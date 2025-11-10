Превратите обычную прогулку в настоящую фотоэкспедицию по самым живописным местам Венеции! Вы откроете ключевые достопримечательности и скрытые уголки города, которые идеально подходят для ярких и запоминающихся снимков.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулкиПревратите обычную прогулку в настоящую фото-экспедицию по самым живописным местам Венеции! Вы откроете ключевые достопримечательности и скрытые уголки города, которые идеально подходят для захватывающих снимков. Локации и достопримечательности фото-тура по Венеции Мост Риальто Символ Венеции и один из старейших мостов через Гранд Канал. Его изящные арки и открывающийся вид на сверкающие воды канала создают идеальные условия для фотографий. Здесь путешественники смогут почувствовать пульс города, наблюдая за гондолами и лодками, оживляющими эту живописную панораму. Площадь Святого Марка Центральное место Венеции, окруженное архитектурными шедеврами. Площадь известна величественным Собором Святого Марка с его уникальными куполами и золотыми мозаиками, отражающими богатство византийского стиля. Готический Дворец Дожей и Кампанила дополняют атмосферу. Каждая деталь здесь словно создана для вдохновляющих снимков. Scala Contarini del Bovolo Уникальная винтовая лестница XV века, спрятанная в тихом уголке города. Ее причудливый дизайн, изящные арки и панорамный вид на город с верхнего этажа делают это место настоящей находкой для любителей необычных фото. Скрытые улочки и каналы Венеции Уединенные уголки города, где путешественники смогут увидеть повседневную жизнь местных жителей. Узкие улочки с красочными домами, миниатюрные мостики и гондольеры, проплывающие мимо, позволяют окунуться в атмосферу подлинной Венеции и сделать кадры, полные уюта и романтики. Путешествие по Гранд Каналу Короткая поездка на лодке открывает живописные виды на дворцы, которые стоят прямо у воды. Это уникальный шанс почувствовать себя частью венецианской жизни и увидеть город с того ракурса, с которого его задумывали. Chiesa di Santa Maria della Salute Элегантный барочный храм, стоящий на берегу Гранд Канала. Его белоснежный фасад и купола создают гармоничный контраст с голубым небом и водной гладью. Здесь путешественники смогут сделать классические кадры Венеции, запечатлев историю и великолепие архитектуры. Мост Академии Один из немногих деревянных мостов Венеции, с которого открывается панорамный вид на Гранд Канал. Это культовая точка для съемки, откуда можно запечатлеть гондолы, дворцы и удивительную красоту заката над каналом. Чем это интересно? Каждая из локаций подчеркивает уникальность Венеции: её богатую историю, художественное наследие и неповторимую атмосферу. Путешественники смогут не только запечатлеть красоту города, но и почувствовать его душу через детали — от архитектуры до жизни на узких улицах и каналах. Что будет происходить? Гид проведет группу по заранее продуманному маршруту, рассказывая интересные факты и подсказывая лучшие ракурсы для фотографий. Участники будут останавливаться в ключевых точках, изучать достопримечательности, наслаждаться моментами и делиться впечатлениями с единомышленниками. Все это создаст атмосферу погружения и вдохновения, позволяя каждому путешественнику унести с собой не только фотографии, но и незабываемые эмоции.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Риальто
- Площадь Святого Марка
- Scala Contarini del Bovolo
- Гранд Канал
- Санта-Мария-делла-Салюте
- Мост Академии
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Услуги фотографа
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
