турин является столицей шоколада и, по желанию, насладитесь чашечкой кофе или типичного туринского напитка в атмосфере роскошных интерьеров.

«Визитная карточка» Турина и панорама города с высоты
Вы увидите Египетский музей и роскошный дворец Кариньяно, где жили принцы династии Савойя. Через площадь Карло Альберто выйдете к символу Турина — башне Моле-Антонеллиана. Пройдете под знаменитыми портиками, построенными по желанию королевы, и, наконец, окажетесь на самой большой площади города, откуда вам откроется невероятно красивый вид на церковь Гран-Мадре и виллу Королевы.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещение дворцов, замков и музеев — о них я рассказываю снаружи. Мы заходим только в храмы, где в настоящий момент бесплатный вход.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!
Добро пожаловать в Турин!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Inna
Inna
Здравствуйте! Я Инна, живу в Турине десять лет и работаю лицензированным гидом. Люблю путешествия и активный отдых. Приглашаю вас открыть для себя Турин — яркую звезду на карте прекрасной Италии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 ноября 2019
Экскурсия была просто шикарная! Классно, когда гид не просто профессионал своего дела, но и очень душевный человек и прекрасный собеседник😊. Инна сразу понимает ваши вкусы и пожелания и всегда подстраивается под гостя . Благодаря ей, мы влюбились в Турин и вернёмся сюда обязательно👏. Мария и Светлана

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