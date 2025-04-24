Экскурсия: Собор Сан-Марко и Дворец дожей

Пропустите очереди за билетами на экскурсию по Золотой базилике Святого Марка и готическому Дворцу дожей, где вы увидите 1000 лет истории. Откройте для себя Тюрьмы, Мост Вздохов и Историческую галерею.
Экскурсия: Собор Сан-Марко и Дворец дожей
Экскурсия: Собор Сан-Марко и Дворец дожей
Экскурсия: Собор Сан-Марко и Дворец дожей
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Насладитесь лучшими местами Венеции в небольшой группе с гидом и посетите три самых знаковых памятника города: Собор Святого Марка, Мост Вздохов и Дворец Дожей. Пройдите мимо длинных очередей снаружи с нашими билетами без очереди, чтобы сэкономить драгоценное время. Откройте для себя внушительный Дворец Дожей с его великолепными комнатами и сотнями шедевров. Здесь Дож и его Совет управляли судьбой тысячелетней истории Республики. Проживите это вместе с гидом, который покажет вам залы власти, погружая вас в совершенно особый исторический контекст: европейское Средневековье и последующие столетия. Затем перейдите по всемирно известному Мосту Вздохов и посетите влажные и темные тюрьмы Пьомби. Их название происходит от предположения, что заключенные вздыхали, глядя на последний вид прекрасной Венеции через окно, прежде чем их отводили в камеры. Ваш опытный местный гид откроет вам главный зал и сияющие золотые нефы собора Святого Марка. Узнайте об истории произведений искусства, украшающих церковь, и, если это включено в выбранный вами вариант посещения, посетите музей Базилики. Полюбуйтесь захватывающим видом на площадь Святого Марка, сердце Венеции, с террасы Базилики. Продолжите свое путешествие с захватывающим опытом виртуальной реальности в Галерее истории Венеции. С гарнитурой виртуальной реальности время летит незаметно, открывая площадь Сан-Марко и ее знаковые памятники такими, какими они были когда-то. Представьте себе, как Базилика превратилась в частную часовню дожей, а Дворец дожей — в средневековую крепость! Если вы выберете этот вариант, после посещения Дворца дожей и Базилики вы сможете подняться на лифте на Кампанилу Святого Марка, самую высокую точку города, откуда открывается захватывающий вид на Венецию, Гранд-канал, острова и лагуну. Вы получите нашего эксклюзивного виртуального помощника Марко Поло с аудиогидом и цифровой картой Венеции для загрузки на ваш телефон, которые всегда будут у вас под рукой. Этот гид на базе искусственного интеллекта, обученный с учетом местных особенностей Венеции, будет сопровождать вас на протяжении всего пребывания, помогая исследовать город как настоящий венецианец. Важная информация: Возьмите с собой:

• Комфортная обувь Запрещено:

Домашние животные • Шорты • Чемоданы и большие сумки • Короткие юбки • Майки • Рюкзаки • По воскресеньям, праздничным дням и незапланированным религиозным торжествам посещение запланировано с прямым доступом на террасу и в музей Сан-Марко на первом этаже, откуда частично можно увидеть мозаики • Pala D'Oro не включен в экскурсию • Библиотека Марчиана закрыта по воскресеньям • Для входа в базилику необходимо соблюдать дресс-код • В некоторые дни высокой явки или по другим непредвиденным причинам время ожидания для доступа в базилику Сан-Марко может быть больше ожидаемого.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Подростки от 6 до 14 летот €66
Взрослые от 15 до 99 летот €84.50
Дети младше 5 летот €0

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Собор Святого Марка
  • Дворец дожей, Венеция
  • Мост вздохов, Венеция
  • Новые тюрьми
Что включено
  • Местный гид
  • Билет на катание по канатной дороге в Собор Святого Марка
  • Билет на посещение Дворца дожей без очереди, включая Мост Вздохов и Тюрьмы
  • Билет на посещение Музея Коррер, Археологического музея и Библиотеки Марчиана без очереди
  • Опыт виртуальной реальности в Галерее истории Венеции
  • Аудиоприемники для групп от 10 человек
  • Доступ на террасу Соборной церкви и в Музей Святого Марка (если выбрана соответствующая опция)
  • Вход на Колокольню (если выбрана соответствующая опция)
Что не входит в цену
  • Прогулка на гондоле
  • Обед
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Еда и напитки
  • Экскурсия с гидом по музею Коррер, археологическому музею и библиотеке Марчиана
  • Экскурсия с гидом по колокольне
Место начала и завершения?
Calle S. Gallo, 1093/b, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Комфортная обувь
  • Запрещено:
  • Домашние животные
  • Шорты
  • Чемоданы и большие сумки
  • Короткие юбки
  • Майки
  • Рюкзаки
  • По воскресеньям, праздничным дням и незапланированным религиозным торжествам посещение запланировано с прямым доступом на террасу и в музей Сан-Марко на первом этаже, откуда частично можно увидеть мозаики
  • Pala D’Oro не включен в экскурсию
  • Библиотека Марчиана закрыта по воскресеньям
  • Для входа в базилику необходимо соблюдать дресс-код
  • В некоторые дни высокой явки или по другим непредвиденным причинам время ожидания для доступа в базилику Сан-Марко может быть больше ожидаемого
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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