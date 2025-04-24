Что вас ожидает: Насладитесь лучшими местами Венеции в небольшой группе с гидом и посетите три самых знаковых памятника города: Собор Святого Марка, Мост Вздохов и Дворец Дожей. Пройдите мимо длинных очередей снаружи с нашими билетами без очереди, чтобы сэкономить драгоценное время. Откройте для себя внушительный Дворец Дожей с его великолепными комнатами и сотнями шедевров. Здесь Дож и его Совет управляли судьбой тысячелетней истории Республики. Проживите это вместе с гидом, который покажет вам залы власти, погружая вас в совершенно особый исторический контекст: европейское Средневековье и последующие столетия. Затем перейдите по всемирно известному Мосту Вздохов и посетите влажные и темные тюрьмы Пьомби. Их название происходит от предположения, что заключенные вздыхали, глядя на последний вид прекрасной Венеции через окно, прежде чем их отводили в камеры. Ваш опытный местный гид откроет вам главный зал и сияющие золотые нефы собора Святого Марка. Узнайте об истории произведений искусства, украшающих церковь, и, если это включено в выбранный вами вариант посещения, посетите музей Базилики. Полюбуйтесь захватывающим видом на площадь Святого Марка, сердце Венеции, с террасы Базилики. Продолжите свое путешествие с захватывающим опытом виртуальной реальности в Галерее истории Венеции. С гарнитурой виртуальной реальности время летит незаметно, открывая площадь Сан-Марко и ее знаковые памятники такими, какими они были когда-то. Представьте себе, как Базилика превратилась в частную часовню дожей, а Дворец дожей — в средневековую крепость! Если вы выберете этот вариант, после посещения Дворца дожей и Базилики вы сможете подняться на лифте на Кампанилу Святого Марка, самую высокую точку города, откуда открывается захватывающий вид на Венецию, Гранд-канал, острова и лагуну. Вы получите нашего эксклюзивного виртуального помощника Марко Поло с аудиогидом и цифровой картой Венеции для загрузки на ваш телефон, которые всегда будут у вас под рукой. Этот гид на базе искусственного интеллекта, обученный с учетом местных особенностей Венеции, будет сопровождать вас на протяжении всего пребывания, помогая исследовать город как настоящий венецианец. Важная информация: Возьмите с собой:

• Комфортная обувь Запрещено:

Домашние животные • Шорты • Чемоданы и большие сумки • Короткие юбки • Майки • Рюкзаки • По воскресеньям, праздничным дням и незапланированным религиозным торжествам посещение запланировано с прямым доступом на террасу и в музей Сан-Марко на первом этаже, откуда частично можно увидеть мозаики • Pala D'Oro не включен в экскурсию • Библиотека Марчиана закрыта по воскресеньям • Для входа в базилику необходимо соблюдать дресс-код • В некоторые дни высокой явки или по другим непредвиденным причинам время ожидания для доступа в базилику Сан-Марко может быть больше ожидаемого.