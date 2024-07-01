«Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия

«Стеклянный остров» Мурано
Это экскурсия по венецианской лагуне, с посещением одного из самых интересных ее островов – Мурано.

Очаровательное и спокойное место, идеально подходящее для тех, кто хочет сбежать от хаоса и укрыться на несколько часов в пространстве, полном искусства и красоты, где время течет совсем иначе.
«Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия
«Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия
«Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 13:30

Описание экскурсии

Я расскажу вам как и почему остров Мурано стал «Островом стекла». О профессии стеклодувов и обо всех сложностях этого ремесла. Как стекло и алхимия соединялись в местных мастерских, где между ручным трудом и экспериментами рождалось искусство, превратившее остров в мировое сокровище, коим оно остается и сегодня. Что вас ждёт:• посещение стеклодувной, где вы увидите уникальный процесс создания мурманского стекла и узнаете секреты процесса его изготовления • вы насладитесь красотой собора, посвященного Святым Марии и Донато – шедевр венецианско-византийского искусства, считающегося одним из величайших образцов романско-лагунного архитектурного стиля, внутри которого находится необыкновенная мозаика с изображением молящейся Мадонны • вы узнаете историю создания музея муранского стекла, где можно приобрести удивительные сувениры • вы увидите церковь Сан-Пьетро-Мартире, полностью построенную из кирпича, за которым укрыты произведения искусства, спасенные от набегов Наполеона • я расскажу вам о часовой башне, которая является одним из символов острова и историю муранского маяка, построенного в 1912 году Важная информация: Транспорт не включен в стоимость экскурсии: вапоретто на Мурано — 9,5 евро с человека в одну сторону.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Riva degli Schiavoni, Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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