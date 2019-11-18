Что вас ожидает

Шедевры династии Савойя

Во время насыщенной прогулки вы впечатлитесь красотой великолепных дворцов, церквей и площадей, над созданием которых работали выдающиеся архитекторы своего времени: Асканио Виттоцци, Гурино Гуарини и Филиппо Юварра. Мы встретимся в самом сердце города — на пьяцца Кастелло, где вы увидите резиденции династии Савойя: палаццо Мадама, Королевский дворец и прекрасную церковь Сан Лоренцо.

Римский период и Кафедральный собор

Мы отправимся в археологическую зону, где я покажу вам руины римской цивилизации: античный театр и вход в древний город. А также раскрою интересные факты о создании римской колонии Августа Тауринорум. Далее мы перейдем на пьяцца Сан-Джованни, где находится Кафедральный собор города. Вы узнаете, когда и кем он был построен и какую реликвию христианского мира по сей день хранит в своих стенах.

Турин — столица шоколада

Я покажу вам городской «салон» — площадь Сан-Карло с историческими кафе и церквями-близнецами начала XVII века. Вы услышите, почему Турин является столицей шоколада и, по желанию, насладитесь чашечкой кофе или типичного туринского напитка в атмосфере роскошных интерьеров.

«Визитная карточка» Турина и панорама города с высоты

Вы увидите Египетский музей и роскошный дворец Кариньяно, где жили принцы династии Савойя. Через площадь Карло Альберто выйдете к символу Турина — башне Моле-Антонеллиана. Пройдете под знаменитыми портиками, построенными по желанию королевы, и, наконец, окажетесь на самой большой площади города, откуда вам откроется невероятно красивый вид на церковь Гран-Мадре и виллу Королевы.