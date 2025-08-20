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Мини-группа
до 2 чел.
Романтический круиз по Венецианской лагуне с ужином на борту галеона
Начало: Рива С. Биасио, 2148, 30122 Венеция ВЕ, Италия
«Незабываемый круиз в атмосфере истории Начните своё путешествие с встречи у Военно-морского музея Венеции и садитесь за столик на борту венецианского галеона»
€110 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на озеро Гарда из Венеции: поезд и теплоход
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День на парусной яхте с закусками и вином
Начало: Джудекка
«На яхте имеется 3 каюты и гостиная, уборная и горячий душ внутри и снаружи, кухонная плита и холодильник • На катамаране Lagoon 45 цена под запрос • Экскурсия рекомендуется с апреля по октябрь»
Расписание: По договоренности с туристом
€390 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Волшебный опыт на прекрасном судне. Еда, персонал и атмосфера — всё было невероятным. Определённо рекомендую, если вы посещаете Венецию.
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А
Еда была великолепной, а экипаж очень услужливым
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Э
Гиды были очень поддерживающими. Это было весело, с отличной едой. Отличный опыт!
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Л
Прекрасный вечерний круиз. Обслуживание дружелюбное и очень профессиональное. Еда была отличной и превзошла наши ожидания. Все блюда красиво поданы и сопровождаются вином. Отличное соотношение цена-качество. Рекомендуем на 100%!
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Д
Фантастический тур! Мы очень довольны, что забронировали — всё было прекрасно: от самого судна до атмосферы, украшения столов, еды и персонала. Рекомендуем всем, спасибо!
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Всего 5 отзывов в Венеции в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2026
Сейчас в Венеции в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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