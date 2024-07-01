Это экскурсия по венецианской лагуне, с посещением одного из самых интересных ее островов – Мурано. Очаровательное и спокойное место, идеально подходящее для тех, кто хочет сбежать от хаоса и укрыться на несколько часов в пространстве, полном искусства и красоты, где время течет совсем иначе.

Описание экскурсии

Я расскажу вам как и почему остров Мурано стал «Островом стекла». О профессии стеклодувов и обо всех сложностях этого ремесла. Как стекло и алхимия соединялись в местных мастерских, где между ручным трудом и экспериментами рождалось искусство, превратившее остров в мировое сокровище, коим оно остается и сегодня. Что вас ждёт:• посещение стеклодувной, где вы увидите уникальный процесс создания мурманского стекла и узнаете секреты процесса его изготовления • вы насладитесь красотой собора, посвященного Святым Марии и Донато – шедевр венецианско-византийского искусства, считающегося одним из величайших образцов романско-лагунного архитектурного стиля, внутри которого находится необыкновенная мозаика с изображением молящейся Мадонны • вы узнаете историю создания музея муранского стекла, где можно приобрести удивительные сувениры • вы увидите церковь Сан-Пьетро-Мартире, полностью построенную из кирпича, за которым укрыты произведения искусства, спасенные от набегов Наполеона • я расскажу вам о часовой башне, которая является одним из символов острова и историю муранского маяка, построенного в 1912 году Важная информация: Транспорт не включен в стоимость экскурсии: вапоретто на Мурано — 9,5 евро с человека в одну сторону.