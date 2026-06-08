В неприметной церкви Лидо уже больше 9 веков хранится важная святыня — примерно пятая часть мощей Николая Чудотворца.
Вы узнаете, как святой жил, как реликвия попала на остров и какие чудеса зафиксированы при вскрытии раки. А также познакомитесь с жизнью нетуристической Венеции.
Вы узнаете, как святой жил, как реликвия попала на остров и какие чудеса зафиксированы при вскрытии раки. А также познакомитесь с жизнью нетуристической Венеции.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- церковь Сан-Николо-аль-Лидо, основанную в раннем Средневековье
- античный мозаичный пол, которому больше 1000 лет, и колокола 16 века
- раку с мощами Николая Чудотворца
Вы узнаете:
- о жизни святого в 4 веке
- перемещении мощей из Ликии во время Первого крестового похода
- вскрытии саркофага с мощами и чудесах, зафиксированных при этом
- других венецианских реликвиях: мощах святых Луции, Теодора, Иоанна, Валентина
- самом острове Лидо, где живёт четверть населения города
А также сможете бесплатно оставить записку для молитвы.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается проезд на автобусе по острову Лидо — €1,5
- Также можем встретиться на площади Святого Марка. В этом случае дополнительно понадобится билет на корабль — €20,5 в обе стороны
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Лидо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 970 туристов
Я гид-экскурсовод с лицензией по Венеции и островам лагуны. Окончила университет по архитектуре в Италии. Помогу вам открыть красоту и неповторимость Республики Святого Марка. Провожу обзорные экскурсии по Венеции, подробно знакомлю с музеями и дворцами, организую поездки на острова Мурано и Бурано.
Входит в следующие категории Венеции
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