Приключение начинается в археологическом музее Венеции, где дети станут главными героями квеста, погружаясь в мир древнегреческих мифов и легенд. В игровой форме они познакомятся с историями о Дедале и Икаре,
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание квеста
Что вас ожидает
- Ребята познакомятся с греческими мифами и легендами — о Дедале и Икаре, Медузе, Улиссе и многих других. Мы обсудим 10-15 богов Древней Греции.
- Выполнят интересные задания. Например, в зале греческих скульптур найдут бюст Афины. А я расскажу легенду о том, как боги разгневались на Медузу за осквернение храма и приказали Афине наказать её.
- В монетном зале узнают, что 500 лет назад можно было купить за один золотой дукат и как выглядела зарплата средневекового кондотьера — предводителя военного отряда.
- Увидят один из самых интересных и старинных экспонатов музея — скульптуру Афины, Аполлона и Зевса. Выяснят, кто и как создал этот шедевр, а ещё какую роль играли эти боги в древнегреческой культуре.
- Поймут, кого из 3 богинь выбрал Парис: Геру, Афину или Афродиту.
- По пути будут рисовать, искать в книге выход из лабиринта Минотавра, решать ребус.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: €30/взрослый, €15/детский.
- Экскурсия рассчитана на детей с 4 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив музея Коррер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 679 туристов
Я гид-экскурсовод с лицензией по Венеции и островам лагуны. Окончила университет по архитектуре в Италии. Помогу вам открыть красоту и неповторимость Республики Святого Марка. Провожу обзорные экскурсии по Венеции, подробно знакомлю с музеями и дворцами, организую поездки на острова Мурано и Бурано.Задать вопрос
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