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Медузе, Улиссе и многих других.



Экскурсия предлагает не только знакомство с богами Древней Греции, но и выполнение интересных заданий, которые помогут детям лучше понять и запомнить мифологические сюжеты.



В ходе квеста маленькие путешественники узнают, какие сокровища можно было купить за золотой дукат 500 лет назад, и кто из богинь был выбран Парисом. Это уникальная возможность для детей взглянуть на историю через призму игры и творчества