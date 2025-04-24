Пропустите очереди за билетами на экскурсию по Золотой базилике Святого Марка и готическому Дворцу дожей, где вы увидите 1000 лет истории. Откройте для себя Тюрьмы, Мост Вздохов и Историческую галерею.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Насладитесь лучшими местами Венеции в небольшой группе с гидом и посетите три самых знаковых памятника города: Собор Святого Марка, Мост Вздохов и Дворец Дожей. Пройдите мимо длинных очередей снаружи с нашими билетами без очереди, чтобы сэкономить драгоценное время. Откройте для себя внушительный Дворец Дожей с его великолепными комнатами и сотнями шедевров. Здесь Дож и его Совет управляли судьбой тысячелетней истории Республики. Проживите это вместе с гидом, который покажет вам залы власти, погружая вас в совершенно особый исторический контекст: европейское Средневековье и последующие столетия. Затем перейдите по всемирно известному Мосту Вздохов и посетите влажные и темные тюрьмы Пьомби. Их название происходит от предположения, что заключенные вздыхали, глядя на последний вид прекрасной Венеции через окно, прежде чем их отводили в камеры. Ваш опытный местный гид откроет вам главный зал и сияющие золотые нефы собора Святого Марка. Узнайте об истории произведений искусства, украшающих церковь, и, если это включено в выбранный вами вариант посещения, посетите музей Базилики. Полюбуйтесь захватывающим видом на площадь Святого Марка, сердце Венеции, с террасы Базилики. Продолжите свое путешествие с захватывающим опытом виртуальной реальности в Галерее истории Венеции. С гарнитурой виртуальной реальности время летит незаметно, открывая площадь Сан-Марко и ее знаковые памятники такими, какими они были когда-то. Представьте себе, как Базилика превратилась в частную часовню дожей, а Дворец дожей — в средневековую крепость! Если вы выберете этот вариант, после посещения Дворца дожей и Базилики вы сможете подняться на лифте на Кампанилу Святого Марка, самую высокую точку города, откуда открывается захватывающий вид на Венецию, Гранд-канал, острова и лагуну. Вы получите нашего эксклюзивного виртуального помощника Марко Поло с аудиогидом и цифровой картой Венеции для загрузки на ваш телефон, которые всегда будут у вас под рукой. Этот гид на базе искусственного интеллекта, обученный с учетом местных особенностей Венеции, будет сопровождать вас на протяжении всего пребывания, помогая исследовать город как настоящий венецианец. Важная информация: Возьмите с собой:
• Комфортная обувь Запрещено:
Домашние животные • Шорты • Чемоданы и большие сумки • Короткие юбки • Майки • Рюкзаки • По воскресеньям, праздничным дням и незапланированным религиозным торжествам посещение запланировано с прямым доступом на террасу и в музей Сан-Марко на первом этаже, откуда частично можно увидеть мозаики • Pala D'Oro не включен в экскурсию • Библиотека Марчиана закрыта по воскресеньям • Для входа в базилику необходимо соблюдать дресс-код • В некоторые дни высокой явки или по другим непредвиденным причинам время ожидания для доступа в базилику Сан-Марко может быть больше ожидаемого.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Подростки от 6 до 14 лет
|от €66
|Взрослые от 15 до 99 лет
|от €84.50
|Дети младше 5 лет
|от €0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святого Марка
- Дворец дожей, Венеция
- Мост вздохов, Венеция
- Новые тюрьми
Что включено
- Местный гид
- Билет на катание по канатной дороге в Собор Святого Марка
- Билет на посещение Дворца дожей без очереди, включая Мост Вздохов и Тюрьмы
- Билет на посещение Музея Коррер, Археологического музея и Библиотеки Марчиана без очереди
- Опыт виртуальной реальности в Галерее истории Венеции
- Аудиоприемники для групп от 10 человек
- Доступ на террасу Соборной церкви и в Музей Святого Марка (если выбрана соответствующая опция)
- Вход на Колокольню (если выбрана соответствующая опция)
Что не входит в цену
- Прогулка на гондоле
- Обед
- Трансфер из отеля и обратно
- Еда и напитки
- Экскурсия с гидом по музею Коррер, археологическому музею и библиотеке Марчиана
- Экскурсия с гидом по колокольне
Место начала и завершения?
Calle S. Gallo, 1093/b, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой:
- Комфортная обувь
- Запрещено:
- Домашние животные
- Шорты
- Чемоданы и большие сумки
- Короткие юбки
- Майки
- Рюкзаки
- По воскресеньям, праздничным дням и незапланированным религиозным торжествам посещение запланировано с прямым доступом на террасу и в музей Сан-Марко на первом этаже, откуда частично можно увидеть мозаики
- Pala D’Oro не включен в экскурсию
- Библиотека Марчиана закрыта по воскресеньям
- Для входа в базилику необходимо соблюдать дресс-код
- В некоторые дни высокой явки или по другим непредвиденным причинам время ожидания для доступа в базилику Сан-Марко может быть больше ожидаемого
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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